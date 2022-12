Portugal y Turquía quieren reemplazar a China en la F1 2023

Cargar reproductor de audio

El viernes 2 de diciembre, la Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de China tampoco podrá celebrarse en 2023. No fue una gran sorpresa, ya que las estrictas normas por el coronavirus en el país habían hecho correr el rumor durante algún tiempo de que la carrera sería eliminada del calendario.

De este modo, 2023 será el cuarto año consecutivo en el que la F1 no pueda viajar a China, y además se crea un hueco de cuatro semanas en el calendario entre las carreras de Australia, el 2 de abril, y Azerbaiyán, el 30 de abril.

La Fórmula 1 también anunció inmediatamente que se están estudiando opciones para una carrera de sustitución y, mientras tanto, se sabe algo más sobre los candidatos.

Por ejemplo, la federación portuguesa de automovilismo y karting ya ha indicado que existen conversaciones para ocupar la plaza de China con un GP portugués. Esto debería tener lugar en el Autodromo Internacional do Algarve en Portimao. Sin embargo, según Ni Amorim, presidente de la FPAK, hay varios candidatos para ocupar el puesto vacío.

"Portugal no es el único país interesado, ya que Turquía también está en la carrera", insinúa Amorim. En el caso de Turquía, lo más probable es que el parque de Estambul acoja una carrera.

Aún no es seguro que la F1 viaje a Portimao para el GP de Portugal de 2023. Eso depende en gran medida de la ayuda financiera que proporcione el gobierno. La FPAK y el gobierno ya están en conversaciones al respecto, dijo Amorim, pero aún no se ha tomado una decisión.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Depende de si habrá dinero de Portugal para organizar el GP. El canon es alto, pero los ingresos justifican la inversión", dijo Amorim, que también indicó que aún no se ha discutido cuánto transferir a la F1 para organizar la carrera. "No sé cuánto dinero piden, porque aún no se ha llegado a esta fase de las conversaciones".

Si Portugal y la F1 llegan a un acuerdo, Portimao podría acoger una carrera de F1 por tercera vez. Anteriormente, la clase reina llegó al circuito del Algarve en las temporadas 2020 y 2021. Por cierto, el GP de Turquía también estuvo en el calendario en ambos años, después de que Istanbul Park estuviera previamente en el programa entre 2005 y 2011.