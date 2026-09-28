Por qué Red Bull fue tan rápido en Azerbaiyán tras el problema de Verstappen en clasificación

Red Bull podría considerar la evaluación de la FIA —que le atribuye la unidad de potencia más potente— como una bendición y una maldición a la vez; sin embargo, en el Gran Premio de Azerbaiyán, este factor fue clave para lograr su primer doble podio en la Fórmula 1.

Tras solucionar los problemas del motor de combustión interna de Max Verstappen después de la clasificación —un contratiempo que lastró su Q3 y lo relegó al octavo puesto de la parrilla—, tanto él como su compañero de equipo, Isack Hadjar, pudieron demostrar el potencial de Red Bull en Bakú, remontando hasta la segunda y tercera posición, respectivamente.

Este resultado supuso el primer doble podio de Red Bull en casi dos años y medio, dejando al equipo con la sensación de que la victoria habría sido más probable de no haber sufrido Verstappen aquellos problemas en la clasificación.

Pero, ¿de dónde surgió esta mejora en el ritmo, teniendo en cuenta que durante gran parte de la temporada se consideraba que contaban con el cuarto coche más rápido de la parrilla?

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, detalló un par de factores, empezando por su unidad de potencia Red Bull-Ford: "Tenemos una unidad de potencia fantástica, pero disponemos de un margen operativo bastante estrecho para aprovecharla al máximo. Se requiere un gran esfuerzo por parte de todos, tanto en Milton Keynes como en el circuito, para mantenernos dentro de esa estrecha ventana de rendimiento. Eso es lo que hacemos a diario; no hubo nada diferente este fin de semana.

"Cada circuito plantea un desafío distinto en este sentido, como se puede apreciar en nuestras comunicaciones por radio con los pilotos. Por tanto, lograr la gestión energética, el despliegue de potencia y la entrega de fuerza adecuados es algo que, sin duda, nos mantiene muy ocupados".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Como está bien documentado, Red Bull cuenta con el motor de combustión interna más potente de la parrilla; lograr que funcionara dentro de ese "margen bastante estrecho", sumado a la optimización del despliegue eléctrico, le otorgó una gran potencia en las rectas de Bakú. El equipo hermano de Red Bull, RB —que utiliza los mismos motores—, lideró la tabla de velocidades punta en carrera: Liam Lawson alcanzó los 349,4 km/h, mientras que tanto Verstappen como Hadjar se situaron entre los diez pilotos más rápidos.

Esta ventaja mecánica permitió a ambos pilotos abrirse paso entre los líderes; Mekies reconoció que, de no haber sido por el problema de motor de Verstappen en la clasificación, habrían podido lograr un resultado aún mejor.

"Tuvimos dos problemas distintos relacionados con las unidades de potencia", comentó. "Nos pasó factura ayer [en la clasificación]. Pero así son las cosas; es parte del juego".

"Siendo justos, creo que Max estuvo muy fuerte desde el viernes y probablemente habría luchado por la primera línea de salida —o incluso más arriba— ayer, de no haber sido por los problemas con la unidad de potencia. Por eso, haber solucionado el problema hoy [en carrera] con el motor nuevo nos ha permitido recuperar el nivel competitivo que esperábamos tener".

Verstappen consideraba que Bakú representaba la mejor oportunidad —y posiblemente la última— para lograr su primera victoria de 2026, dado que Mercedes, equipo dominante, tiene previsto introducir un paquete importante de mejoras el próximo fin de semana en el GP de Baréin, en Malasia.

Mekies coincidió en señalar la gran influencia que las actualizaciones están teniendo en el orden competitivo de la F1 esta temporada. A pesar de que su equipo ha admitido que no introducirá más paquetes de mejoras importantes este año, él se muestra optimista y cree que aún tendrán oportunidades de evitar terminar la temporada sin victorias, algo que no le ocurría al equipo desde 2015.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"Hemos visto que este año el orden jerárquico ha ido variando en función del momento en que se introducían las mejoras", señaló. "Sin embargo, creo que lo importante es que, en el periodo bastante largo transcurrido entre Australia y esta carrera —durante el cual no contamos con ningún paquete de actualizaciones importante—, aun así logramos reducir esa brecha.

"Si nos fijamos en Madrid, nos quedamos a una décima y media de la *pole*, y creo que en Monza estuvimos a dos décimas. Así pues, hemos conseguido acortar distancias gracias al trabajo de todo el equipo —tanto en el chasis como en la unidad de potencia— y a la optimización de las especificaciones actuales del coche. Y sí, es probable que las mejoras de hoy nos hayan dado una ventaja adicional y nos hayan permitido recuperar esa última décima.

"Habrá que ver cómo funciona esto en otros circuitos y cómo reaccionamos frente a nuestros competidores".