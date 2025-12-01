Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Por qué ganar el título de F1 2025 "no importa realmente" para Max Verstappen

Max Verstappen dice que ganar el título de F1 de este año no es tan importante para él, ya que está lo suficientemente contento con su rendimiento.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Ganar el título de Fórmula 1 2025 "no importa realmente" para Max Verstappen, de cara a un desenlace a tres bandas por el título en Abu Dhabi.

El piloto de Red Bull logró su séptima victoria de la temporada en el Gran Premio de Qatar gracias a una conducción impecable y a una decisión estratégica decisiva. Ese éxito significó que redujo su desventaja respecto al liderato del campeonato, que era de 104 puntos hace tres meses, a 12 puntos antes de la última fecha.

Si Verstappen superara a Lando Norris y Oscar Piastri por el título, igualaría el número de campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio y sería solo el segundo piloto en lograr cinco títulos consecutivos después de Michael Schumacher.

El ganador de 70 grandes premios ha tenido su buena cuota de éxitos a lo largo de los años y, por lo tanto, no está demasiado preocupado por si suma otro el próximo domingo.

Consultado sobre su estado de ánimo en comparación con la otra única vez que definió un título en la ronda final en 2021, Verstappen respondió: "Estoy mucho más relajado ahora. Quiero decir, sé que estoy a 12 puntos. Entro allí con energía positiva.

También lee:

"Hago todo lo que puedo. Pero al mismo tiempo, si no lo gano, igual sé que tuve una temporada increíble. Así que no importa realmente.

"Esto quita mucha presión. Estoy ahí afuera pasándola bien como hoy. También empecé hoy con 'veremos cómo va'.

"Sé que cuando me siento en el auto siempre intento maximizar todo lo que puedo. Y eso es lo que intentaré hacer en Abu Dhabi, pero al mismo tiempo también sé que probablemente necesitemos depender de algunos factores externos para tener una oportunidad. Pero una carrera como la de hoy demuestra que cuando crees que va a ser aburrida y sencilla, no lo es. Así que espero que Abu Dhabi sea similar."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Por primera vez, Verstappen ha liderado su pelea por el título con un Red Bull RB21 que claramente no ha sido el auto más competitivo en general.

A pesar de una "primera mitad de temporada realmente dura", el neerlandés calificó su campaña como "muy fuerte".

"Pero eso también es algo que me exijo a mí mismo después de básicamente 11 años en la Fórmula 1", insistió. "Y, ya sabes, cada año creo que te volvés un poco más completo.

"Incluso en los años de campeonato, siempre hay cosas que mirás hacia atrás y dices, 'podría haber aprendido un poco más', o 'podría haber hecho un poco más allí'. Y esto puede ir desde cómo preparaste el auto, lo que hiciste vos mismo en términos de ejecución en una carrera, o la manera en que trabajaste junto al equipo.

"Para seguir en esta pelea, creo que podemos estar realmente orgullosos porque en el medio de la temporada, en algún punto, fue casi… no como si perdieras motivación, pero no veías realmente un camino hacia adelante para volver a ganar en esta temporada. Es casi como si tuvieras que esperar que 2026 fuera mejor.

"Pero definitivamente dimos algunos pasos muy buenos con el auto y, en algunos fines de semana, seguro, estuvimos en un estado muy competitivo, diría, donde podíamos ganar carreras. Pero al mismo tiempo, también ganamos carreras donde quizá no deberíamos haberlo hecho, como hoy, tomando la decisión correcta como equipo. Y luego, por supuesto, depende de mí ejecutarlo de la mejor manera posible. Pero eso es, al final del día, también un verdadero esfuerzo de equipo."

Más de la Fórmula 1:

Fórmula 1
Benjamin Vinel
