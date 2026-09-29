¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?

Es posible que, en lo que va de la temporada 2026 de Fórmula 1, nunca haya habido un contraste tan marcado en el rendimiento dentro de un mismo equipo como el que se observó entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Bottas quedó 1,632 s por detrás en la clasificación del viernes, aunque se vio perjudicado por una bandera amarilla, y sus problemas se prolongaron hasta bien entrada la carrera. En su primera parada en boxes, en la vuelta 26, el finlandés ya estaba a más de 46 segundos del otro Cadillac, lo que equivale a una pérdida de 1,9 segundos por vuelta. Su ritmo al final de la carrera fue similar, ya que, tras las intervenciones del coche de seguridad, perdía 1,6 segundos por vuelta.

"Ha sido larga", comentó Bottas con una risa nerviosa cuando le pidieron que describiera su carrera. "Sinceramente, no tenía ritmo alguno. Solo pude luchar con Fernando [Alonso]; sin duda, ahí perdimos algo de tiempo. Por lo demás, estaba bastante lejos, así que hay muchas cosas que analizar de este fin de semana".

El veterano tuvo que levantar el pie del acelerador en algunas ocasiones, pero consideró que eso no explicaba su enorme déficit. "Creo que hay algo más. Lo analizaremos", afirmó.

Mientras tanto, Checo Pérez mantuvo el ritmo del pelotón medio durante todo el primer tramo. En la vuelta 20, cuando Carlos Sainz hizo su primera parada en boxes, el español aventajaba al Cadillac por solo un segundo; la pareja de Audi, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, no estaban mucho más atrás.

Pérez aprovechó al máximo la salida del coche de seguridad para volver a la pista por delante de Sainz y adelantó a Gabriel Bortoleto, lo que le permitió ocupar brevemente la 12.ª posición tras el caos de la reanudación, aunque finalmente volvió a caer hasta la 15.ª posición, por detrás de Liam Lawson, Bortoleto y Oscar Piastri.

"Para ser sincero, ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú; he conseguido sacar el 150 % de ese coche", declaró el dos veces ganador del Gran Premio de Azerbaiyán.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Estábamos luchando contra coches que eran uno o dos segundos más rápidos que nosotros debido al modo de adelantamiento, así que nos mantuvimos con ellos durante toda la primera tanda —con el Williams, con el Audi—, aunque con una gran diferencia. Pero luego, al final, en la reanudación, simplemente no teníamos velocidad en recta, así que nos quedamos atrás. Luchamos un rato con Piastri; creo que tenía algún daño.

"De momento nos falta entre medio segundo y un segundo para poder meternos en la lucha con ellos.

"El problema es, en realidad, mi ritmo. Era un blanco fácil en las rectas, así que sabía que no había muchas oportunidades".

La diferencia entre Pérez y Bottas podría explicarse, por tanto, por la actitud ofensiva del mexicano en las calles de Bakú: "Por cómo me sentía al conducir, si algo hubiera salido mal en cualquier curva, me habría estrellado contra el muro. Así que, cuando haces una carrera como esta, te sientes realmente orgulloso".

Por su parte, la carrera de Bottas terminó contra el muro debido a un problema técnico poco antes de la bandera a cuadros.

"En la misma vuelta en la que bloqueé las ruedas en la curva 1, me salí de la pista", explicó el piloto de Cadillac. "Creo que los sistemas se confundieron un poco debido a la distancia adicional. Hice una curva espectacular en la curva 15 y, al pisar el freno, solo funcionaban los frenos delanteros, casi como si ya no estuviera frenando con los traseros. Así que algo se desajustó un poco ahí".

El finlandés lleva ya tres Grandes Premios consecutivos sin haber dado ni una sola vuelta de carrera por delante de su compañero de equipo en la pista.

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