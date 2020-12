El presidente de México felicitó a Sergio Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez consumó su primera victoria dentro de la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Sakhir, penúltima fecha de la temporada 2020 de la campaña.

El resultado de Checo se convirtió en la primera victoria para un mexicano en la máxima categoría y se dio 50 años después de la obtenida por Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica en 1970.

El integrante de Racing Point tomó el liderato luego de la confusión de Mercedes en su segunda parada de pits, lo que llevó a la pérdida de tiempo por parte de George Russell y de Valtteri Bottas, quienes habían comandando la competencia sin dificultades hasta ese momento.

Luego de ascender a lo más alto del podio y escuchar el himno nacional mexicano, Pérez ha recibido diversas felicitaciones de personalidades nacionales; una de ellas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario escribió en Twitter: “Felicidades a Checo Pérez por obtener el primer lugar en el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1. Siempre que triunfa un mexicano en una competencia, enaltece a nuestro país”.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando porque he soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”, dijo el mexicano antes de acceder al podio.

Al igual de Obrador, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien es seguidor del automovilismo y amigo de Pérez dijo: "De acuerdo. ¡Vaya, hasta que estamos de acuerdo en algo! Felicidades @SChecoPerez!! @RacingPointF1 @F1".

Con su resultado, Pérez recuperó el cuarto lugar del campeonato de pilotos que pelea ante Daniel Ricciardo (Renault). Actualmente el mexicano suma 125 unidades contra 112 del australiano.