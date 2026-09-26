Por qué Verstappen cree que Bakú era la mejor oportunidad de Red Bull para ganar

Un problema con el motor de combustión interna le costó a Max Verstappen una buena posición de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El tetracampeón del mundo reconoció sin reparos que probablemente no podría haber igualado el tiempo de pole de George Russell, pero, dada la gran diferencia por detrás de él, un puesto en la primera fila habría sido un resultado lógico.

Sin embargo, debido a un problema con el motor de combustión de Red Bull, Verstappen ya estaba perdiendo medio segundo en las rectas frente a su compañero de equipo Isack Hadjar, antes de que una bandera amarilla provocada por Lando Norris y problemas con la batería se sumaran a la ecuación.

Significa que Verstappen tiene que salir octavo en la parrilla, aunque el polesitter Russell aún describió al neerlandés como la mayor amenaza para la victoria.

Cuando Motorsport.com le trasladó esas palabras a Verstappen en el paddock de Bakú, apareció una sonrisa en su rostro: "¡Eso está bien, si él piensa así!

"Pero hablando en serio, son realmente rápidos. Así que creo que quizá sean un poco demasiado fuertes para nosotros, aunque voy a darlo todo para luchar por el podio, por supuesto."

A pesar del ritmo de Mercedes en el Baku City Circuit, Verstappen lo tiene clarísimo: en su opinión, este fin de semana representaba la mejor oportunidad de Red Bull para ganar un gran premio en 2026.

"Ellos [Mercedes] obviamente van a recibir una actualización la próxima semana en Malasia, así que esta era la oportunidad de ganar. Y desde luego hemos hecho un gran trabajo arruinando esa oportunidad", dijo Verstappen a los medios neerlandeses en Bakú.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si Bakú habría sido normalmente la única oportunidad durante los fines de semana de carrera restantes, Verstappen continuó: "Bueno, estoy seguro de que Mercedes puede sacar aún más con esa actualización. Ya son más rápidos ahora, así que se volverá realmente difícil. Por supuesto, nunca me rindo. Lo intento de nuevo cada fin de semana, pero tenemos que ser realistas."

Con Red Bull teniendo ya disponible su última gran actualización del año y Mercedes previsto que la incorpore solo en Malasia, Verstappen cree que un resultado destacado en Bakú habría estado al alcance.

Sin embargo, evitar problemas cada fin de semana también forma parte del trabajo, y Verstappen por tanto concluyó después de bajarse del coche que Red Bull tampoco lo merece de esta manera.

"Me sentí bien en el coche y realmente estuve encima de todo durante todo el fin de semana", dijo. "Mira, quizá no era tan rápido como Mercedes, pero eso ha sido así toda la temporada. Pero yo estaba en un buen momento y, por supuesto, es frustrante cuando no puedes demostrarlo."

Sin embargo, Verstappen pudo poner las cosas en perspectiva. Sí, le gustaría ganar una carrera en 2026 para evitar su primer año sin victorias desde 2015, y sí, Bakú representaba una oportunidad para hacerlo, pero todos los contratiempos duelen menos porque no está en la lucha por el título.

"Estaba extremadamente frustrado en el coche. También puedo seguir muy frustrado ahora, pero de todos modos no hay nada que pueda hacer al respecto", comprendió Verstappen.

"Todo el fin de semana iba realmente bien. Y entonces, cuando importa, tienes un problema de motor. Eso realmente apesta. Y si quieres pelear al frente como equipo, esas cosas no pueden pasar. Pero sí, pasan, y eso también resume un poco nuestra temporada."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

Con esas palabras finales, Verstappen se refiere al hecho de que ya ha sufrido muchos contratiempos este año. El neerlandés ha dicho anteriormente que parece que algo sale mal en Red Bull cada fin de semana y que tendrá que pasar el parón invernal como un budista en el Tíbet para calmarse.

Sin embargo, Verstappen esencialmente ve el hecho de que su mala suerte todavía le cause irritación como una buena señal: una señal de que su pasión por la F1 sigue ahí.

"Estoy genuinamente frustrado por ello, y eso significa que todavía me importa mucho. Por supuesto, también podría decir: a quién le importa esta temporada, de todos modos no estoy luchando por el campeonato. Pero sí, todavía me importa mucho. Siempre intento sacar el máximo de ello, y cuando eso no es posible, sigue siendo muy frustrante."

Frustrante también será la palabra si Verstappen sube al podio el sábado, ya que se quedará con la sensación de que incluso más habría sido posible.

"Sí, eso depende de cómo se desarrolle toda la carrera y de cómo sea nuestro ritmo. Pero imagina que somos los más rápidos en pista y terminas tercero o segundo… Sí, entonces estaré frustrado porque habría habido más en ello."

Finalmente, la única buena noticia es que el paquete de actualizaciones en Bakú está haciendo lo que Verstappen esperaba que hiciera.

"Ese fue un paso decente, sí. Pero para el próximo año, si realmente quieres competir, necesitamos dar un paso mucho más grande. Y eso se aplica a todo: el coche, la unidad de potencia, todo”. Cuando se le señala que Red Bull no puede hacer mucho en la unidad de potencia sin un token ADUO, Verstappen concluye: "Eso es cierto, pero por supuesto todavía podemos afinar cosas."