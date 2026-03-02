El presidente de la FIA: "seguridad" es lo primero ante las carreras en Oriente Medio
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, subraya que «la seguridad y el bienestar» son factores determinantes a la hora de decidir si se celebran carreras en Oriente Medio ahora que ha estallado un conflicto en la zona.
Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images
Con el prólogo del Campeonato Mundial de Resistencia en Catar y los 1.812 kilómetros de Catar a finales de marzo, y las carreras de Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudí a principios de abril, la FIA tiene que tomar algunas decisiones importantes. La seguridad en esos países no parece estar garantizada en este momento debido al conflicto entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por otro.
Esto ya ha provocado la cancelación de una prueba de neumáticos Pirelli en Baréin y, ahora que se acerca el inicio de la temporada del WEC y las primeras carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio, que tendrán lugar los días 12 y 19 de abril, se está mirando con recelo el calendario de carreras de ambos campeonatos.
Además de la seguridad, también hay dudas sobre los horarios de los vuelos, ya que también se han producido ataques contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En respuesta, las compañías aéreas han decidido evitar esta región por el momento.
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, espera sobre todo que la calma vuelva pronto a Oriente Medio, pero subraya que, de cara al WEC y la Fórmula 1, "la seguridad y el bienestar" son prioritarios y determinantes a la hora de decidir si las carreras se celebran o no.
"Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio", escribe Ben Sulayem en un comunicado. "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas y nos solidarizamos con las familias y comunidades afectadas. En este momento de incertidumbre, esperamos que se restablezca la paz, la seguridad y la estabilidad lo antes posible. El diálogo y la protección de los ciudadanos deben seguir siendo prioritarios".
"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno, mientras seguimos de cerca y con responsabilidad la evolución de los acontecimientos", añade el presidente de la FIA. "La seguridad y el bienestar serán factores determinantes en nuestras decisiones a la hora de evaluar los próximos eventos previstos allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y en un objetivo común. Esa unidad es ahora más importante que nunca".
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El presidente de la FIA: "seguridad" es lo primero ante las carreras en Oriente Medio
Bearman y cómo la soledad le afectó tras las duras carreras de F1 en 2025 con Haas
Aston Martin y la crisis de Honda; ¿podrían no correr o solo dar pocas vueltas?
Vasseur explica por qué el motor Ferrari arranca mejor que sus rivales en las largadas
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados