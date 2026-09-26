En el Circuito Urbano de Bakú, las palabras que pronunció Russell tras la clasificación se hicieron realidad: el piloto de Mercedes ya había pronosticado el viernes que, a pesar de salir octavo, Verstappen sería la mayor amenaza para la victoria, y así fue en un emocionante final por las calles de Bakú.

Verstappen se quedó a solo 0,196 segundos de su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 en la línea de meta, aunque después destacó que la diferencia real era ligeramente mayor.

"Por supuesto, parecía reñido en la línea de meta, pero creo que eso se debió más bien a que George sufrió un pequeño retraso en el turbo en la curva 15 con la bandera amarilla", declaró Verstappen.

"Si nos fijamos en la última tanda, la diferencia siempre fue de un segundo, así que probablemente ahí es donde habríamos terminado".

Es una teoría que el propio Russell también confirma. Tras levantar el pie del acelerador por el accidentede Valtteri Bottas, la unidad de potencia del Mercedes no le proporcionó inmediatamente la aceleración que esperaba.

"Cuando salió la bandera amarilla, levanté el pie del acelerador y, al volver a pisarlo, no tenía turbo, así que me quedé sin potencia", explicó el piloto de Mercedes. "Max casi me adelanta en la línea de meta. Habría sido una verdadera lástima, pero, en general, ha sido un fin de semana increíble".

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Max Verstappen, Red Bull Racing; George Russell, Mercedes Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Verstappen también cree que el resultado del Gran Premio de Azerbaiyán habría sido el mismo si hubiera salido desde la primera fila.

El viernes, el cuatro veces campeón del mundo concluyó que Red Bull había "hecho un gran trabajo echando a perder" su mejor oportunidad de victoria este año con el problema del motor, pero 24 horas después Verstappen cree que las últimas vueltas de la carrera se habrían desarrollado más o menos de la misma manera.

"Quiero decir, eso es lo que pasó ayer. Tienes un problema y eso significa que tienes que salir desde la P8. Pero creo que, aunque hubiera salido segundo, con el ritmo de George habría sido muy difícil adelantarle", admitió el neerlandés.

"Así que quizá podría haberle seguido un poco mejor en esa primera tanda, claro. Pero luego entras en boxes, estás segundo, y probablemente habríamos hecho la misma carrera, simplemente empujándonos el uno al otro".

Verstappen pudo disfrutar de la F1 por primera vez en 2026

Verstappen afirma, sin embargo, que disfrutó de las últimas vueltas en Bakú, lo que, dadas todas las deficiencias del reglamento técnico, fue una de las primeras veces que lo había hecho en todo el año.

"Tengo que decir que esas últimas vueltas fueron muy divertidas porque, la verdad, apenas hubo desgaste. Simplemente estuvimos apretando hasta el final y la diferencia siempre fue de, más o menos, un segundo o 1,1. Eso estuvo bien".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Verstappen también asumió riesgos en ese sentido, riesgos que quizá no habría asumido si no hubiera sido por la posibilidad de ganar la carrera. Sabía que Red Bull —especialmente con el modo de adelantamiento— tenía una velocidad punta impresionante, mientras que Mercedes era más rápido en el tramo sinuoso que rodea el casco antiguo de Bakú.

Para seguir teniendo opciones en la recta más larga del calendario de F1 y, al menos, recortar la distancia de nuevo en cada vuelta, Verstappen intentó "abrir" al máximo las últimas curvas.

"Esa última tanda fue divertida. También rozé algunos muros, ¡pero eso fue solo para dejar mi huella aquí en Bakú!", sonrió Verstappen.

"Así que, sí, aquí siempre es todo un reto, tanto en la clasificación como ahora al final de la carrera, cuando hay que darlo todo. Eso conlleva un riesgo, por supuesto, al estar tan cerca de ciertos muros tanto por el interior como por el exterior, pero ha estado genial".