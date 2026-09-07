Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre el agua" en el GP de Italia de F1

Al igual que hace seis años – cuando Pierre Gasly logró la victoria para AlphaTauri – el 6 de septiembre ha demostrado ser una fecha especial en el Autodromo Nazionale de Monza.

En 2026, el héroe local Kimi Antonelli hizo estallar de júbilo al público italiano, después de que hubiera lágrimas entre los tifosi más temprano el domingo por la tarde tras el fuerte accidente de Charles Leclerc en la Parabolica.

Antonelli protagonizó una remontada notable. Tras el cambio de su unidad de potencia y salir 19º en la parrilla, nadie esperaba que ganara – lo que en realidad formaba parte de la lógica detrás del cambio de unidad de potencia, quitarle toda la presión – pero Antonelli aun así logró hacer lo imposible.

El líder del campeonato ya había ascendido hasta la 12° posición cuando apareció la bandera roja y, tras la resalida, continuó abriéndose paso por el pelotón como cuchillo caliente en mantequilla, camino de lo que Antonelli califica como su mejor victoria en Fórmula 1 hasta ahora.

Fernando Alonso fue considerado muy optimista con su predicción de que Antonelli terminaría en el podio, pero Wolff sabía – aunque no quería decirlo en voz alta antes de la carrera – que el joven italiano era capaz de algo especial ante su público.

"Pensé que uno de nuestros dos pilotos iba a ganar. O George, porque estaba en la pole [Russell salió segundo detrás de Gasly en la carrera], o Kimi, porque aquí en Monza va a caminar sobre el agua. Y también lo sentí ayer."

Wolff dijo que, al igual que el padre de Antonelli, ya podía sentir el domingo en Monza que algo especial estaba en el aire. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando se le preguntó por qué ya intuía después de la clasificación que Antonelli haría un milagro, Wolff continuó:

"Hace tiempo que observo los niveles de energía, la actitud, la mentalidad o los patrones de comportamiento de los pilotos, y sabía que esa era su misión hoy: ganar la carrera.

"Ayer charlé con su padre y su padre también lo veía venir.

"Estos son esos momentos en los que puedes ver cómo se va desarrollando un fin de semana a través de las sesiones, sintiendo que podría llegar un momento especial. Pero sigue siendo un deporte mecánico, así que puede cambiar rápidamente."

De un fuerte accidente en la Parabolica al 'momento de mayor gloria'

Solo un piloto ha ganado alguna vez una carrera desde más atrás en la parrilla: John Watson en Long Beach en 1983.

Significa que todos los presentes en Monza presenciaron algo especial, aunque Wolff se ríe cuando se le pregunta dónde se sitúa esta victoria entre las más especiales que ha vivido en la F1.

"Esto suena muy poco romántico ahora, pero me olvido de las victorias", dijo. "Hay algunas que recuerdo. Quizá la primera, pero no es tan glamurosa como les gustaría. Es Pastor Maldonado en Barcelona. O Nico Rosberg con Mercedes-Benz, la primera en Mónaco. Y Lewis Hamilton ganando en Singapur.

"Así que hay algunas de esas grandes. Y sin duda esta es una que recordaré."

Además de la espectacular remontada a través del pelotón, Wolff considera especial la victoria por otra razón: hace dos años, Antonelli sufrió un fuerte accidente en el mismo circuito cuando Mercedes le dio su debut en unos entrenamientos de F1 en Monza.

Según Wolff, muestra hasta qué punto Antonelli ha evolucionado en un corto período de tiempo.

"Es cómo se cerró el círculo", dijo. "Hace dos años, en FP1, probablemente fue el momento más difícil de su carrera para él y su familia. Un momento en el que todos dudaron, incluido él mismo.

"Y luego, dos años después, es la mayor gloria, el momento más grande de su carrera, que probablemente vaya a ser uno de sus mayores momentos en general en el futuro.

"Incluso si gana otros 200 grandes premios, ese siempre seguirá siendo especial. Y creo que esa es la perspectiva desde la que quiero verlo."