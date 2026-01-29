El problema que afectó a McLaren en los test de Barcelona el jueves

El segundo día de pruebasde McLarenen los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona se vio interrumpido por un problema en el sistema de combustible.

Dado que los equipos solo disponen de tres días en pista dentro de las cinco jornadas de pruebas, que se celebran a puerta cerrada de lunes a viernes, el MCL40 salió por primera vez del garaje el miércoles con Lando Norris al volante.

El británico completó 62 vueltas, según los datos cronometrados por SoyMotor, ya que pasó la mayor parte de la tarde en el garaje. El jueves, su compañero de equipo Oscar Piastri tomó el relevo, pero solo completó 48 vueltas, ya que un problema en el sistema de combustible le impidió seguir en pista durante el resto del día.

"Es una pena que no pudiéramos correr por la tarde, ya que cada minuto de tiempo en pista es precioso en una fase tan temprana de la temporada", dijo el director técnico de rendimiento, Mark Temple. "Descubrimos un problema en el sistema de combustible, lo que significó que no pudimos hacer todas las vueltas que nos hubiera gustado.

El coche es muy complejo, así que decidimos llevarlo de vuelta al garaje y desmontarlo para comprender completamente de dónde proviene el problema, antes de la carrera de mañana".

Aparte de esos problemas mecánicos, Temple afirmó que McLaren "no se encontró con nada demasiado inesperado".

"El comportamiento y el manejo del coche están en línea con lo que pensábamos, por lo que nada está desconcertando a los pilotos", añadió. "Se trata simplemente de aprender y familiarizarse con él, y luego, a medida que tengamos más tiempo, intentaremos ajustarlo y ponerlo a punto".

Oscar Piastri, McLaren Foto: McLaren

En declaraciones a F1, Piastri dijo que la prioridad era "simplemente intentar solucionar todos estos fallos, encontrar los problemas", pero, por desgracia, el entrevistador no le presionó sobre el problema del sistema de combustible ni sobre ningún otro problema mencionado vagamente.

"Creo que ya hemos identificado algunas cosas que podemos intentar mejorar en el coche para que se sienta un poco mejor. Sabemos que todas serán diferentes a lo que hemos tenido, así que solo hay que intentar encontrar todos los fallos, todos los problemas y luego intentar que el coche sea más rápido", comentó posteriormente el australiano.

La vuelta más rápida de Piastri el jueves fue, de nuevo según el cronometraje no oficial, de 1m18.419s, lo que sería casi dos segundos más lenta que la referencia de George Russell, de 1m16.445s.

El comunicado de prensa de McLaren al final del día incluye una declaración interesante: "Por estas primeras horas en la pista, parece que algunos competidores han puesto el listón muy alto en cuanto a rendimiento".

Sin duda, esto apunta al implacable ritmo de Mercedes, que podría ser ominoso, aunque obviamente es demasiado pronto para sacar conclusiones.