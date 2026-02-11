Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de McLaren para la F1 2026

El productor Jerry Bruckheimer confirma la secuela de la película "F1"

Jerry Bruckheimer ha confirmado que se está preparando una secuela de la exitosa película "F1"

Lydia Mee
Editado:
Jerry Bruckheimer en la Premiere mundial de la película F1

El productor de la películaF1, Jerry Bruckheimer, ha confirmado que se está trabajando oficialmente en una secuela del éxito de taquilla.

Tras el enorme éxito de la película, que ha superado los 630 millones de dólares en taquilla a nivel mundial desde su estreno en junio de 2025, se ha hablado mucho sobre una posible secuela. Aunque ya se había confirmado que se estaba debatiendo el tema, Bruckheimer ha declarado ahora al BBC: "Estamos trabajando en una secuela". 

"Fue un largo camino hasta conseguir hacer la película, porque tuvimos que soportar un par de huelgas, pero al final, la película entretuvo al público de todo el mundo", dijo sobre F1 en el almuerzo de los Premios de la Academia en Los Ángeles. "Nunca había trabajado con Brad Pitt antes y es realmente emocionante trabajar con él".

F1 sigue al piloto nómada Sonny Hayes (Brad Pitt) en su regreso a la Fórmula 1 para pilotar para el equipo APXGP, dirigido por su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem). Hayes forma equipo con el piloto novato Joshua Pearce (Damson Idris) para luchar por la victoria en las nueve últimas carreras de la temporada. Si no lo consiguen, los inversores venderán el equipo.

Brad Pitt at the World Premiere of F1 The Movie

Brad Pitt en el estreno mundial de F1: La película

Foto: Getty Images

Rodada durante fines de semana de carreras reales de F1, la película cuenta con cameos de pilotos de 2023 y 2024, entre los que se encuentran Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso y George Russell. Además de aparecer en la película, el siete veces campeón Lewis Hamilton también ha sido productor ejecutivo.

El director Joseph Kosinski explicó en noviembre de 2025 que estaría interesado en explorar la posibilidad de una secuela.  "Estamos en esa etapa en la que estamos imaginando cuál sería el siguiente capítulo para Sonny Hayes y para APXGP", explicó Kosinski a Variety.

"Pero, ya sabes, basándonos en la reacción de todo el mundo a esta película, es algo que la gente quiere ver y yo estaría encantado de volver y hacerlo, porque nos lo pasamos muy bien haciendo esta".

