Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Sergio Perez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026

Mientras el destino de Valtteri Bottas en la Formula 1 aún pende de un hilo, Sergio Perez y Cadillac se han comprometido mutuamente a largo plazo tras un primer año juntos contradictorio

Filip Cleeren

Publicado: 28 oct 2026, 21:09

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El miércoles se anunció que el seis veces ganador de Grandes Premios, Sergio Pérez, continuará con la escudería estadounidense durante tres temporadas más hasta finales de 2029, año en el que el veterano piloto cumplirá 39 años.

Podría ser perfectamente el último contrato de F1 que Pérez firme en su carrera, pero tras su desgastante etapa en Red Bull y un muy necesario año sabático en 2025 para recuperarse, está claro que el mexicano ha encontrado un verdadero hogar en la estructura respaldada por GM. Un lugar donde su aportación es valorada y donde no siente que trabaja en la periferia de un equipo construido alrededor de un talento generacional como Max Verstappen.

Para Cadillac y GM, la continuidad de Pérez cobra sentido desde muchos ángulos: desde su talento al volante, su experiencia y su empuje detrás de escena, hasta su fuerte vinculación con el mercado mexicano —un territorio clave para GM, donde el grupo vendió casi 200,000 vehículos en 2025, alcanzando una cuota de mercado del 12.2 por ciento.

Pérez también parece haber forjado una relación muy cercana con la cúpula directiva del equipo, incluyendo al CEO Dan Towriss y especialmente al CEO de GM, Mark Reuss, quien ha impresionado gratamente al mexicano por su auténtica pasión por las carreras.

Por ello, 'Checo' no dudó en comprometerse al máximo con el proyecto. Al igual que ocurre con su compañero de equipo Valtteri Bottas, existe un atractivo especial en formar parte de algo más grande desde el primer día y en construir una escudería completamente nueva.

Haber llegado a la primera carrera en Melbourne y ver la bandera a cuadros fue un enorme logro bajo la dirección del director fundador del equipo, Graeme Lowdon. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, el entusiasmo inicial de ser el equipo novato de la F1 comenzó a perder fuerza. Al estancarse el progreso, también empezó a agotarse la paciencia ante lo que se percibía como una falta de urgencia para dar el siguiente salto hacia adelante.

Por esa razón, la sorpresiva decisión de Towriss de prescindir de Lowdon y de otros miembros del personal durante el parón veraniego para reemplazarlo con Marcin Budkowski —ex directivo de Renault y Ferrari— pudo haber parecido drástica para el exterior, pero la idea del cambio contó con el total respaldo de Pérez.

Lowdon estuvo al frente de Cadillac a principios de año, antes de ser sustituido.

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Graeme hizo un trabajo enorme para llevar a Cadillac hasta donde está ahora, junto con GM y Dan", declaró Pérez en Zandvoort, durante la primera competencia tras anunciarse la noticia. "Pero creo que era el momento de cambiar y esto demuestra que, aunque sea solo nuestro primer año, Cadillac está realmente dispuesta a avanzar con este equipo lo más rápido posible. Esperamos que con el nuevo liderazgo eso llegue pronto".

Estas declaraciones se sumaron a sus comentarios previos al parón estival, en los que lamentaba que el equipo estuviera por debajo del nivel que él anticipaba. Que un piloto de F1 pida un mejor rendimiento a su coche y a su equipo no es una revelación sorprendente, pero demostró que, aunque Pérez está comprometido a largo plazo, exige que la escudería esté a la altura de su propia ambición e intensidad para que la fuerte inversión de tiempo en la recta final de su trayectoria deportiva valga la pena.

Ciertamente, Pérez sabía que debía ser paciente, pero a sus 36 años también deseaba ver colocadas las bases del éxito a largo plazo con la mayor rapidez posible. No tenía tiempo para sentarse a esperar de forma indefinida.

Mientras tanto, su propio rendimiento en pista al compararse con Bottas desató comentarios de que está compitiendo a su nivel más alto de siempre. Existen factores mitigatorres, como una calidad de producción deficiente en varios componentes y proveedores, problemas de estabilidad y variaciones constantes en el comportamiento del coche que dificultan evaluar la temporada de Bottas de manera objetiva.

