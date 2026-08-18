La prioridad de Budkowski en su debut: comprender cómo trabaja Cadillac F1
El nuevo jefe de Cadillac usará Zandvoort para evaluar al equipo y conocer su operación en pista antes de pensar en hacer cambios.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de los Países Bajos marcará este fin de semana el debut de Marcin Budkowski como director del equipo Cadillac. La cita de Zandvoort, que abre la segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1, será la primera oportunidad del directivo polaco para observar de primera mano el funcionamiento del equipo durante un fin de semana de competición.
Apenas durante los pasados días, Budkowski realizó el recorrido con el personal del equipo que se reintegró tras el parón veraniego. El nuevo jefe de la escudería señaló que la situación tendrá un grado de dificultad el fin de semana en Zandvoort al tratarse de un fin de semana sprint.
“Un fin de semana Sprint en Zandvoort es una forma enérgica y apasionante de comenzar mi etapa con el equipo Cadillac Formula 1”, indicó en el comunicado de prensa.
El nuevo responsable de la escudería explicó que su prioridad durante esta primera carrera será conocer a los integrantes de la organización y entender en detalle la dinámica de trabajo en pista, por lo que no se deben esperar cambios en la forma de operar de forma inmediata.
“Esta es mi primera semana con el equipo y el Gran Premio de los Países Bajos es mi primera oportunidad para observar a nuestro equipo de pista en funcionamiento”.
“Me tomaré el tiempo para conocer a todos, aunque hay muchas caras familiares, escucharlos y entender cómo funciona el equipo”.
El polaco elogió el trabajo realizado por Cadillac en el arranque de su programa en la Fórmula 1 y considera que existe una base sólida sobre la que construir el futuro desarrollo de la escudería.
“El equipo ha tenido un sólido comienzo en su programa de Fórmula 1. Existe una base firme sobre la que construir”, indicó el nuevo team principal mientras confía en que la segunda parte de la campaña debería representar un avance para la escuadra con le objetivo de acercarse a la zona media de la parrilla.
“Estoy entusiasmado por seguir progresando en la segunda mitad de la temporada”, finalizó.
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