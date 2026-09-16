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Fórmula 1 GP de España

Por qué la victoria de Antonelli en Madrid no fue suerte y cómo labró junto a Mercedes su destino

La victoria de Antonelli en Madrid se debió en gran medida a la suerte que tuvo con el momento en que se activó el VSC, pero tanto el italiano como Mercedes también contribuyeron a asegurarse de poder sacar partido de ello.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

No hay duda de que todo salió a la perfección para que Kimi Antonelli ganara el Gran Premio de España de Fórmula 1.

El coche de seguridad virtual, activado tras el abandono de Lance Stroll, llegó en el momento perfecto, cambiando el rumbo de una carrera que, hasta ese momento, parecía destinada a terminar con la victoria de Lando Norris.

Como ya había pasado la entrada al pit lane cuando se activó el coche de seguridad virtual, Norris no tuvo oportunidad de entrar en boxes. Antonelli, por su parte, logró entrar en el pit lane en el último segundo, completar su parada y situarse en el liderato "virtual" del Gran Premio, colocándose justo detrás de Charles Leclerc, que aún no había entrado en boxes.

Aunque la suerte influyó, hay una historia de fondo que muestra cómo reaccionó Mercedes ante el desarrollo de la situación —y cómo el propio Antonelli contribuyó a crear el margen necesario para esperar al VSC antes de entrar en boxes.

En el momento en que se mostró la bandera amarilla y Antonelli fue avisado por radio por su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, el italiano redujo inmediatamente la velocidad para ganar tiempo. Eso era necesario para tener más posibilidades de no perderse la entrada al pit lane, como le ocurrió a Norris , por lo que el italiano optó por reducir la velocidad.

Todos los pilotos deben reducir la velocidad bajo bandera amarilla, pero Antonelli frenó considerablemente más que los demás al pasar por la curva 20, donde se detuvo Stroll. Perdió varias décimas respecto tanto a Norris como a Verstappen en ese tramo del circuito, pero al hacerlo ganó ese margen para que su equipo tomara una decisión.

Comparison of Kimi Antonelli's telemetry data

Comparación de los datos de telemetría de Kimi Antonelli

Esto queda aún más claro al comparar los datos de la vuelta 14 con los de la vuelta 13, antes de que se activara el VSC. Una vez que se mostró la bandera amarilla, Antonelli pasó por la curva 19 a 29 km/h menos que en la vuelta anterior. A continuación, llegó a la zona de frenada de la curva 20 —donde el coche de Stroll se había detenido— a 24 km/h menos, tras haber levantado el pie del acelerador mucho antes.

El objetivo era maximizar la posibilidad de realizar una parada en boxes durante la neutralización, y no solo cumplir con el reglamento, que exige a los pilotos reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

Para comprender hasta qué punto el italiano redujo deliberadamente la velocidad más allá de lo exigido, resulta útil comparar su telemetría con la de Max Verstappenen la misma vuelta, con el holandés rodando seis segundos por detrás de él.

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En las mismas condiciones de bandera amarilla, antes de que se activara el VSC, Verstappen era 15 km/h más rápido que Antonelli en la curva 19 y llegaba al punto de frenada de la curva 20 18 km/h más rápido, levantando el pie del acelerador más tarde que el italiano.

Pero las acciones de Antonelli fueron solo una parte del proceso. El muro de boxes de Mercedes ya había previsto que era probable que se activara el VSC, lo que permitió al equipo y al piloto reaccionar de inmediato si la dirección de carrera neutralizaba la prueba.

Kimi Antonelli's telemetry compared to Max Verstappen's

Telemetría de Kimi Antonelli comparada con la de Max Verstappen

"En mi caso, el momento fue perfecto: Bono me avisó en el último sector de que podría salir un coche de seguridad virtual, así que levanté el pie", declaró Antonelli tras la carrera. "Reduje un poco la velocidad a propósito para ver si podía alcanzar el VSC justo antes de la entrada a boxes, y me salió de maravilla".

Tal y como explicó Antonelli, su ingeniero de carrera le alertó de que podría activarse un VSC incluso antes de que la dirección de carrera lo activara oficialmente, ya que el análisis en tiempo real del muro de boxes sugería que era muy probable que se produjera una neutralización.

Eso llevó a Antonelli a reducir aún más la velocidad, lo que les dio tanto a él como al muro de boxes más tiempo para reaccionar en caso de que se activara el CSD.

En cuanto vio la señal del VSC, Antonelli se metió en el pit lane.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, destacó la rapidez con la que la información había llegado del equipo de estrategia a Antonelli, afirmando que todo el proceso había durado unos tres segundos.

"La cadena de mando, el proceso, fue estupendo", afirmó Wolff.

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"El equipo de estrategia ya lo tenía en mente, obviamente, y entonces alguien, ya sabes, dijo que eso no se despejaría rápidamente con el Aston Martin contra el muro. Y luego pasó de la estrategia a Bono, Bono lo comprobó dos veces, de Bono a Kimi, y eso fue todo. Estamos hablando de unos tres segundos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Es imposible saber si las propias acciones de Antonelli marcaron la diferencia en este caso, pero bien podría servir como otro ejemplo de su capacidad para leer la carrera. Sin duda, el momento en que se activó el VSC le favoreció, pero el hecho de concederse a sí mismo y al equipo una décima de segundo adicional para tomar la decisión correcta —levantando el pie del acelerador en previsión del VSC— bien podría haberle valido la victoria en la carrera.

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