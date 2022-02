Promotor del GP de Rusia afirma que la carrera podría celebrarse

Tras la invasión rusa de Ucrania el jueves, la F1 emitió un comunicado el viernes diciendo que sería "imposible" que el evento de Sochi se celebrara en las "circunstancias actuales".

La medida fue respaldada por varios pilotos de la Fórmula 1 que hablaron en la conferencia de prensa del viernes, mientras que el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel dijo el jueves que no asistiría a la competencia incluso si se realizara.

El promotor del Gran Premio de Rusia, Rosgonki, reaccionó al anuncio diciendo que el contrato para celebrar la carrera había sido suspendido.

Sin embargo, pidió a los aficionados que no solicitaran el reembolso de las entradas, ya que "todavía es posible que la carrera tenga lugar y se celebre como estaba previsto", a pesar de la declaración de la F1.

Las entradas para el evento seguían a la venta en el momento de escribir este artículo.

"Según el comunicado oficial emitido por la Fórmula 1 el 25/02/2022, debido a la actual situación política en el mundo, la FIA ha decidido suspender los preparativos de la carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Rusia previamente programada para celebrarse en Sochi en septiembre de 2022 porque es imposible celebrarla en las circunstancias actuales", reza el comunicado.

"El acuerdo entre el promotor oficial del Gran Premio de Rusia ANO 'ROSGONKI' y la FÓRMULA 1 se suspende debido a eventos de fuerza mayor.

"Las entradas compradas no se cancelan - no hay necesidad de obtener reembolsos para ellos ahora porque todavía es posible que la fecha se lleve a cabo como estaba previsto anteriormente”.

"ANO 'ROSGONKI' continúa con su actividad habitual prestando servicios a los huéspedes del Autódromo de Sochi, así como organizando y celebrando eventos de automovilismo y otros eventos de ámbito federal, regional y municipal como parte del calendario de eventos aprobado".

