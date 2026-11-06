Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Por qué Max Verstappen terminó antes los entrenamientos en Brasil – Red Bull lo explica

El equipo vio demasiadas inconsistencias en los datos de tanda larga, lo que hizo que Hannah Schmitz, jefa de estrategia de carrera de Red Bull, considerara que había poco más que aprender permaneciendo más tiempo en pista

Ronald Vording

Publicado: 6 nov 2026, 22:56

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Verstappen terminó las sesiones de entrenamientos libres de Fórmula 1 del viernes en São Paulo en tercera posición. El neerlandés ocupó esa posición en ambas sesiones, de hecho, y también estuvo a unas dos décimas y media del piloto más rápido en cada sesión, con Lando Norris liderando la primera y Kimi Antonelli la segunda.

Red Bull concluye que una vez más hay "suficiente potencial" en el coche para luchar en cabeza, aunque no todo fue sobre ruedas para Verstappen en Interlagos. Durante la primera sesión de entrenamientos del día, se quejó —como de costumbre— de las reducciones de marcha, mientras que un problema con la dirección asistida le dio un "buen entrenamiento" hacia el final de la sesión.

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En los segundos entrenamientos, Verstappen protagonizó uno de los intercambios por radio más entretenidos de la temporada de F1 hasta ahora cuando no entendió de inmediato un mensaje de Tom Hart —quien vuelve a reemplazar a Gianpiero Lambiase como su ingeniero de carrera este fin de semana— sobre la unidad de potencia y la caja de cambios.

"Así que no tenemos nada en el interruptor, pero ellos se están adaptando a ti", dijo Hart por la radio del equipo. Eso llevó a Verstappen a responder con un tono de gracia: "¿Qué significa eso? ¿Tengo que hablarle yo mismo al motor? Creo que debería ser como 'oh, embrague, ¡estoy cambiando! ¡Si no, te castigarán!'"

Más destacable fue el hecho de que Verstappen terminara antes de tiempo la segunda sesión de entrenamientos. Con algo más de seis minutos restantes en el reloj, el tetracampeón del mundo ya se dirigía a la calle de boxes, aparentemente por sugerencia propia, a juzgar por los intercambios por radio del equipo.

Verstappen sugirió entrar, a lo que Hart respondió: "Vale, Max. Si quieres entrar en boxes, entonces entra al final de esta vuelta. La radio va mal, para tu información."

Al final del día de entrenamientos en Sao Paulo, la jefa de estrategia de carrera de Red Bull, Hannah Schmitz, explicó por qué Verstappen había regresado antes a boxes:

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"Así que fue simplemente [por] encontrar muchas inconsistencias en la tanda larga y no sentíamos que siguiera siendo útil. No estábamos obteniendo los datos que necesitábamos. Sabíamos las cosas que queríamos analizar y cambiar durante la noche, así que pasamos directamente a eso."

Eso es especialmente destacable, ya que entrar antes también significó que Verstappen renunció a la oportunidad de realizar una salida de práctica en la parrilla. Dado que la parrilla del Autódromo José Carlos Pace tiene una pendiente ascendente bastante pronunciada y las salidas de Red Bull no siempre han sido especialmente buenas este año, eso llama la atención.

Después de que Verstappen se bajara del coche, se vio a los mecánicos trabajando debajo de su RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En cuanto al panorama competitivo, Schmitz concluye que una vez más debería haber mucho potencial para este fin de semana, después de que Verstappen ganara tres de los últimos cuatro Grandes Premios.

"Creo que todos coinciden en que hay mucho potencial dentro del coche, pero con ambos pilotos hay cosas que quieren analizar y cambiar durante la noche. Pero, en cierto modo, eso es algo bueno porque significa que sabemos qué está pasando en el coche y qué podemos abordar.

"Hay mucho potencial y optimismo para el resto del fin de semana."

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la previsión meteorológica. Con el plan de rodaje de Schmitz, Red Bull intentó comprender bien los tres compuestos de neumáticos, aunque queda la duda de lo valiosos que serán esos datos dadas las temperaturas cambiantes y la posibilidad de lluvia.

"Creo que fue una decisión muy ajustada en qué sesiones usar el duro y en cuál usar el medio hoy", dijo Schmitz.

"Creo que todos los equipos de cabeza probaron de algún modo los tres compuestos porque son muy similares. Depende mucho de la preferencia del piloto, de la tendencia y preferencia del equipo, y ese es el tipo de cosas que estamos intentando esclarecer.

"Hoy, obviamente, las condiciones son bastante diferentes a las previstas para el domingo, así que ahora tenemos que analizar cómo creemos que eso se trasladará a lo que ocurra el domingo. Y creo que eso es lo difícil."

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