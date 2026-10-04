Caos en el GP de Bahréin de F1: múltiples fallos en los autos provocan una bandera roja
Problemas en las unidades de potencia de varios autos, incluido el Ferrari de Lewis Hamilton, obligaron a control de carrera de la Fórmula 1 a suspender la largada de un Gran Premio de Bahréin en Malasia que ya tenía 40 minutos de retraso por la lluvia
El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia fue interrumpido con bandera roja después de que varios autos sufrieran problemas en sus unidades de potencia durante una serie de vueltas de formación sobre pista mojada.
Tras una fuerte tormenta tropical, estaba previsto que la actividad en el circuito malasio de Sepang comenzara 40 minutos después del horario de largada original con varias vueltas detrás del auto de seguridad, seguidas de una salida desde parado.
Pero, en los preparativos para el primer evento de F1 bajo la lluvia con el reglamento de 2026, varios autos sufrieron problemas en sus unidades de potencia.
Lewis Hamilton, Ferrari, se detuvo con un fallo en el coche y luego pudo retomar la marcha en la vuelta de formación.
Photo by: Joe Portlock / Getty Images
Inicialmente, Max Verstappen, quien había conseguido la pole position, reportó que su Red Bull no aceleraba, antes de que el neerlandés lograra ponerse en marcha nuevamente. Poco después, Lewis Hamilton, que partía desde el segundo puesto, reportó un problema similar en su Ferrari. El británico avanzó a muy baja velocidad durante la primera vuelta de formación mientras el resto de los pilotos lo superaba. Una vuelta más tarde, Hamilton también logró volver a ponerse en marcha.
Otros pilotos, entre ellos Liam Lawson, de Racing Bulls; Gabriel Bortoleto, de Audi; y Valtteri Bottas, de Cadillac, también parecían tener dificultades similares, por lo que control de carrera suspendió el procedimiento de largada y mostró la bandera roja.
Con el orden de la parrilla alterado a medida que los autos ingresaban al pitlane, control de carrera restablecerá las posiciones originales de largada cuando se reanude la actividad.
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