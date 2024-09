Pourchaire cree "injusto" ver a Colapinto o Antonelli en F1 mientras él espera

Theo Pourchaire logró el campeonato de la Fórmula 2 en 2023 y, como sucedió con sus antecesores Felipe Drugovich y Oscar Piastri, campeones en 2022 y 2021 respectivamente, no tuvo un lugar en la parrilla de la F1 al año siguiente.

Si bien Piastri consiguió un asiento –y uno muy bueno en McLaren- en la temporada pasada y actualmente es uno de los principales pilotos en F1, tanto el francés como el brasileño parecen tener pocas posibilidades de correr en la máxima categoría en un futuro cercano.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Pourchaire se mostró disgustado de ver a pilotos como Franco Colapinto, quien completará la temporada con Williams tras tomar el lugar de Logan Sargeant en Italia, o a Andrea Kimi Antonelli, que irá por Lewis Hamilton en Mercedes en 2025, recibir una oportunidad en F1 sin haber sido campeones en F2, mientras él no tiene su oportunidad.

"Desde fuera, seguro, si estás en mi posición, parece injusto, como creo que es injusto para Drugovich, por ejemplo, que ganó el título, y... ya sabes que es así. Es el mundo de la F1", dijo al ser preguntado qué sentía al ver en la máxima categoría a pilotos que no habían sido campeones en F2.

"Estoy feliz de estar aquí de nuevo en el paddock (en Monza). Realmente espero tener mi oportunidad algún día. Estoy dispuesto a darlo todo. Me apasiona este deporte. Estoy listo para dar lo mejor de mí. No pido nada. Sólo pido un asiento y un volante, mi oportunidad en un coche", agregó.

Theo Pourchaire, Stake F1 Team Kick Sauber, en el GP de Italia. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ante la consulta sobre qué necesita para tener una oportunidad en la Fórmula 1, Pourchaire respondió que es algo que él mismo no consigue entender, ya que considera haber demostrado ser digno de un asiento.

"Es una buena pregunta. Yo también me la hago. Todos los días. No lo sé. He dado lo mejor de mí en la pista. Seguro que hay gente que dice que ganar el campeonato en el tercer año en F2 no está muy bien, pero yo lo gané cuando tenía 20 años. Soy el ganador de carreras más joven de la historia en F2, en F3, así que no tengo que demostrar nada en la pista. Sólo necesito una oportunidad. Eso es todo. No lo sé", dijo.

Pourchaire es piloto de reserva de Sauber este año, pero no parece estar muy en cuenta en los planes actuales del equipo, ya la escudería recientemente convocó a Robert Shwartzman para participar de la primera práctica en Zandvoort el mes pasado.

El francés arrancó 2024 con el objetivo de competir en la Súper Fórmula de Japón, pero abandonó la serie después de solamente una carrera para competir en la IndyCar con Arrow McLaren en lugar de David Malukas, quien se encontraba lesionado, en la segunda fecha del campeonato en Long Beach.

Luego fue confirmado para disputar el esto de la temporada –excepto las 500 Millas de Indianápolis-, antes de ser reemplazado por Nigel Siegel después de solamente cuatro carreras. Volvería en julio por una única vez en Toronto por una lesión de Alexander Rossi. De todos modos, Pourchaire se mostró agradecido por la oportunidad que tuvo en la IndyCar.

"Este campeonato es realmente impresionante. Toda la comunidad IndyCar fue muy amable conmigo: los pilotos, los organizadores del campeonato, los miembros de todos los equipos, ya sabes, viendo que eres un piloto que viene de Europa, campeón de F2. Ir a IndyCar creo que fue muy positivo para todo el mundo allí, y muy positivo para mí también, porque me gustó mucho el coche, me gustaron mucho las pistas y las peleas, todo fue muy, muy bueno. Disfruté de mi tiempo allí", explicó.

"Tuve una gran oportunidad con Arrow McLaren. Esperaba pilotar un poco más, por supuesto que estoy decepcionado por no poder terminar la temporada allí con ellos, pero les doy las gracias de nuevo por la oportunidad. En ese momento era realmente crucial tener ese tipo de oportunidad para mí, porque de lo contrario no estoy seguro de que hubiera sido capaz de seguir conduciendo".

El futuro de Pourchaire se ve incierto, lo cual achaca a no contar con apoyo de patrocinadores, sea para competir en F1 o en otros campeonatos.

"Estoy en un punto en el que no tengo grandes patrocinadores que me sigan. No tengo dinero para poner sobre la mesa. Tengo que ser honesto. Así que sólo soy un campeón de Fórmula 2, ya sabes, que está tratando de encontrar algo que hacer en este momento. Sólo estoy tratando de encontrar un asiento. Así que, como he dicho, en este momento estoy tratando de encontrar algo", finalizó.