Por qué los pilotos de F1 dijeron que Hungría les recordó "a los viejos tiempos"

Las normas de gestión energética de la Fórmula 1 para 2026 y la falta de energía disponible en la batería han hecho que los circuitos de alta velocidad con zonas de frenada limitadas resultaran difíciles de seguir en la clasificación, y igualmente dolorosos para los pilotos, que se vieron obligados a recuperar energía en algunas de las curvas más rápidas de la F1.

Pero, dado que el Hungaroring de Budapest ofrece numerosas zonas de frenada conectadas por algunas de las rectas más cortas del calendario, este sinuoso circuito supuso un regreso a las normativas anteriores, ya que los pilotos se centraron en sacar el máximo partido a los monoplazas y a los neumáticos de Pirelli.

"Desde la perspectiva de un piloto, si me hubieras preguntado el año pasado dónde preferiría correr, habría dicho [Spa]. Este año, probablemente te diría que Hungría y Austria, en lugar de Silverstone y Spa, lo cual suena una locura, pero así es", afirmó el piloto de Haas, Oliver Bearman, antes del fin de semana.

Hungría fue un fin de semana complicado, entre la calidad cuestionable de parte del repavimentado, un trazado lleno de baches y las condiciones de viento, pero también puso de manifiesto los avances logrados por la FIA en la mejora de los chasis, con coches más ligeros y ágiles que pudieron competir más cerca unos de otros en este circuito de paradas y arranques que en ediciones anteriores.

"Estuvo bien", comentó Esteban Ocon, compañero de Bearman en el equipo . "En ese aspecto, poder elegir un poco más las marchas que metemos y el estilo de conducción que queremos, es mucho mejor. Me recuerda un poco a los viejos tiempos".

"Este circuito sigue siendo mi favorito por excelencia", añadió, en referencia a la primera y, hasta la fecha, única victoria en un Gran Premio que el francés logró en 2021, cuando ganó la carrera conel equipo Alpine. "Me encanta de verdad. He tenido una sonrisa de oreja a oreja desde el principio hasta el final del fin de semana, así que ha sido genial".

Foto: Pirelli

Gabriel Bortoleto, de Audi, también consideró que el Gran Premio de Hungría fue una de las carreras más divertidas de este año. "Hoy se parecía un poco más al año pasado, ¿sabes? Es un circuito con mucha energía, así que no hay que recortar demasiado ni en ningún sitio", añadió el brasileño.

"Hay mucha energía, así que no hay una gran diferencia de velocidad entre los coches. Creo que se puede decir que, en ese sentido, este año probablemente hemos tenido más oportunidades de adelantar".

Esta opinión la compartieron el dúo de RB formado por Isack Hadjar y Liam Lawson, que terminaron sexto y octavo, respectivamente, en Hungría.

"Sienta bien alcanzar la velocidad máxima al final de las rectas, volver a las carreras clásicas", comentó Hadjar. "Es un poco triste que ahora se clasifiquen los buenos circuitos como circuitos de alta energía. Así es como clasificamos los circuitos ahora... Spa es uno de los mejores circuitos, pero fue uno de los peores para pilotar.

"Se siente bien volver a cosas como esta. Esperamos que Zandvoort también sea buena. Tenemos que disfrutarla mientras podamos, antes de Monza".

Lawson, por su parte, afirmó que la carrera del domingo fue "sin duda mejor que la de Spa".

"Hemos pasado de lo que probablemente sea el peor circuito a uno de los mejores", dijo el australiano. "Así que, en cuanto a energía, sin duda ha sido mejor que la semana pasada. Así que, sí, en general ha sido una carrera más divertida, sin duda".