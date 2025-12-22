Por qué Sebastian Vettel ya estaba 'de bajada' en Ferrari en 2020

Sebastian Vettel ha admitido que ya estaba "de capa caída" en sus dos últimas temporadas en Ferrari en Fórmula 1.

Vettel se unió a la escudería de Maranello en 2015 tras una etapa de seis años en la que consiguió cuatro títulos mundiales con Red Bull, y rápidamente se consolidó como el piloto líder de la Scuderia.

En cuatro años, Vettel consiguió 13 victorias en grandes premios frente a la única victoria de su compañero Kimi Raikkonen; el alemán compitió por el título en 2017 -cuando lideró el campeonato de abril a septiembre- y 2018, perdiendo ante Lewis Hamilton en ambas ocasiones.

Pero cuando Raikkonen fue reemplazado por Charles Leclerc para 2019, el niño prodigio de Ferrari se puso rápidamente al frente, superando a Vettel de inmediato con 264 puntos a 240 y dos victorias a una - un fallo mecánico le costó al monegasco un tercer éxito en Bahréin. Luego, en una dura temporada 2020 para Ferrari, Vettel fue superado considerablemente por Leclerc - 33 puntos a 98 - después de que la Scuderia fichara a Carlos Sainz para 2021 antes de que la campaña 2020 realmente comenzara.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, aventaja a Charles Leclerc, Ferrari SF1000. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Llegué a la Fórmula 1 en 2006, 2007 y diría que ya en 2010 -obviamente gané el campeonato- estaba como en mi mejor momento", relató Vettel en el podcast Beyond The Grid. "Pero luego, en 2011, estaba mucho más preparado para ganar el campeonato que en 2010, por ejemplo, y luego probablemente años fuertes, obviamente, ganando el campeonato".

"2015 fue un año muy fuerte, 2017, 2018 - y luego 2019 y para ser justos 2020, yo estaba en mi camino hacia abajo ya. Y me alegra decirlo ahora porque ya no tenía ese, realmente, último empujón final."

El alemán explicó que la motivación era un factor diferenciador clave entre él y Leclerc, que es 10 años más joven.

"Charles tenía mucha energía", señaló. "Para ser justos, yo estaba mimado - quiero decir, gané cuatro campeonatos, gané tantas carreras, tuve tantas poles, lo que sea. Lo único que me interesaba era ganar, y ése era mi tipo de atleta: Quería ganar, quería el trofeo más grande, quería ese momento en el podio en el que sabía que había ganado la carrera, quería la sensación del lunes por la mañana de 'he ganado la última carrera y me siento tan bien', pero esa sensación no dura lo suficiente, así que tienes que ganar otra.

"Y Charles llegó, y cuando terminamos quinto y sexto, estaba en la luna con un quinto y un sexto, porque [era una] etapa diferente de su carrera y la primera vez en un coche competitivo. Creo que fue entonces cuando empecé a tener problemas.

Sebastian Vettel, Ferrari, y Charles Leclerc, Ferrari, se felicitan mutuamente por haber conseguido la primera fila. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Entonces llega 2020, un año realmente incómodo con COVID, no estamos compitiendo, tengo este fantástico descanso que nunca tuve y lo disfruté mucho con la familia. Al mismo tiempo, con el crecimiento de los niños, empecé a ser consciente de los problemas del mundo y de cómo empezaban a afectarme y a reflejarlos", añadió el activista por los derechos de las personas LGBTQ+ y por el clima. "Diría que en ese momento probablemente ya no estaba en la cima".

Aun así, Vettel aceptó un nuevo reto: el equipo Aston Martin, financiado por Lawrence Stroll, que era una continuación del conjunto Force India/Racing Point con muchos más medios económicos.

"Creo que, en última instancia, buscaba esta seguridad de que... '¿Todavía puedo hacer esto?' - lo que suena tonto porque por supuesto que puedo hacerlo, lo he demostrado tantas veces, pero eso también se mezcla con esta incertidumbre o inseguridad que todos tenemos, todos los pilotos la tienen en la parrilla hoy en día", detalló Vettel.

"Hablaba con Michael [Schumacher] sobre esto hace muchos años e incluso él la tenía. Y para mí, cuando digo 'incluso él', es porque es el más grande. Crecí con pósters suyos en la pared. Era el mejor en todo lo que podía imaginar con las carreras. Y era inseguro. ¿Qué? ¿Tú?

Los ganadores Sebastian Vettel y Michael Schumacher Foto de: Carrera de Campeones

"Así que todos tenemos eso, y creo que esos años, desde el punto de vista de los resultados, por supuesto que me hubiera encantado ver que el equipo crecía más rápido, pero fueron importantes para mí porque empecé a sentirme realmente cómodo de nuevo con mi pilotaje y creo que tuve grandes actuaciones, incluso en una etapa posterior, pero en general, probablemente ya no".

Vettel fue el piloto principal de Aston Martin durante sus dos temporadas en el equipo antes de retirarse y ser sustituido por Fernando Alonso. La campaña de 2021 le proporcionó su último podio en la F1, en Bakú, y se le escapó otro en Hungría, cuando fue descalificado de la segunda posición por una muestra insuficiente de combustible.