Por qué tantos pilotos de F1 viven en Mónaco: más que solo ventajas fiscales

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Mónaco, pero para una gran parte de la actual parrilla la carrera se siente menos como una prueba fuera de casa que para el resto del paddock. De los 22 pilotos de la parrilla, nada menos que trece viven en el principado de la Côte d'Azur. Con ello, Mónaco sigue siendo el centro indiscutible del mundo de la Fórmula 1.

Además del monegasco Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Oliver Bearman y Valtteri Bottas tienen su residencia oficial en Mónaco.

Ventaja fiscal

La razón por la que tantos pilotos se establecen en Mónaco parece sencilla a primera vista. Sus habitantes no pagan impuesto sobre la renta, ni impuesto sobre el patrimonio, ni impuesto sobre las ganancias patrimoniales. Para deportistas que ganan millones de euros al año, eso puede marcar una enorme diferencia.

Sin embargo, esa explicación no hace justicia a Mónaco (ni a los pilotos). Quien habla con los pilotos se da cuenta enseguida de que el dinero solo forma parte de la historia. La seguridad, la privacidad, el clima y la ubicación céntrica se mencionan al menos con la misma frecuencia como razones para establecerse en el principado.

Para Leclerc, sin embargo, Mónaco es ante todo su hogar. El piloto de Ferrari nació y creció allí, y por eso ve el principado de una manera distinta a la del visitante medio.

Charles Leclerc won in 2024 zijn thuis-Grand Prix. Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

"Para mí hay dos tipos diferentes de Mónaco", contó el jueves durante la rueda de prensa previa al fin de semana del Gran Premio. "Está Mónaco durante el fin de semana de carrera y Mónaco fuera de eso. Como nací aquí y crecí aquí, es muy especial. Se siente un poco como un pueblo. Tengo aquí a todos mis amigos de la infancia y a toda mi familia. Ese es el Mónaco que más me gusta."

Ir en bicicleta a casa

También para los pilotos que no nacieron en Mónaco, la vida allí ofrece ventajas que se notan directamente durante un fin de semana de carrera. Mientras que la mayoría de los pilotos de Fórmula 1 se alojan en hoteles durante un Gran Premio, aquí pueden simplemente volver a casa caminando o en bicicleta.

"Es fantástico terminar el día en el circuito y luego poder ir a casa", dijo Gabriel Bortoleto, que desde hace poco es residente de Mónaco. "Comer en casa, pasar tiempo con la familia. Mi hermano y mi madre están aquí, así que todos se quedan en mi casa. Siempre prefiero eso a un hotel."

Nico Hülkenberg ya lo había descrito antes como un cambio bienvenido respecto a la rutina habitual de los Grandes Premios. "Se siente raro ir a casa cada noche y entre sesiones, pero me da tranquilidad", dijo el alemán, hombre de familia.

Nico Hülkenberg kan tijdens de Grand Prix van Monaco op de fiets naar huis. Foto door: Erik Junius

Max Verstappen también vive en Mónaco. Justo después de cumplir dieciocho años se mudó al principado, donde ahora vive con su novia Kelly, su hija Penelope y la hija de ambos, Lily.

El piloto de Red Bull subrayó el jueves que Mónaco es para él mucho más que la sede de una sola carrera al año. "Mónaco es mi hogar, así que para mí eso probablemente pesa más que la carrera en sí", afirmó el cuatro veces campeón del mundo. "Me encanta vivir aquí. Es muy seguro, la gente es amable y es un buen lugar para los niños. Que además haya un Gran Premio es, en realidad, solo un extra."

Mónaco se siente seguro

Ese aspecto de seguridad a menudo se subestima. Mónaco tiene una de las mayores concentraciones de policías por habitante del mundo y es conocido por su amplia red de cámaras. Nada extraño en una ciudad donde más del 30 por ciento de los habitantes son al menos millonarios.

Politie van Monaco bestuurt een jetski tijdens de Formula 1 Monaco Grand Prix. Foto door: Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images

Para los deportistas de élite, eso ofrece una tranquilidad que es difícil encontrar en otros lugares. Al mismo tiempo, las celebridades pueden vivir allí con relativa anonimidad. En un entorno donde empresarios ricos, estrellas del cine y la música y otros deportistas de élite son algo cotidiano, un piloto de Fórmula 1 llama menos la atención que en muchas otras ciudades.

Además, la ubicación del principado es ideal para personas que prácticamente vuelan por el mundo cada fin de semana. Mónaco tiene un helipuerto y desde allí solo se tarda unos minutos en volar al aeropuerto internacional de Niza.

Trescientos días soleados al año

El clima también juega a favor del principado. Con más de trescientos días soleados al año, inviernos suaves y veranos cálidos, la región ofrece excelentes condiciones durante prácticamente todo el año.

Een van de belangrijke redenen om in Monaco te wonen: dit uitzicht en het aangename klimaat. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aun así, la ventaja fiscal sigue siendo un factor importante. Quien quiera establecerse en Mónaco debe demostrar que dispone de considerables recursos financieros y vivir realmente en el principado la mayor parte del año. A cambio, los residentes no pagan impuesto sobre la renta.

Lando Norris reconoció anteriormente de forma abierta que esto influyó en su mudanza. "Por razones que ya te puedes imaginar", respondió el piloto de McLaren cuando le preguntaron por su elección de Mónaco. "Es algo que hacen muchos pilotos."

Los franceses forman la excepción

Curiosamente, faltan algunos nombres conocidos en la lista de residentes en Mónaco. Mientras algunos pilotos optan, por ejemplo, por Suiza o España (Lance Stroll, Fernando Alonso), los pilotos franceses forman un grupo aparte. Pierre Gasly e Isack Hadjar viven en Italia, mientras que Esteban Ocon reside en Suiza.

Eso tiene todo que ver con la legislación fiscal francesa. Los ciudadanos de Francia no pueden beneficiarse de las ventajas fiscales que Mónaco ofrece a otros residentes, por lo que una mudanza al principado resulta mucho menos atractiva para ellos.

Pierre Gasly woont sinds zijn tijd bij Toro Rosso in Italië (tegenwoordig Milaan), maar heeft ook een huis in Miami. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli tampoco vive en Mónaco. El piloto de Mercedes es de Bolonia y tiene una alternativa atractiva más cerca de casa. A una distancia relativamente corta se encuentra el miniestado de San Marino, que también es conocido por su favorable clima fiscal.

Eso explica por qué no todos los pilotos de Fórmula 1 eligen automáticamente Mónaco. Aun así, el principado sigue siendo, con diferencia, el lugar de residencia más popular de la parrilla. La combinación de ventajas financieras, seguridad, privacidad, un clima excelente y una ubicación céntrica resulta difícil de igualar. Que una vez al año además se dispute una carrera de Fórmula 1 por las calles de su lugar de residencia, muchos pilotos lo ven sobre todo como un bonito extra.

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