Presidente de la FIA apoyará a Argentina para que recupere la F1 y el WRC

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está dispuesto a apoyar a Argentina frente a los promotores de la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rallies (WRC) para que el país recupere sus posiciones dentro de los respectivos calendarios en un futuro cercano y, con ello que el país vuelva a tener la relevancia dentro del deporte motor que históricamente ha conseguido.

Luego de reunirse con el presidente argentino Javier Milei donde indicó que respaldaría las candidaturas de Argentina a dos de los campeonatos mundiales de la FIA, Sulayem reafirmó su postura en una entrevista con la cadena A24.

“Apoyaré la iniciativa para tener una carrera de F1 o el Campeonato Mundial de Rally aquí en Argentina”, dijo el presidente del organismo rector del deporte motor.

“¿Merece Argentina ser parte del calendario de F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria; la primera carrera se celebró aquí en 1953. El rally comenzó en 1980, es algo grandioso. Hay amor por el deporte motor y la situación económica es buena; Argentina está mejor ahora. Así que sabemos que es viable”.

Sin embargo, el presidente dejó en claro que FIA no toma la decisión y que se debe hablar con los respectivos dueños de los derechos comerciales para concretarlo, especialmente en una F1 donde los espacios son limitados y las oportunidades podrían abrirse en el calendario para el 2028.

Actualmente, Argentina está remodelando el circuito de Buenos Aires con una inversión millonaria para, primero albergar MotoGP y, posteriormente buscar el grado 1 de la FIA y poder recibir a la F1.

“Necesitamos desarrollar lugares donde las carreras puedan realizarse de manera sostenible, donde exista la voluntad, la inversión, los aficionados y el apoyo del Gobierno para llevarlo a cabo. Ahora bien, más allá del aspecto emocional, también está el lado racional cuando se trata del calendario de la F1. ¿Se lo merece Argentina? Lo merece, pero hay un proceso que cumplir, hay un plan de negocios y hay un número limitado de espacios. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, advirtió.

El dibujo de la pista donde correrá el MotoGP en Buenos Aires en 2027.

Sulayem y su opinión de Colapinto

El presidente de la FIA calificó a Franco Colapinto como un “piloto fantástico” y que ha llegado a refrescar a la F1 y agregó que con él Argentina no solo está en posibilidad de recuperar un gran premio, sino también de tener un competidor capaz de pelear por las primeras posiciones.

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“La competencia en la F1 es feroz. Colapinto llegó para quedarse. Representa a Argentina de la mejor manera, con respeto y calidad deportiva. No se trata solo de recuperar la Fórmula 1 o el rally, también es importante tener campeones”, concluyó.