No obstante, la directiva de Cadillac ha visto lo mismo y decidió ofrecer a Pérez un contrato a largo plazo mientras evalúa la identidad de su segundo piloto. Bottas aún tiene opciones de mantener el asiento, pero Cadillac ha invertido una gran cantidad de recursos en preparar a su piloto de pruebas estadounidense, Colton Herta, para competir. Por descontado, cualquier otro agente libre del mercado habrá presentado su candidatura, desde nombres como Frederik Vesti o Paul Aron hasta Yuki Tsunoda. También está el curioso caso de Esteban Ocon, quien no tuvo la relación más armoniosa con Pérez durante su etapa en Racing Point, aunque diversas fuentes señalan que esto no debería verse como un obstáculo insuperable a estas alturas.

Quizás la baza a favor de Bottas sea que no hay una alternativa evidentemente superior disponible en esta fase del mercado de fichajes (silly season), por lo que su entorno argumentará que a Cadillac le conviene mantener la experiencia y la continuidad mientras construye un futuro más competitivo. Tal vez sea demasiado pronto para que Cadillac coloque en el otro auto a un debutante que no posea la velocidad natural e irresistible de talentos como Rafa Cámara, quien debutará con Haas en 2027.

Al ser consultado sobre su propio año, Pérez señaló: "El nivel al que he estado pilotando este año ha sido realmente top, sacando el máximo del coche en condiciones muy difíciles y en situaciones muy complejas. Creo que no nos falta nada del lado de los pilotos. Una vez que consigamos algo más de rendimiento y recortemos la brecha con la zona media, estoy muy seguro de que vamos a rendir por encima de las expectativas. La cuestión es que ahora estamos rindiendo muy por encima del nivel del coche como equipo, pero el monoplaza simplemente está demasiado lejos".

Pérez ha brillado, a pesar de que la primera temporada de Cadillac ha sido difícil.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bajo la nueva dirección de Budkowski, Pérez confía en que el equipo pueda acelerar el ritmo tanto en pista como en sus distintas fábricas a ambos lados del Atlántico. La incorporación del ex diseñador de Red Bull, Craig Skinner —quien trabajó con el mexicano en Milton Keynes—, representa una pieza clave en esta reestructuración, y Pérez insistió de forma especial en su fichaje. Asimismo, el ex subdirector técnico de Aston Martin, Eric Blandin, se unió como jefe de aerodinámica, junto con el experimentado aerodinámico Tim Lean, quien lidera el modelado y la simulación aerodinámica bajo las órdenes de Blandin.

Sin embargo, como demuestra cualquier proceso de reestructuración profunda en la F1, existe un retraso inevitable a la hora de transformar las organizaciones o de incorporar personal procedente de equipos rivales. "Poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar entre los distintos departamentos antes de ver un impacto real en el rendimiento del coche lleva tiempo; desgraciadamente, todo en la Fórmula 1 tarda demasiado", reconoció Pérez.

"Estás muy limitado con las cosas que puedes cambiar rápidamente debido al límite presupuestario y por el tiempo que toma incorporar al personal, así que no ha sido un proceso sencillo para el equipo".

Pero esto no resta vigor a las expectativas de que la segunda oportunidad de Cadillac para diseñar, construir y poner en pista dos monoplazas ofrezca un resultado notablemente superior al de su accidentado año de debut, el cual sigue afectado por fallos de fiabilidad.

"Ahora que afrontamos nuestro segundo año como equipo, uniendo todas las piezas, espero que demos un salto muy grande. Ese es definitivamente el objetivo", insistió Pérez.

"Creo que si logramos hacerlo, estaremos en una muy buena posición para pelear por puntos con regularidad. Sin embargo, espero que eso se vea más hacia la mitad del próximo año. Considero que empezaremos mucho más fuertes esta temporada, pero lo que realmente quiero ver es un progreso sólido a lo largo del año".

¿Qué traerá la asociación entre Pérez y Cadillac el próximo año?

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

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