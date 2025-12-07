¿Puede Abu Dhabi ofrecer la definición del título 2025 que la F1 merece?

El circuito de Yas Marina quizá no sea el más emocionante del calendario de 24 carreras de la Fórmula 1, pero como escenario del primer desenlace a tres bandas en 15 años, hay suficientes escenarios para que Abu Dhabi esté a la altura de su reputación dramática.

Sobre el papel, las señales no son demasiado prometedoras. Las últimas 10 ediciones del Gran Premio de Abu Dhabi se han ganado desde la pole, con el segundo clasificado terminando en esa misma posición en seis ocasiones.

Se espera que McLaren tenga una ligera ventaja en ritmo de carrera, al menos basándose en la FP2, pero haría falta ser muy valiente para apostar en contra de que el autor de la pole, Max Verstappen, haga algo distinto a pasearse hacia la victoria, su octava de la temporada 2025, que lo elevaría por encima de sus rivales por el título, Lando Norris (segundo) y Oscar Piastri (tercero).

Pero se necesitará mucho más que un paseo directo para que el cuatro veces campeón del mundo sume un quinto título a su cosecha, y ahora todas las miradas estarán puestas en McLaren para que rinda bajo presión después de dos enormes autogoles: una doble descalificación en Las Vegas y una estrategia mal ejecutada en Qatar.

Hasta ahora, Norris ha cumplido con su parte. El líder del campeonato rindió en la última vuelta de la Q3 para pasar del cuarto al segundo puesto en la parrilla. Todo lo que lo separa de un primer título mundial es una carrera limpia hasta el podio.

El factor de la curva 1

Esto significa que el enfoque de Norris en la curva 1 probablemente será intentar mantener su posición y asegurarse de tener una buena salida, más que lanzarse de forma precipitada a arrebatarle el liderato a Verstappen.

"Creo que desde el punto de vista de Lando, considerando el interior en la curva uno, será relativamente prudente", explicó el jefe de McLaren, Andrea Stella. "Es una de esas situaciones en las que desde el interior no necesariamente obtienes una mejor salida, el coche por el exterior puede cerrarte, así que creo que habrá cierta prudencia, que es lo que yo recomendaría."

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La curva 1 es bastante incómoda, porque tirarse por el interior deja a los coches mal posicionados para el tramo hacia las Esses. Además, la línea de carrera cruza de forma diagonal la recta principal, por lo que no hay una división clara y equitativa del agarre entre ambos lados de la parrilla.

El choque en la salida del año pasado entre Verstappen y Piastri es una advertencia de que la curva 1 puede ser el mayor obstáculo que Norris deba superar, mientras que Piastri estará dividido entre intentar lanzarse al liderato sin ser demasiado agresivo con su compañero de equipo —las a menudo mal entendidas reglas papaya y todo eso—.

Juegos estratégicos

Supongamos por un segundo que la curva 1 transcurre sin incidentes —una gran suposición— y que los tres primeros cruzan la línea al final de la vuelta 2 en el orden en que largaron. ¿Cuáles son las opciones de Yas Marina para ofrecer un espectáculo digno de una definición por el título?

El circuito no tiene precisamente una rica historia de adelantamientos. Los fantasmas de 2010 aún persiguen a Stella, cuando estaba en el lado de Fernando Alonso mientras el piloto de Ferrari quedaba atrapado en tráfico —Vitaly Petrov manda saludos— y Sebastian Vettel logró su primer título mundial sin haber liderado nunca el campeonato.

En una situación similar a la que enfrenta Verstappen hoy, Lewis Hamilton intentó frenar a Nico Rosberg y llevarlo hacia el grupo perseguidor en 2016, necesitando que los rivales pusieran distancia entre ambos para que Hamilton prevaleciera. No ocurrió.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Se espera que Verstappen considere al menos hacer lo mismo, ya que despegarse y darle a Norris un camino fácil hacia el segundo puesto no le sirve de nada al neerlandés, que podría suceder a Vettel como el siguiente piloto en triunfar sin haber liderado el campeonato antes de la final.

Pero, como señala el piloto de Red Bull, Yas Marina ha recibido cambios de diseño que hacen que adelantar sea ligeramente más fácil.

"Veamos qué podemos hacer. Por supuesto, intentaré ganar la carrera, pero también tengo en mente que queremos intentar sumar muchos puntos para aún intentar ganar ese campeonato. Así que necesitamos un poco de suerte con lo que ocurra detrás de nosotros", dijo Verstappen.

