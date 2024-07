Por qué Stella no quiere todo el crédito de la resurrección de McLaren en F1

De haber empezado la actual era del efecto suelo de la F1 con el pie cambiado, e incluso sufriendo a principios del año pasado, su remontada hacia la parte delantera de la parrilla para situarse como el rival más consistente de Red Bull ha sido impresionante.

Los factores que han contribuido a ello son múltiples. Una inyección de nuevo liderazgo, una renovación de su estructura técnica y un plan de desarrollo efectivo, junto con la presencia de dos pilotos muy fuertes, han contribuido al regreso de la escudería de Woking a la cabeza del pelotón.

Pero para Zak Brown, el elemento más importante fue el nombramiento de su nuevo director de equipo a principios del año pasado, Andrea Stella.

Cuando le preguntaron recientemente sobre cuál era el secreto del actual rendimiento positivo de McLaren, Brown dijo: "La respuesta en una sola palabra sería 'Andrea Stella'. Obviamente, es un trabajo de equipo, pero él es quien ha liderado e impulsado el cambio".

"Andrea es el mejor competidor con el que he estado nunca. Así que, aunque esta es mi octava temporada, pero he estado en las carreras desde siempre, Andrea ha hecho un trabajo increíble centrando el equipo, impulsando el liderazgo".

"Obviamente, él no está diseñando el coche, así que no me gustaría no dar crédito a las otras mil personas a su alrededor. Pero su liderazgo ha sido el mayor cambio que nos ha llevado de donde estábamos a principios del 2023 a donde estamos ahora".

"Pete Prodromou, Rob Marshall, Neil Houldey, todos ellos están haciendo un trabajo extraordinario, pero bajo la dirección de Andrea".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3ª posición, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, el equipo McLaren celebra después de la carrera. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Aunque pocos discutirían con Brown la importancia de la contribución de Stella, él mismo ve las cosas de otra manera.

En lugar de buscar el mérito exclusivo de lo que McLaren ha logrado, él dice que la verdadera respuesta a lo que ha cambiado es simplemente sacar lo mejor de lo que ya tenían.

En una entrevista con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, Stella dijo: "La razón por la que hace 12 meses pudimos introducir en Austria un coche bastante más rápido que el anterior es la gente que trabaja en McLaren. Las 1.000 personas que trabajan en McLaren pudieron hacerlo".

"Mi principal contribución, y la contribución de esta dirección, fue pensar, ¿cómo podemos dar rienda suelta al talento que era muy evidente que estaba ahí?".

"Estaba muy claro que teníamos mucho talento en McLaren. Y para mí, esa fue también una razón para aceptar el puesto de director. Habría sido un gran reto porque claramente el equipo no estaba en una trayectoria ascendente. Estábamos un poco tambaleándonos. Pero para mí, una razón para aceptar fue que, conociendo a la gente de McLaren, sabía que había mucho talento".

Aunque el nombramiento de Stella como director del equipo en el invierno de 2022/2023, sustituyendo al de actual de Sauber, Andreas Seidl, se vio como el punto de inflexión para cambiar la trayectoria de McLaren después de un comienzo complicado en la era del efecto suelo, el italiano cree que sería un error no dar crédito a su predecesor.

De hecho, considera que lo que le ocurrió a McLaren en 2022 no tuvo nada que ver con la gestión de entonces, y se debió simplemente al impacto de un cambio en las reglas.

"Como equipo, necesitabas estar equipado para gestionar cambiar de unas reglas que llevaban varios años estables a a un nuevo conjunto de reglas", reflexionó.

"Cuando hay continuidad en el reglamento, casi se acumulan conocimientos de forma gradual. En la transición, se empieza sin conocimientos y hay que generarlos desde cero, y creo que ahí es donde el equipo tuvo dificultades".

"Pero algunas de las infraestructuras, por ejemplo, que se hicieron realidad en 2023, se aprobaron cuando Andreas estaba al mando. Y muchas de las cosas buenas de las que nos beneficiamos ahora, se pusieron en marcha cuando Andreas estaba al mando".

"Por lo tanto, será una interpretación injusta e incorrecta de cómo ha transcurrido la historia pensar: 'oh, todo se desbloqueó porque hubo ese cambio'. Eso no es cierto".

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, en el podio con los trofeos. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Se trata de una acumulación a lo largo del tiempo. Creo que, en todo caso, la principal contribución que conseguimos dar al equipo es una especie de desbloqueo del elemento humano".

Todos estos factores han contribuido a que McLaren esté en condiciones de luchar por la victoria.

Su nuevo túnel de viento y el simulador están dando sus frutos, ya que ayudan a fabricar mejores coches, y el equipo está en camino de cambiar su faceta operativa, algo que evidentemente necesita después de haber perdido varias opciones de victoria en las últimas carreras.

Pero Stella, que afirmó esta semana que "queda mucho por hacer" y que eso "nos anima a seguir mejorando", no tiene la sensación de que el trabajo esté ni mucho menos terminado.

"De hecho, estamos repasando lo que viene a continuación desde el punto de vista de las infraestructuras", añadió. "Eso tiene que ver con el control de las piezas que vuelven para ser inspeccionadas. Necesitamos herramientas para comprobar si las piezas están en condiciones de volver al coche o no".

"Tenemos que invertir en máquinas que, de momento, superan su vida nominal con las reparaciones. Hay muchas cosas que todavía hay que hacer en McLaren para ser competitivos con algunos de los mejores equipos que han invertido de manera constante y regular, año tras año".

"Y mientras ellos lo han hecho durante 15 años, nosotros no hemos hecho nada. Por lo tanto, todavía hay mucho por hacer. Y también por eso somos prudentes".

"Ahora lo estamos haciendo bien. Pero seguimos siendo muy realistas y humildes porque todavía estamos poniéndonos al día como equipo".

Información adicional de Christian Nimmervoll y Frederik Hackbarth