Por qué los novatos vuelven a estar de moda en la F1

Tras varios apariciones exitosas en los últimos meses, la Fórmula 1 va camino de invertir la tendencia y dará la bienvenida a pilotos debutantes en 2025.

Por primera vez en la historia, la parrilla de Fórmula 1 de 2024 presentó una alineación de pilotos idéntica a la de la temporada anterior, con cero debutantes en Bahréin. El contraste con 2025 no podría ser mucho mayor, con cuatro debutantes -y posiblemente un quinto- en la parrilla de Melbourne en medio de un aluvión de cambios de pilotos.

Tras el Gran Premio de Singapur, Red Bull confirmó que Liam Lawson sustituiría a Daniel Ricciardo en su equipo RB durante el resto de la temporada y, aunque no se hizo ninguna mención a 2025, el neozelandés probablemente continuará en la parrilla para su primer año a tiempo completo. Se unirá a otros novatos como Andrea Kimi Antonelli en Mercedes, Jack Doohan en Alpine y Oliver Bearman en Haas. También existe la posibilidad de que haya un quinto debutante en Sauber, ya que Valtteri Bottas se enfrentará a la estrella revelación de Williams, Franco Colapinto, y al protegido de McLaren, Gabriel Bortoleto, como opciones para el equipo de Hinwil.

Hay varias razones por las que 2025 podría considerarse el "año de los debutantes" y, naturalmente, la coincidencia es una de ellas. Los equipos están limitados a la reserva de talentos disponibles y listos para dar el salto en el momento adecuado, y un talento generacional como Antonelli, que Mercedes decidió promocionar antes de lo previsto, no aparece todos los años.

Pero si hay un aspecto que conecta a los pilotos mencionados anteriormente, es su asombroso nivel de preparación, encajando una carrera en las categorías menores de la FIA con incontables horas de simulador y tareas de pruebas privadas. Esto ayudó a explicar por qué Oscar Piastri, de McLaren, se adaptó tan rápidamente a la F1 el año pasado, y también ha dado sus frutos en la aparición Bearman con Ferrari en Arabia Saudita o en las actuaciones de Colapinto a bordo del Williams recientemente.

"Creo que es un testimonio de todas las academias", dijo Jock Clear, que dirige la Academia de Pilotos de Ferrari y entrena a Charles Leclerc, al podcast F1 Nation. "¿Cómo es posible que Bearman pueda subirse a un coche que prácticamente no ha conducido y clasificarse P11 y correr hasta terminar séptimo en su primer evento, sin haber probado nunca ese coche? Creo que los simuladores de ahora son muy buenos, y eso es una progresión natural de la tecnología".

"Tan pronto como le dices a un equipo de F1: 'Ya no podrás hacer pruebas', entonces los equipos de F1 desarrollarán de forma bastante agresiva alguna otra forma de hacer exactamente el mismo trabajo. Nadie en la F1 acepta que si no se pueden hacer pruebas, probablemente estaremos menos preparados que antes. No, todo el mundo en la F1 dice: 'Bien, ¿cómo nos aseguramos de que estamos tan bien preparados como antes?'".

"La fidelidad de los simuladores está a un nivel tan bueno ahora que lo que vemos con Colapinto y con Ollie es el resultado de eso. En realidad, cuando llegan aquí, no todo les es ajeno. Saben qué hacer con los neumáticos. Saben qué esperar. El circuito virtual en el que conducen en el simulador es muy bueno".

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Gran parte de lo que hacemos aquí con nuestros jóvenes pilotos es en el aula. Les damos clases y les hablamos de cómo funciona el coche, qué hace el equilibrio de los frenos y qué hay que hacer con los neumáticos, y espero que lo que se está viendo en Ollie y Franco sea el resultado de esa educación."

Pero, como señala el veterano Fernando Alonso, ningún simulador o test de coches antiguos puede replicar el estrés competitivo de un fin de semana de gran premio, y ha elogiado a pilotos como Colapinto y Bearman por ponerse al día tan rápidamente en el desafiante paddock de la F1.

"Creo que han hecho un trabajo increíble y hay que reconocerles el mérito", dijo Alonso tras las maduras actuaciones de Colapinto y Bearman en las desafiantes calles de Singapur.

"Ellos están más preparados, hacen más simulador, hacen algo de TPC (pruebas de coches antiguos) y algunas de las pruebas, pero no es lo mismo que las carreras y tenían la presión de las carreras y los circuitos urbanos y cosas así, e hicieron un trabajo increíble".

"El campeonato también consta de 24 carreras y tienen que rendir al máximo nivel durante 10 meses, lo que probablemente suponga otro reto, pero hasta ahora han estado increíblemente bien y eso es bueno para el deporte y para el futuro".