"[Pero 2016] también era un diseño diferente. Siento que ahora tienes más rebufo alrededor de la vuelta, así que probablemente no sea tan fácil hacer algo como aquello. Los coches también son completamente diferentes a los de entonces. Espero que la carrera no sea directa, pero espero que eso no sea por mi culpa."

La molesta realidad es que, como suele suceder, el gran premio probablemente se convertirá en una carrera de gestión de neumáticos en el circuito de bajo agarre de Yas Marina, donde la necesidad de mantener la posición en pista hace que la estrategia de una parada sea, por lejos, la mejor opción.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Altaf Qadri / POOL / AFP via Getty Images

Y aunque los temores de graining en los compuestos más duros de carrera de Pirelli probablemente estén exagerados, Stella espera que Verstappen tenga que modular su ritmo para mantener vivo su neumático más que realizar algún movimiento táctico. McLaren ha guardado dos juegos de neumáticos duros para ambos pilotos por si tiene que cambiar a una estrategia de dos paradas, mientras que Verstappen tiene dos juegos de medios.

"En cuanto a cómo se desarrollará la carrera, puede haber razones para controlar el ritmo incluso desde el punto de vista del neumático, no necesariamente por algún motivo estratégico para el coche líder. Así que definitivamente veremos cierto control de ritmo y será interesante ver si la degradación de neumáticos hace que la carrera sea de una o dos paradas. Creo que esto es una cuestión abierta."

Si Verstappen mantiene compacto al grupo, eso podría impactar la capacidad de McLaren de hacerle un undercut parando antes, ya que un pelotón más cerrado haría más probable que Norris saliera a tráfico, el mismo error que cometió Alonso en 2010 para cubrirse de Mark Webber.

Una mano amiga

En la dramática definición de 2021, Verstappen recibió una ayuda de su compañero Sergio Pérez para mantener a Hamilton a raya. ¿Puede el actual escudero de Verstappen, Yuki Tsunoda, en su última actuación antes de pasar al banco de reservas, finalmente hacer su parte después de haber estado demasiado lejos durante la mayor parte de la temporada? Tsunoda sacrificó con gusto su primera tanda en la Q3 para darle un rebufo al neerlandés, y dijo que estaría feliz de ayudar donde fuese posible, por ejemplo extendiendo su primer stint.

"Haré todo lo que pueda para ayudarlo", dijo Tsunoda. "Lo más probable es que comprometa mi estrategia, pero con su posición, cómo terminó, todavía hay una oportunidad de conseguir un campeonato. Así que haré todo lo que pueda. Ya veremos."

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verstappen también necesitará algo de ayuda de un aliado inesperado, George Russell, quien debería situarse entre el Red Bull líder y Norris.

"Honestamente, creo que lo trataré como cualquier otra carrera", dijo Russell a Sky. "Si hay una oportunidad y un hueco, si fuera la carrera uno de la temporada… No intentaría hacer nada imprudente, pero no voy a dejar pasar oportunidades.

"También quiero terminar la temporada en lo alto y, siendo honesto, no voy a dormir mejor o peor sin importar quién gane el campeonato mañana. Así que haré lo mío e iremos desde ahí."

Con los tres protagonistas del título clasificando en las tres primeras posiciones, el escenario no podría estar mejor preparado para otro final dramático a la agotadora temporada 2025. Y aunque quizá Yas Marina no sea el tipo de circuito ideal para un final lleno de acción, las últimas luchas por el título en este lugar muestran que tiene un talento especial para entregar drama, incluso cuando menos te lo esperas.

¿Un ganador digno?

¿Quién lo merecería más? Hay pocas dudas de que Verstappen es el piloto de la temporada, por cómo logró mantenerse en la lucha por el título con un coche intrínsecamente más lento, y cómo ayudó a Red Bull a salir de un atasco de configuración en la mitad del año.

Mientras tanto, Norris ha mostrado un gran crecimiento personal para recuperarse de un período complicado y convertirse en un aspirante al título de pleno derecho, y Piastri ha demostrado que puede medirse de igual a igual con sus rivales a pesar de estar solo en su tercera temporada en la F1. Es una pregunta irrelevante: quien sea que gane el título el domingo por la noche no lo habrá robado.

¿Podrán Norris y McLaren mantener la calma una vez más?, ¿podrá Piastri dar la sorpresa?, ¿o encontrará el inevitable Verstappen la forma de coronar una majestuosa temporada 2025 con su mayor logro hasta ahora?