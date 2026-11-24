Fórmula 1 Las Vegas GP

El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas

El piloto de Alpine terminó quinto, pero llegó a ir tercero una vez superado el ecuador de la carrera

Ed Hardy Cihangir Perperik

Publicado: 24 nov 2026, 17:48

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Pierre Gasly considera que potencialmente tenía el ritmo para ganar el Gran Premio de Las Vegas, de no haber sido por un problema de refrigeración que afectó a su monoplaza de Alpine en la parte final de la competencia.

El francés finalizó quinto tras partir octavo en la parrilla, pero cumplidas 31 de las 50 vueltas pactadas, Gasly marchaba tercero por detrás del eventual ganador, Max Verstappen (Red Bull), y de George Russell (Mercedes).

Sin embargo, Gasly perdió repentinamente cinco posiciones en las siguientes cuatro vueltas, cayendo hasta el octavo lugar detrás de Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El piloto de 30 años explicó que esto se debió a un inconveniente técnico en su A526, el cual finalmente rescató el quinto puesto gracias a que Russell golpeó las barreras y a que la dupla de Ferrari, Hamilton y Leclerc, chocó entre sí.

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Así, cuando se le preguntó posteriormente si se sentía frustrado por haber dejado escapar el sexto podio de su carrera, Gasly respondió la noche del sábado: "No lo voy a llamar de esa manera. Pero empezaré por el hecho de que es nuestra mejor carrera como equipo, y definitivamente nos vamos a quedar con lo positivo".

Su mejor resultado previo en la temporada 2026 de Fórmula 1 había sido un sexto puesto en la segunda ronda en Shanghái, a pesar de que temporalmente se le otorgó un podio en Mónaco hasta que ese resultado se resolvió en los tribunales.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

"Continuaré con el hecho de que fue una carrera muy divertida de disputar y disfruté mucho peleando en la parte delantera del pelotón", agregó Gasly. "Pero luego, sí, al principio estábamos volando, logré abrirme camino hasta llegar al tercer lugar.

"En ese momento realmente sentí que teníamos el ritmo para quizá incluso pelear por la victoria. Y en el instante en que llegué al tercer puesto, me dijeron por radio que el auto se estaba sobrecalentando y que tenía que bajar la potencia.

"Bajamos la potencia durante 45 vueltas. Así que en el momento en que pasé al mapa más agresivo para enfriarlo, perdí posición hasta la curva 5. Perdí la posición en la recta trasera, así que perdí dos lugares en una vuelta y luego simplemente seguí cayendo. Estábamos gestionando la temperatura.

"Tuve que abrir hueco. Podía estar pegado a la caja de cambios [del auto de adelante], pero tuve que dejar distancia para enfriar el auto. Realmente siento que teníamos el podio, y seguí pidiendo volver a la potencia máxima, pero solo me permitieron hacerlo en las últimas dos vueltas.

"Revisaremos exactamente qué pasó, porque los veo a todos ustedes usando chamarras de invierno, yo mismo llevo una chamarra de invierno. Realmente no entiendo por qué el auto se estaba sobrecalentando, pero aparte de eso fue un esfuerzo increíble de todo el equipo".

Las temperaturas llegaron a bajar hasta los 9 °C, lo que dejó a Gasly perplejo por el problema, aunque considera que el desenlace pudo haber sido mucho peor que el quinto lugar obtenido, resultado que lo mantiene décimo en el campeonato.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"No creo que lo viéramos venir", afirmó. "Pero sí, en esas 45 vueltas, creo que en el punto más extremo estaba perdiendo más de un segundo por vuelta con ese modo de motor más lento que estábamos utilizando.

"Estoy contento de ser quinto, pero sí, definitivamente el auto era muy rápido y había más por conseguir. En algún momento, cuando llevaba ese modo extremo, estaba perdiendo tanto que pensé que iba a caer todavía más atrás.

"Estaba tratando de aguantar y teníamos cuatro o cinco modos diferentes con los que estábamos jugando. El más extremo creo que lo tuve durante unas 10 vueltas, que fueron la parte más preocupante de la carrera, porque con la ganancia del rebufo venía siguiendo a otros autos y aprovechando su succión.

"Pero sí, como dije, lo revisaremos. Es parte de las carreras, aunque creo que definitivamente también nos costó bastante".

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