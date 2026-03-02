El presidente de la FIA: "seguridad" es lo primero ante las carreras en Oriente Medio

Con el prólogo del Campeonato Mundial de Resistencia en Catar y los 1.812 kilómetros de Catar a finales de marzo, y las carreras de Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudí a principios de abril, la FIA tiene que tomar algunas decisiones importantes. La seguridad en esos países no parece estar garantizada en este momento debido al conflicto entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por otro.

Esto ya ha provocado la cancelación de una prueba de neumáticos Pirelli en Baréin y, ahora que se acerca el inicio de la temporada del WEC y las primeras carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio, que tendrán lugar los días 12 y 19 de abril, se está mirando con recelo el calendario de carreras de ambos campeonatos.

Además de la seguridad, también hay dudas sobre los horarios de los vuelos, ya que también se han producido ataques contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En respuesta, las compañías aéreas han decidido evitar esta región por el momento.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, espera sobre todo que la calma vuelva pronto a Oriente Medio, pero subraya que, de cara al WEC y la Fórmula 1, "la seguridad y el bienestar" son prioritarios y determinantes a la hora de decidir si las carreras se celebran o no.

"Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio", escribe Ben Sulayem en un comunicado. "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas y nos solidarizamos con las familias y comunidades afectadas. En este momento de incertidumbre, esperamos que se restablezca la paz, la seguridad y la estabilidad lo antes posible. El diálogo y la protección de los ciudadanos deben seguir siendo prioritarios".

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno, mientras seguimos de cerca y con responsabilidad la evolución de los acontecimientos", añade el presidente de la FIA. "La seguridad y el bienestar serán factores determinantes en nuestras decisiones a la hora de evaluar los próximos eventos previstos allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y en un objetivo común. Esa unidad es ahora más importante que nunca".