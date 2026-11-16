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Qué está en debate sobre el próximo reglamento de motores de la F1 ante una reunión clave

Sobre la mesa de la Comisión de F1, que se reúne hoy en Londres, hay propuestas técnicas muy diferentes que deberán converger en una iniciativa sobre la que los fabricantes puedan comenzar a trabajar, ya que la intención de la FIA es adelantar un año la introducción de las nuevas unidades de potencia simplificadas.

Franco Nugnes

Publicado: 16 nov 2026, 12:34

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Este es un motor V8 de Ferrari: esta configuración regresará a la F1 en 2030.

Foto de: Franco Nugnes

La Comisión de la Fórmula 1 discutirá hoy en Londres las reglas de 2027 que aún deben aprobarse y el futuro de las unidades de potencia, lo que marcará na reunión muy importante para definir un marco normativo sobre el cual los constructores podrán comenzar a trabajar, porque el objetivo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, es anticipar la entrada en vigor del nuevo reglamento en 2030.

La convergencia apunta a un motor de combustión interna con una configuración de 8 cilindros en V a 90°, mientras que todavía queda por definir la cilindrada: sobre la mesa hay un par de propuestas: hay quienes quieren un propulsor de 2,1 litros, simplemente para sumar dos cilindros a los actuales 1.6 y no partir de una hoja en blanco.

La alternativa es llegar a 2,6 litros, una opción que había sido pensada inicialmente para el V8 atmosférico que había sido el punto de partida, pero a la idea inicial se le quiso agregar un sistema de sobrealimentación con la intención de mejorar la eficiencia elevando un rendimiento que habría quedado demasiado atrás respecto de los estándares actuales, mientras que la propuesta del biturbo fue descartada.

El turbocompresor en la versión de 2.600 cc sería muy pequeño, con una sobrealimentación que no debería alcanzar 1 bar, mientras que en el 8 cilindros más pequeño debería tener una presión mayor. También hay diferencias respecto de la parte eléctrica a la hora de definir el "rompecabezas": hay quienes quieren un MGU-K de 100 kW y quienes, en cambio, preferirían disponer de 200 kW totales, utilizando solo 100 de manera continua y pudiendo aprovechar los 100 restantes para el push to pass.

Esta es la actual unidad de potencia de Mercedes: un motor turbo de seis cilindros y 1,6 litros con 1.000 caballos de potencia.

Photo by: AG Photo

También hay discusión sobre cuál deberá ser el régimen máximo de rotación: porque existe la expectativa de recuperar la "música" de los propulsores sin llegar al "ruido", ya que en el calendario habrá, como siempre en los últimos años, muchos circuitos urbanos. Si ahora el cambio de marcha se realiza a 12.500 rpm, la expectativa es encontrar un límite entre 15.000 y 16.000 rpm. Incluso con el turbo, que tiende a ahogar la sonoridad, el incremento del efecto acústico será importante y, sin duda, contribuirá al espectáculo.

La F1 se fijó como objetivo aligerar el monoplaza de 2030 en 80 kg, y una treintena podrían venir de la simplificación de las unidades de potencia. Siguiendo esta línea reglamentaria, también existe la esperanza de bajar el costo de una unidad a 500-600 mil euros. La ambición de la FIA es también reducir a la mitad el límite presupuestario: el temor de algunos es que el recorte de gastos no incluya solo la reducción de los costos de los motores, sino que pueda empujar a los constructores a reducir sus plantillas, tal como ocurrió con la introducción del límite financiero para los equipos.

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