Por qué Vettel teme caer en un "bache" tras su retiro de la Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

La vida después de la Fórmula 1 es un reto al que todos los pilotos se enfrentan en un momento u otro. Algunos se marchan ya sabiendo que se irán a otra categoría, mientras que otros optan por tomar caminos alternativos, como comentaristas en la televisión o, tal vez, por ser los mentores de un hijo que muestra signos de ser un futuro campeón del mundo.

La regla general es que la mayoría de los pilotos han estado tan inmersos en el automovilismo durante toda su vida y han pasado tanto tiempo en los circuitos que les resulta casi imposible alejarse de ellos.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Carlos Reutemann se dedicó a la política en su Argentina natal, mientras que Jody Scheckter montó un imperio empresarial en los Estados Unidos antes de centrarse en la agricultura en el Reino Unido, y siguiendo la ruta más familiar para ayudar a sus hijos a ascender en el automovilismo.

Es obvio que Sebastian Vettel no se convertirá en una estrella de la televisión, ni se quedará en los trazados con la mirada perdida. Es un adicto al trabajo, incapaz de quedarse quieto mucho tiempo, y en sus amplios intereses en cuestiones medioambientales y sociales le abrirán todo tipo de puertas fuera de las carreras.

Si decide seguir vinculado al deporte, no le faltarán oferta de equipos y otras organizaciones. Podemos suponer que probablemente no tendrá ilusión en asumir un papel de embajador para un fabricante o patrocinador, pero sería un buen fichaje para gestionar o asesorar a marcas que suenan con fuerza en la Fórmula 1, como Porsche o Audi, si se le diera la oportunidad de hacer una verdadera contribución, aunque no querrá pasar 24 fines de semana fuera de casa.

Algunos de sus compañeros en la parrilla han dejado claro que les gustaría que siguiera vinculado a la GPDA [la asociación de pilotos], aunque la organización ya tiene en Alex Wurz a su piloto de referencia.

Daniel Ricciardo, McLaren, hugs Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El jueves previo al Gran Premio de Hungría, pocas horas después de su anuncio, Vettel dijo que no tiene planes en firme: "Mi forma de trabajar es que siempre estoy pendiente de lo que viene".

"He dicho hoy mismo que la mejor carrera está por llegar, lo que se puede ver como una tontería. Si voy a parar, ¿qué carrera va a venir si ya no compites?", dijo el germano. "Pero creo que me estoy refiriendo a un panorama más amplio, como en la vida".

"Y pienso que para todos los deportistas, el mayor reto nos espera una vez que decidimos hacer otras cosas, así que eso es lo que estoy afrontando", añadió el aún piloto de Aston Martin.

A pesar de todos esos intereses externos y de su deseo de pasar tiempo con su familia, Vettel es lo suficientemente consciente como reconocer que no será sencillo llenar el vacío que la Fórmula 1 deja en la vida de todo piloto retirado: "Sinceramente, también me da miedo lo que viene, porque puede ser un agujero".

"No sé cómo de profundo será, y si saldré de él", explicó. "Pero creo que tengo mucho apoyo, mucha gente que me ha ayudado a lo largo del camino hasta ahora, y que seguirá ayudándome y dándome consejos".

"Espero tomar las decisiones correctas también en el futuro para progresar y convertirme en una mejor versión de mí mismo dentro de 10 años", indicó Vettel.

En el fondo, el alemán sigue siendo piloto, como todos los demás en la parrilla, y no oculta lo que más echará de menos: "La emoción de conducir el coche y la adrenalina de luchar en la pista, por supuesto, también he pensado en eso, en que voy a decir que no a eso, y que no tenga algo que lo sustituya".

"Además, me he fijado en otros, y en cómo lo han gestionado. He intentado, quizá, encontrar algo más que dé el subidón de adrenalina", continuó. "Por lo que puedo decir, sin tener conocimiento de ello, porque estoy aquí ahora y aún me quedan 10 carreras por delante, que el próximo año será diferente".

"Pero es algo para lo que hay que estar preparado, y creo que lo estoy tanto como puedo a día de hoy, para decir que ya no estaré", afirmó.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Si quiero competir en algo, mis hijos quieren hacer conmigo eso todo el día, algunas cosas me gustan más que otras, pero seguro que se me ocurrirá algo. Sería un error dar un paso atrás sabiendo que aún quieres correr", dijo.

Con solo 35 años, Vettel no ha descartado la posibilidad de estar en otras categorías, y, aunque no tiene planes de probar otra cosa, muchos se han tomado algún año de descanso o han ido al WEC o a carreras de turismos, con un calendario de viajes menos agotador.

"Será mi última carrera en la Fórmula 1", aseguró cuando se le preguntó por lo que podría pasar después de Abu Dhabi. "No lo sé, por la edad no es un problema hacer otra cosa o más Fórmula 1, ese no es el límite que tengo".

"Creo que, físicamente, estoy en gran forma para pilotar estos coches, así que no es un problema o algo que me frene. No puedo decir que sí, y tampoco que no, porque es la decisión que estoy tomando ahora, y este capítulo ha terminado", indicó el alemán.

"No digo que finalice y que empiece otro inmediatamente después, como he dicho antes, no lo sé. El tiempo lo dirá, creo que esa es la respuesta que puedo dar ahora mismo", añadió.

Está claro que, de una forma u otra, Vettel seguirá con sus campañas medioambientales, aunque reconoce que tendría más voz si continuara en activo. Sin embargo, está preparado para lidiar con ese perfil más bajo.

"Creo que sería una motivación errónea seguir haciendo lo que siempre he hecho, ser competitivo y ganar, solo para expresar tu opinión sobre algunos temas. Pienso que eso sería equivocado", expresó.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Obviamente, también he pensado en eso, así que quizá pierda la voz y el alcance, pero, para mí, eso nunca ha estado en primer plano, siempre ha sido el mensaje porque es en lo que creo", añadió Vettel. "Veo que estamos teniendo el mayor reto, o enfrentándonos a uno de los más grandes que ha tenido la humanidad, y si no ganamos esta carrera, el mundo seguirá girando, pero sin nosotros".

"Estoy metido en el tema, y creo que una vez que te das cuenta, quizá también sea un poco el hábito o el carácter que adquieres cuando sabes que siempre estás tratando de encontrar lo siguiente, tener curiosidad por lo que podría hacerte más rápido o darte una ventaja".

"Es el mismo tipo de característica la que me hizo buscar más respuestas, hacer más preguntas, y eso me lleva a lo siguiente. Al darme cuenta de la magnitud del reto, existe la tentación de entrar en una espiral negativa, de entrar en pánico y volverse histérico por el futuro, pero, al mismo tiempo, estoy leyendo y escuchando mucho a la gente que está cambiando el mundo en una gran dirección, creando un planeta mejor, luchando y comprometiéndose, incluso sacrificando sus vidas para que sea un lugar mejor en el futuro".

"Así que, sí, hay mucho que hacer, pero creo que en primera instancia siempre han estado mis creencias, no una agenda a seguir o una campaña", defendió Vettel, que ha dejado claro que la familia y sus otros intereses será la prioridad después de noviembre, pero reconoce que el futuro es un libro abierto, y no sabe cómo seguirá la historia.

"La respuesta si dices, ¿estas cosas te satisfacen lo suficiente? No lo sé, el tiempo lo dirá", indicó el germano. "Siempre que decides tomar una dirección diferente, no sabes realmente lo que te espera a la vuelta de la esquina".

"Pero tengo mucha curiosidad por averiguarlo, y más por saber qué es lo que sigue, más que de seguir en lo que hay ahora", sentenció Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images