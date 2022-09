Por qué la unión Porsche-Red Bull parece muerta

En un principio, la asociación entre Red Bull y Porsche se iba a hacer oficial durante el Gran Premio de Austria, y todo había avanzado lo suficiente como para que los alemanes solicitaran permiso para la compra de parte del equipo a las autoridades anticártel, pero cuando el otro fabricante del Grupo Volkswagen, Audi, anunció su entrada en la Fórmula 1 a partir de 2026 en Spa-Francorchamps, aparecieron los rumores de que la firma de Stuttgart y los de Milton Keynes podrían haber roto las negociaciones por unas complicaciones de última hora.

Esos obstáculos ahora parece que se han convertido en auténticos muros de ladrillo, y apuntan a que cualquier posibilidad de que una asociación entre Porsche y Red Bull, que implica la venta de acciones de la escudería, se descarte.

El asesor de deportes de motor de los austriacos, Helmut Marko, dijo a F1-Insider.com en Zandvoort de manera bastante convincente que "Porsche no sería un accionista" del equipo. Así pues, no habrá una compra formal por parte de los germanos, y en el mejor de los casos, solo se alcanzaría un acuerdo como proveedor de unidades de potencia.

Al parecer, en Porsche han acabado decepcionados por la situación, y también hay un cierto debate sobre si la aprobación del reglamento de motores de la FIA se hubiera ratificado antes, como estaba previsto, podría haber cambiado las negociaciones. Según se conoce, entre el retraso del anuncio de las normas de 2026 y los retoques a las concesiones de los nuevos participantes, los jefes de Red Bull, tanto Christian Horner como Helmut Marko, se echaron atrás al pensar que la asociación al 50% con la marca alemana a partir de esa temporada era la mejor opción.

Al principio, las conversaciones no se complicaron, pero cuanto más duraban y se profundizaba en los intereses de ambas partes con los detalles sobre cómo funcionaría, más directivos de Porsche se sentaban sobre la mesa, y mayor escepticismo había en Milton Keynes.

Red Bull tiene a su piloto estrella, Max Verstappen, y a una de las figuras más importantes en el plano técnico, Adrian Newey, además de a un equipo de carreras experimentado con un gran coche, por lo que ¿qué ganarían sacrificando algo de eso para tener la influencia externa de un fabricante de vehículos?

Los de las bebidas energéticas nunca han sido más fuertes como escudería que cuando han sido independientes y capaces de reaccionar ante cualquier reto que se le plantee. Los ejemplos de las grandes marcas están en equipos como Toyota, BMW y Honda, donde todos los procesos burocráticos obstaculizan la toma de decisiones deportivas y una falta de agilidad que ha hecho de Red Bull una fuerza dominante en la Fórmula 1.

Ese fue un punto clave que Horner dio en Zandvoort el domingo por la noche cuando se le preguntó si el acuerdo con Porsche estaba acabado o no: "Somos independientes, esa es la forma en la que siempre hemos operado en términos de flexibilidad y capacidad de movernos con rapidez y eficiencia. Creo que eso forma parte del ADN de lo que es Red Bull".

