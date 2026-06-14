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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Presidente de Ferrari manda emotivo mensaje tras la primera victoria de Hamilton

John Elkann elogió a Lewis Hamilton y al equipo Ferrari después de que el siete veces campeón de F1 lograra una emotiva primera victoria con la Scuderia

Lydia Mee
Publicado:
Presidente de Ferrari, John Elkann

El presidente de Ferrari, John Elkann, ha publicado un emotivo comunicado tras la primera victoria de Lewis Hamilton con la escudería de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El siete veces campeón logró su primera victoria de rojo después de salir desde la segunda posición de la parrilla y ejecutar con éxito una estrategia de tres paradas. Aunque un coche de seguridad virtual jugó a favor de la estrategia del equipo, Hamilton tenía el ritmo para terminar 19 segundos por delante de George Russell, segundo.

"Bien hecho, Lewis, por tu primera gran victoria con Ferrari: un momento emotivo y un resultado muy importante, que pertenece a todo el equipo y a todos nuestros aficionados", dijo Elkann.

"Me gustaría dar las gracias a todos por la determinación, el sacrificio y el esfuerzo colectivo que demuestran cada día con pasión y espíritu Ferrari, tanto en la pista como en Maranello.

"Mi agradecimiento también va para el otro equipo de Ferrari, que afrontó unas 24 Horas de Le Mans increíblemente exigentes con orgullo, unidad y gran profesionalidad, luchando hasta el final. Forza Ferrari."

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Hamilton sonó como si estuviera conteniendo las lágrimas mientras hablaba con su equipo después de cruzar la meta. "Grazie a tutti, Maranello (Gracias a todos en Maranello)", dijo por la radio del equipo. "Muchas gracias. Me han ayudado a lograr este sueño, y no puedo agradecéroslo lo suficiente. Gracias a todos por esforzaros tanto allí en casa.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Estoy muy orgulloso de todos ustedes. A mi familia, los quiero. A mis aficionados, gracias por seguir recordándome quién soy. No podría haber hecho esto sin ustedes."

Hamilton se unió a Ferrari en 2025 tras una etapa de 12 años en Mercedes, durante la cual logró seis de sus siete títulos de campeonato. Aunque tuvo dificultades en su primera temporada con Ferrari, el piloto británico se ha recuperado en 2026.

El piloto británico ocupa la segunda posición, a 41 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, y tiene nueve puntos de ventaja sobre George Russell, tercero.

Fotos del GP de Barcelona-Catalunya - Domingo

Lewis Hamilton, Ferrari

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