Para saber mejor cómo se desenvuelve un joven piloto bajo presión, siempre quedan la F3 y la F2, aunque las series previas a la F1 no han demostrado ser la forma más fiable de seleccionar a las estrellas del mañana en los últimos años. Tras el talento generacional de Piastri, los siguientes campeones de la F2, Felipe Drugovich y Theo Pourchaire, no lograron derribar la puerta de la F1.

Un vistazo al campeonato de este año muestra que Mercedes y Ferrari han puesto más énfasis en su propio trabajo relacionado con la F1 con Antonelli y Bearman respectivamente que en sus resultados en F2 con Prema. Mientras tanto, ninguno de los verdaderos aspirantes al título estará en la parrilla de 2025, a menos que Bortoleto encuentre la manera de ocupar el asiento de Sauber.

Oliver Bearman, piloto reserva de Ferrari y Haas F1 Team Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Pero Clear cree que lo hecho por Bearman en Yeda ha actuado como catalizador de la creciente confianza en la parrilla para empezar a confiar en la juventud por encima de la experiencia, que inicialmente se consideró tan crucial para ayudar a sacar el máximo provecho de la complicada generación de coches con efecto suelo. También cree que ha elevado el perfil de la parrilla de F2 en su conjunto.

"Lo mejor de la experiencia de Ollie en Arabia Saudita es que ha reivindicado y valorado a toda la parrilla de la F2", explicó. "Siempre hemos creído que si ganas la F2, es justo que tengas la oportunidad de pasar a la F1. Creo que la mentalidad tiene que cambiar y que hay que analizar toda la F2. Nunca vas a ganar el campeonato de F2 y no ser un buen piloto, pero habrá gente ahí fuera que no haya ganado el campeonato de F2 y no quieres que se lo pierdan sólo porque no les haya ido bien en un par de ocasiones".

"Lando (Norris) fue subcampeón el año que George (Russell) lo ganó y Lando tiene tanto mérito como George para estar en la F1. La cuestión con Ollie es que sólo había hecho una carrera de F2 este año cuando Fred (Vasseur) me dijo: 'Carlos (Sainz) no está muy bien, vamos a tener que poner a Ollie en el coche. Espero que esté listo'. Y yo le dije a Fred que no tenía ninguna duda de que estaba listo".

"No necesitábamos ver lo que hacía en F2 para saber ya que era un tipo que iba a poder triunfar en F1. Creo que eso es saludable, porque si sólo esperas a que tengan 18-19 años y luego decides si los quieres en la F1, no estás profundizando lo suficiente en lo que necesitas en un coche de F1".

En declaraciones a Motorsport.com, el director del equipo MP Motorsport, donde corría Colapinto en la F2, Sander Dorsman, celebró que los equipos de F1 apuesten por la juventud. "Por supuesto, entiendo que la gente en la F1 se aferre a los buenos pilotos que han demostrado su valía, los nombres establecidos", dijo. "Pero llega un momento en que hay que cambiar. Creo que todo esto demuestra que la F2 es una educación fantástica para la F1 y que de vez en cuando merece la pena arriesgarse, y da sus frutos inmediatamente."

Esto también plantea algunas cuestiones interesantes para Red Bull, cuyo protegido Isack Hadjar lucha actualmente con Bortoleto por el campeonato. "Me resulta muy difícil leer la forma en la Fórmula 2 en estos días", dijo Christian Horner, jefe de Red Bull. "Cuando ves el trabajo que ha hecho Bearman, tanto en Ferrari como en uno de los circuitos más difíciles del calendario, en Arabia Saudita, parecía un veterano. Y más recientemente, contra un duro compañero de equipo como Nico Hulkenberg".

"Y luego Colapinto ha sido toda una sorpresa, porque pasaba bastante desapercibido en la F2. Nadie hablaba de él, y luego se subió a ese Williams y en el par de carreras que ha hecho, ha estado excepcional. Ha estado realmente impresionante".

"Es tan, tan difícil de decir. ¿Significa eso que el hecho de que Hadjar gane a todos ellos es otro paso adelante? Hasta que no les demos una oportunidad, no lo sabremos".

Con los equipos gravitando hacia el mantenimiento de una alineación de pilotos estable entre 2025 y 2026, tal vez el próximo año siempre iba a ser la mejor oportunidad para incorporar a un joven.

Pero con los interrogantes que se ciernen sobre la alineación de pilotos de Red Bull a largo plazo, no se sorprenda demasiado si alguien como Hadjar sigue pronto los pasos de la "Clase de 2025". Y si Bortoleto y Colapinto se quedan fuera en 2025, quizás los aficionados a la F1 no tengan que esperar más allá de 2026 para ver a la próxima hornada de jóvenes reclamar su sitio en la parrilla.