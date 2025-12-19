Por qué Vasseur destaca la actitud de Hamilton tras un doloroso final de 2025

Es difícil describir la primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari como algo distinto a una decepción, tanto en términos de la competitividad general de la Scuderia como de las actuaciones mostradas por el siete veces campeón del mundo.

Pronto quedó claro que un piloto que había pasado una docena de años en Mercedes, e incluso más en el entorno de la marca alemana durante su etapa en McLaren, tardaría más de lo esperado en adaptarse.

Frédéric Vasseur, director general de Ferrari, ya lo dijo a lo largo del año, pero no dudó en repetirlo en un encuentro con la prensa al que asistió Motorsport.com esta semana. " ha sido difícil para Lewis, y eso es probablemente quedarse corto. Ha sido difícil porque después de 20 años -digo 20 años porque para mí McLaren era McLaren-Mercedes, y luego [se fue al equipo] Mercedes- en Mercedes, ha sido un cambio enorme".

"Personalmente, subestimé la magnitud de ese cambio. No es que seamos menos buenos o mejores, es que trabajamos de otra manera. No se trata sólo de la comida o del tiempo. Cada pieza de software es diferente. Cada componente es diferente. Las personas que lo rodean son diferentes".

"Y si no estás al tanto de todo, te dejas unas centésimas de segundo en la mesa y con el campo que teníamos -creo que en Abu Dhabi, en la Q2, había una décima de segundo entre P5 y P15- significaba que no controlábamos todos los detalles del paquete. Y en cierto modo perdimos el hilo de la temporada así".

No es una excusa, no es una buena razón, tienes que estar delante de todo el mundo, pero al final del día estamos hablando de detalles.

"Y a veces, por menos de una décima de segundo.... Estoy pensando en Budapest, donde Charles fue una décima más rápido que Lewis en la Q2, Lewis fue P11 y al final Charles terminó en la pole. No es una excusa, no es una buena razón, tienes que estar delante de todos, pero al final del día, estamos hablando de detalles. Y creo que puede que hayamos subestimado el cambio, eso seguro".

"El cambio en la cultura, el cambio en tu entorno, el cambio en todo. Y aunque volvimos a un ritmo decente -no hablo de la clasificación, hablo de la colaboración y de entender el coche en la última parte de la temporada- creo que fue difícil."

"Una cuestión de estado de ánimo, de entendimiento mutuo"

Lewis Hamilton (Ferrari) Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Así que la pregunta que viene naturalmente a continuación es de dónde tiene que venir el progreso para que las cosas mejoren para Hamilton, cuyas pobres actuaciones durante la segunda mitad de la temporada en particular no han mantenido a Ferrari en la lucha por el segundo puesto en la clasificación de constructores.

"Creo que tiene que venir de todas partes", responde Vasseur. "Creo que la mentalidad del equipo y la mentalidad del piloto tiene que ser 'vamos a intentar hacerlo mejor en todas partes'. No se trata de que si algo sale mal, todo lo demás salga mal. Al fin y al cabo, tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar trabajando con Lewis. Tenemos que mejorar el equipo".

"Quizá tenga que mejorar la forma en la que saca el máximo partido a su coche. Sé lo que tiene en mente, los frenos, por ejemplo: estuvo 20 años con un proveedor [Carbone Industrie], tuvo que cambiar esta temporada [a Brembo], ahora tenemos mucho más control. Pero al final, cada detalle marcará la diferencia.

"Cuando estás tres décimas por detrás de alguien, no es porque tenga la solución milagrosa o la pieza en el coche que te hace ir tres décimas más rápido. Muy a menudo, es porque tienes diez aspectos en los que eres tres centésimas de segundo más lento. Uno a uno, tenemos que abordar cada aspecto".

"Sinceramente, también es una cuestión de mentalidad, una cuestión de entendernos; hablo por un lado del garaje, en este caso, porque con Charles nos conocemos. Pero [sobre Hamilton], se trata más de entender exactamente lo que necesita, lo que quiere y, tanto para él como para mí, entender exactamente lo que le gustaría hacer."

Un vínculo nunca roto con Hamilton

Lewis Hamilton (Ferrari) Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El estado de ánimo de Lewis Hamilton ha sido objeto de especial escrutinio a lo largo de la temporada. Aunque empezó filosófico sobre el trabajo de integración necesario, acabó desilusionado -hasta el punto de cuestionar sus propias capacidades- e impaciente por seguir adelante con la temporada 2025.

Cuando se le preguntó a Vasseur si le habían sorprendido las dificultades emocionales de su piloto y qué lecciones podía aprender de ellas, el ejecutivo francés replicó: "En primer lugar, cuando te eliminan en la Q1, espero que el piloto esté muy descontento consigo mismo y con el equipo".

"Y no estoy seguro de que vosotros, los periodistas, prefiráis ver a alguien presentarse ante las cámaras y decir que todo es normal, bla bla bla, toda esa mierda habitual. Respeto perfectamente la posición de los pilotos cuando adoptan esa actitud".

Es mejor tener a alguien que no hable por televisión y vuelva al debriefing, hable con los ingenieros, intente encontrar soluciones. Esa es la actitud que adoptó Lewis, incluso cuando atravesó un periodo difícil al final de la temporada.

"En segundo lugar, lo más importante para mí es tener a alguien que trabaje con el equipo. Es mejor tener a alguien que no hable por televisión y que vuelva al debriefing, que hable con los ingenieros, que intente encontrar soluciones. Esa es la actitud que adoptó Lewis, incluso cuando atravesó un periodo difícil al final de la temporada".

"Aporta una energía positiva al equipo. Sinceramente, me encuentro exactamente en la misma situación que todos ustedes, cuando saltan sobre mí y bajo al muro de boxes después de una carrera difícil y tengan toneladas de preguntas, a veces no quiero pasar demasiado tiempo respondiendo a esas preguntas."

Entrevista realizada por Roberto Chinchero