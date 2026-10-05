"Un momento muy especial" – Por qué la victoria de Verstappen en Malasia significa tanto para Red Bull

"¡72, amigo! ¡72!", dijo Verstappen por la radio del equipo inmediatamente después de cruzar la línea de meta en el Sepang International Circuit.

Lógicamente, se refiere al número de victorias del neerlandés en la Fórmula 1, pero este 72º triunfo provocó más emoción que muchas de las 71 que lo precedieron. Por supuesto, Verstappen ha vivido momentos mucho más especiales en su carrera en la F1, y su anterior victoria en Malasia en 2017 también fue emotiva, pero esta sin duda cuenta.

En cierto modo, hay una similitud entre la victoria de Verstappen de hace nueve años y la de este año. Entonces, también se cernía la amenaza de un año sin victorias y Verstappen logró evitar ese escenario en Malasia. Lo mismo ha vuelto a ocurrir ahora, aunque también hay tres diferencias cruciales.

La primera diferencia es que Verstappen ha vivido muchísimas cosas en los nueve años transcurridos, entre ellas ganar cuatro títulos mundiales. Eso lo ha moldeado como persona y como piloto y le ha dado una mayor tranquilidad mental, como reconoció cuando Motorsport.com le preguntó: "Ahora es diferente en comparación con antes de 2021. Por supuesto, ya he ganado el campeonato cuatro veces y he logrado muchas victorias. Creo que eso significa que afrontas las cosas de una manera ligeramente diferente.

"Cuando se presenta la oportunidad, por supuesto siempre vas a por ella al máximo, pero con un poco menos de riesgo que entonces. Ahora puedo ponerlo todo un poco mejor en perspectiva."

De China a Malasia: Red Bull ha salido de un profundo bache

No obstante, la victoria en Sepang visiblemente significó algo para él y para el equipo. Eso está relacionado con el segundo factor que ha sido diferente este año: Red Bull se encontró en un profundo bache al inicio del nuevo ciclo reglamentario.

Aunque la unidad de potencia –especialmente el motor de combustión interna– fue competitiva de inmediato, el paquete inicial en el lado del chasis estaba por debajo del nivel esperado. ¿Quién recuerda todavía las carreras en China y Japón, donde Red Bull quedó reducido a un equipo de mitad de parrilla peleando con rivales como Alpine y Haas?

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Lógicamente, no es así como uno de los cuatro grandes equipos de la F1 quería empezar una nueva era, y eso hizo que los primeros meses de este año fueran difíciles, junto con la frustración de Verstappen por las reglas. Y eso es precisamente lo que no ha olvidado ahora que por fin tiene en el bolsillo su primera victoria de la temporada.

"Hemos tenido un inicio de año muy complicado y duro, con todo tipo de problemas y simplemente sin ser lo suficientemente competitivos. Pero a lo largo del año, el equipo ha trabajado muy duro para entender nuestros problemas y llevar al coche buenas mejoras de rendimiento para hacerlo más manejable."

La reciente mejora de Bakú –la última gran actualización de Red Bull de la temporada– ha sido importante en ese sentido. No solo ha aportado rendimiento puro, sino que también ha hecho que Verstappen vuelva a sentirse más cómodo en el coche, lo que le ayuda a explorar más el límite, algo que se pudo ver claramente en las imágenes onboard de su vuelta de pole en Sepang.

"Paso a paso, nos hemos ido acercando cada vez más, y especialmente este fin de semana hemos estado realmente en buena forma. Así que, sí, es increíble."

Reponerse tras un periodo tan difícil también hace que la victoria sea especial a nivel personal, reconoció Verstappen.

"Supongo que el comienzo de la temporada no fue agradable de ver, y para mí, estando dentro del coche, tampoco fue agradable de pilotar. Pero luego ver cómo el equipo progresó y básicamente nunca dejó de trabajar intentando solucionar los problemas que teníamos, y después lograr algo así, es increíble.

"También con la gente involucrada, sinceramente, el espíritu dentro del equipo es muy bueno. Todos estamos en la misma línea y realmente nos entendemos bien. Es muy agradable trabajar en el equipo y por eso creo que todos están súper felices de que por fin hayamos logrado un resultado como este."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Es importante señalar, sin embargo, que la propia insatisfacción de Verstappen con el reglamento técnico no ha cambiado. Afirmó varias veces a principios de este año que su descontento no estaba relacionado con no ganar carreras, y eso sigue siendo así ahora que vuelve a pelear en cabeza.

"Sí, eso no tiene nada que ver con si soy primero, sexto o décimo. Son dos cosas separadas", aclaró Verstappen.

La primera victoria de Red Bull como fabricante de motores

La última razón por la que la victoria en Malasia tiene un significado especial es, lógicamente, que es la primera de Red Bull con su propia unidad de potencia, la DM01, desarrollada en colaboración con Ford.

"Por supuesto, ganar una carrera en el primer año como nuevo fabricante de unidades de potencia es sinceramente increíble y algo de lo que todos deberían estar realmente orgullosos", dijo Verstappen.

"Sabíamos desde el principio que Red Bull Ford Powertrains había construido un motor fuerte, pero también conocíamos las limitaciones. Aunque a veces fue difícil, y en ocasiones no creíamos que pudiéramos conseguir esta victoria, seguimos empujando."

Para Red Bull, es la primera recompensa para el proyecto en el que Christian Horner y Helmut Marko desempeñaron papeles clave durante años.

Después de que el acuerdo inicialmente previsto con Porsche se viniera abajo, Ford se incorporó como socio financiero y técnico, lo que significa que el Blue Oval puede ahora reivindicar su primera victoria en F1 desde Brasil 2003 y la 177.ª como proveedor de motores –junto con Cosworth– en la F1.