Las tradiciones deben respetarse, y Haas se mantiene fiel a este adagio. El equipo estadounidense, como ha hecho desde que compite en la Fórmula 1, ha presentado su nuevo monoplaza con la difusión de las primeras imágenes.

Estos diseños tienen la función de dar a conocer las líneas esenciales del VF-26 antes de que este haga su debut en pista en el Shakedown de Montmelò, en Barcelona, pero también el esquema de las suspensiones, con push-rod tanto en la parte delantera como en la trasera. El airscope, por su parte, sigue siendo redondeado, con el triángulo central y las dos orejas laterales. Cabe destacar las branquias en la parte superior de los pontones, que parecen recordar a las que caracterizaron al Ferrari F1-75 de 2022. Sin embargo, esta zona está destinada a modificarse a lo largo de la temporada, también en función de los circuitos y las temperaturas a las que habrá que enfrentarse.

La primera novedad visible con respecto a temporadas anteriores es cromática y se refiere a la librea. Los colores siguen siendo el blanco, el rojo y el negro, pero adquieren una importancia diferente y dan al monoplaza 2026 una clara visión de lo importante que se ha vuelto Toyota Gazoo Racing para el equipo estadounidense.

Hace ya algunas semanas, TGR fue nombrado oficialmente patrocinador principal del equipo dirigido por Ayao Komatsu. No es casualidad que la división deportiva de Toyota haya decidido trasladar recursos económicos de otros proyectos del automovilismo para concentrarlos en la Fórmula 1. Por lo tanto, está claro que TGR ha ganado importancia, sustituyendo a MoneyGram.

«Como todos los equipos, nos hemos enfrentado al reto de competir en 2025 y, al mismo tiempo, nos hemos centrado en el diseño y ahora en la construcción de estos nuevos coches regulados para la temporada 2026», declaró Gene Haas, fundador y propietario del TGR Haas F1 Team.

«La pretemporada será fundamental para comprender de lo que son capaces estos monoplazas y cómo se adaptarán a ellos los pilotos, los ingenieros y el equipo en general. Tenemos al menos cierta continuidad desde el punto de vista de los pilotos, con Ollie (Bearman) y Esteban (Ocon), así como en nuestros departamentos de diseño e ingeniería».

«La competición en el centro del pelotón la temporada pasada fue de un nivel excepcionalmente alto, fue dura, y tenemos que volver a la pista y seguir desarrollando, tanto dentro como fuera de ella. Personalmente, tengo mucho interés en ver cómo se asentará la competición en toda la parrilla y qué aportarán estas nuevas regulaciones en términos de rendimiento».

«Parece casi surrealista presentar un nuevo coche tan pronto en el año, pero no por ello es menos emocionante

aventurarse en una nueva temporada de F1, especialmente con un cambio tan significativo en el reglamento», comentó Ayao Komatsu, director del equipo TGR Haas F1 Team.

«Estamos totalmente concentrados en la preparación para la Shakedown Week en Barcelona. Ha sido un esfuerzo enorme por parte de todos los miembros del equipo trabajar con plazos tan ajustados desde el final de la temporada pasada hasta la puesta en pista de los coches en enero. No hace falta decir que, después de tanto hablar, estamos deseando ver cómo se comportan estos coches y a qué nos enfrentaremos a medida que avancemos con nuestros programas de pruebas de cara a Australia. El tiempo en pista será fundamental en España y Baréin y, aunque sabemos que habrá retos en el camino, lo hacemos porque nos apasiona la Fórmula 1».

Otro aspecto con el que Haas podrá contar a lo largo de esta temporada son los pilotos. La pareja de 2025 formada por Esteban Ocon y Oliver Bearman. Será un año importante para ambos, ya que el francés conocerá mucho mejor el equipo tras su primer año en Banbury, mientras que para el británico será su segundo año en la Fórmula 1. Después de haber mostrado cosas admirables, alternadas con errores de juventud, el piloto contratado por Ferrari tendrá la oportunidad de dar nuevos pasos adelante y continuar su crecimiento.

En 2025, el equipo estadounidense concluyó su décima temporada en el Circo Mundial con 79 puntos en total, lo que le llevó al octavo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Bearman contribuyó con 41 puntos, superando a Ocon, que no pasó de los 38.