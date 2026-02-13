Por qué los rivales admiran no solo el motor Red Bull, sino la agilidad del RB22

La primera prueba de pretemporada de Fórmula 1, que se está celebrando en Sakhir, Baréin, no está poniendo de manifiesto el rendimiento real de los paquetes formados por monoplazas y unidades de potencia, pero deja entrever lo que podría suceder cuando todos los equipos dejen de ocultarse y se preparen realmente para el inicio de la temporada.

A la espera de la última prueba, la clave para comprender realmente los valores en la pista, hay quienes, en parte por conveniencia, han señalado a un equipo que parece haber tomado ya el camino correcto. Estamos hablando de Red Bull

Los dos pilotos de Williams —sí, uno de los clientes de Mercedes en lo que respecta a las unidades de potencia— han hecho observaciones interesantes sobre el RB22, que este año estará a cargo de Max Verstappen e Isack Hadjar.

"Aún es muy pronto, pero si tuviera que juzgar por los datos del GPS de ayer, en este momento es cierto que, fuera lo que fuera lo que estaban haciendo ayer en Red Bull Ford Powertrains, era claramente un paso por delante de todos los demás", dijo Carlos Sainz.

"No solo un pequeño paso, sino un avance evidente y realmente impresionante.

Si consiguen presentarse a la primera carrera con un reglamento completamente nuevo, con un motor completamente nuevo, gente nueva, y resultan ser el motor más rápido y fiable, habrá que quitarse el sombrero ante ellos y admirar lo que han conseguido, porque al menos lo que mostraron ayer fue realmente impresionante".



Alexander Albon comparte la opinión del madrileño. Sin embargo, el piloto tailandés no se limitó a confirmar las impresiones de Sainz sobre la unidad de potencia, sino que también habló abiertamente de lo fácil que parece ser ya conducir el RB22.

La unidad de potencia de Red Bull Foto de: AG Photo

Esto no es poca cosa, porque poner a punto un motor térmico completamente nuevo y combinarlo con un MGU-K de 350 kW (mucho más potente que el utilizado hasta 2025) y encontrar rápidamente la manera de aprovechar muy bien el empuje de ambos durante la vuelta es algo notable.

"El nuevo coche es ligeramente más ágil que el del año pasado. En primer lugar, hay diferencias bastante significativas entre los equipos. Creo que con solo observar la pista, se puede ver que se sigue a un McLaren, se sigue a un Haas. Líneas de conducción completamente diferentes, formas diferentes de conseguir un tiempo por vuelta. Diferentes alineaciones durante la vuelta. Así que creo que todo empezará a converger a medida que nos acerquemos al inicio de la primera carrera.

Creo que, en términos de curvas, hay algunos equipos competitivos. Creo que los cuatro primeros equipos son buenos en los tramos sinuosos. Pero Red Bull es fuerte en las rectas. Lo que hemos visto hasta ahora es... No solo es fuerte en las rectas, sino que también parece más constante en términos de rendimiento. Parece que la manejabilidad es excelente".

"En este momento, gran parte del tiempo por vuelta depende precisamente de la manejabilidad y de la capacidad de hacer que el coche sea lo más fluido posible".

Las declaraciones de los pilotos de Williams se suman a las mucho más circunstanciales de Toto Wolff. Sabemos bien que el V6 fabricado en Brixworth está en el ojo del huracán por las relaciones de compresión. Por lo tanto, al menos por el momento, la actitud de quienes lo utilizan parece ser la de desviar la atención de los medios hacia otro motor, el fabricado por Red Bull Powertrains.

No es de extrañar: al fin y al cabo, al menos inicialmente, parecía que en Milton Keynes también habían encontrado la manera de cambiar las relaciones de compresión, tal y como parece hacer el V6 alemán. Pero luego el equipo dirigido por Laurent Mekies dio marcha atrás y se alineó con los equipos protestantes. En definitiva, la partida relacionada con las unidades de potencia es como la nueva era de la Fórmula 1: solo está en sus inicios. Al igual que las pullas y las polémicas.