Fórmula 1 GP de Qatar

Por qué Verstappen cree que el baño de realidad de Qatar es positivo para Red Bull

Tras cuatro victorias en los últimos seis grandes premios, Verstappen cree que este fin de semana de F1 ayuda a mostrar a todos que Red Bull aún tiene un largo camino por recorrer antes de poder luchar por el título en 2027

Ronald Vording

Publicado: 29 nov 2026, 12:58

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En gran medida, las cosas han seguido una trayectoria ascendente para Max Verstappen y Red Bull durante los últimos fines de semana de Fórmula 1. De hecho, desde el Gran Premio de España en Madrid, Verstappen por sí solo ha sumado más puntos que los dos pilotos de Mercedes juntos, y lo mismo ocurre al comparar su cuenta con las de Ferrari y McLaren.

Antes del Gran Premio de Qatar, Verstappen ya había dicho que las cosas serían más difíciles para Red Bull en el Circuito Internacional de Lusail. El trazado cuenta predominantemente con curvas de alta velocidad, y esa no es un área en la que Red Bull destaque, según el cuatro veces campeón del mundo.

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Isack Hadjar y Verstappen ocuparán la tercera fila de la parrilla el domingo y, aunque sin duda no es donde Red Bull quiere estar, Verstappen en cierto sentido se alegra de que esté ocurriendo ahora.

Después de varias semanas de júbilo, sirve como llamada de atención de cara a 2027: Red Bull aún no está ahí. Mantiene a todos con los pies firmemente en la tierra, tanto interna como externamente.

"Quizá después de esas victorias, eres un poco demasiado rápido al pensar: ahora estamos plenamente de vuelta en la pelea, tenemos todo bajo control. A veces un fin de semana así viene bastante bien", dijo Verstappen a Motorsport.com durante su sesión con los medios neerlandeses en Qatar.

"Si de todos modos no estás luchando por el campeonato del mundo, entonces es bueno darse cuenta una vez más de que claramente seguimos por detrás en ciertos circuitos."

La debilidad en las curvas de alta velocidad es uno de los problemas que Verstappen lleva destacando desde hace tiempo: un área que el equipo sabe que necesita mejorar, pero que simplemente ya no pudo abordar en 2026 debido al límite presupuestario.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Hace tiempo que no ponemos ninguna mejora en el coche. Hemos afinado algunas cosas, pero no ha habido mejoras reales", continuó Verstappen.

"En algún momento, alcanzas el límite. Hemos tenido que cambiar tantas cosas en nuestro coche este año en comparación con el inicio de la temporada que en algún momento simplemente te quedas sin dinero, por desgracia."

Sin duda es un asunto que ocupa un lugar destacado en la agenda para el próximo invierno, con el objetivo de resolverlo para el monoplaza de 2027 de Milton Keynes.

"Las curvas de alta velocidad, pero también la estabilidad del coche. Esas cosas claramente aún se pueden mejorar", añadió.

Por qué el equilibrio de McLaren es completamente diferente al de Red Bull

Para las carreras restantes de este año, en realidad solo queda una cosa en juego para Red Bull: la batalla con McLaren por el tercer puesto en el campeonato de constructores.

Red Bull cuenta actualmente con una ventaja de nueve puntos sobre el equipo con sede en Woking, pero los dos coches papaya están por delante de Red Bull en la parrilla de Qatar. Verstappen no tarda en añadir que superar a McLaren el domingo tampoco será una tarea fácil.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Eso será muy difícil. Si miras su equilibrio, siempre tienen mucho agarre en la parte delantera del coche, mientras que para nosotros es prácticamente siempre al revés. Eso es un poco una desventaja en este circuito", dijo.

"Tampoco fuimos lo bastante rápidos aquí el año pasado, pero por supuesto aun así ganamos la carrera por un error garrafal por su parte. Así que nunca sabes cómo van a desarrollarse las cosas, pero no creo que una cuarta victoria consecutiva aquí esté en las cartas."

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