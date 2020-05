Prost sobre futuro de Ricciardo: es libre, no tenemos opción

Daniel Ricciardo ha sido piloto del equipo Renault desde principios de 2019 y su contrato le permite abandonar el equipo a fines de 2020. El australiano tiene un contrato hasta el final de la temporada actual y aún no ha enviado la renovación con el equipo amarillo.

Con eso en mente, se le preguntó al director no ejecutivo del equipo, Alain Prost, sobre la estadía del piloto, quien informó sobre cómo es el panorama. "Es libre. No tenemos cartas en la mano, no tenemos una opción", dijo el cuatro veces campeón a la cadena francesa Canal +.

La declaración de Prost se produce en medio del fortalecimiento de los rumores de un posible traslado de Ricciardo a Ferrari. En el equipo de Maranello, el australiano tomaría el lugar de su ex compañero de equipo alemán Red Bull, Sebastian Vettel.

El cuatro veces campeón del mundo tiene un contrato con el equipo rojo hasta finales de este año y las negociaciones para la renovación se están prolongando. Según el periódico italiano Gazzetta dello Sport, la propuesta inicial hecha por el equipo representaría una gran pérdida salarial para Vettel. Las ganancias del alemán caerían de € 27 millones a € 12 millones.

La otra opción de Ricciardo podría ser un regreso a Red Bull, para el cual el australiano corrió entre 2014 y 2018, ganando siete GP de categoría. Sin embargo, Prost tiene sus dudas sobre esta posibilidad dada la presencia del holandés Max Verstappen, rival de Ricciardo.

"Max tiene todo el apoyo de Red Bull, así que no veo a Daniel yendo allí. Pero todo está abierto. De todos modos, es seguro que Daniel quiere continuar. Hizo un plan, no una apuesta, para tener éxito con Renault, y por ahora estamos hablando de forma positiva”, dijo el francés.