Checo Pérez lamenta que se pierda el punto extra en la F1, pero otros lo celebran

El jueves, antes del USGP, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA anunció varios cambios en el reglamento de la F1, donde se destacó la desaparición del punto extra por la vuelta más rápida a partir de 2025.

La regla para premiar la vuelta más rápida en carrera se introdujo en 2019 para añadir un elemento extra al espectáculo, y dar a los pilotos en posiciones de puntos más bajas un incentivo adicional para presionar por una vuelta más rápida cerca del final de la carrera.

Pero el cambio de regla rara vez tuvo su efecto deseado, con el punto a menudo decidido por las circunstancias de la carrera en lugar de la velocidad absoluta. Por ello, la mayoría de los pilotos consultados no lamentaron su desaparición.

"Siempre he sido de la opinión de que no era necesario, sobre todo por cómo se consigue", dijo Carlos Sainz, piloto de Ferrari. "Ahora mismo, ese punto va para el que tiene una parada en boxes libre a una vuelta para el final de la carrera. Así que no se está demostrando quién es el más rápido de la carrera, y se merece un punto por ser el más rápido".

"La mayoría de las veces, es un punto que va para el tipo que por casualidad o por suerte o por situación de carrera tiene una parada en boxes libre en algún momento de la carrera".

George Russell, de Mercedes, se mostró totalmente de acuerdo con Sainz: "Siempre he pensado que el punto por la vuelta rápida era un poco inútil porque siempre era el piloto que tenía una carrera difícil el que entraba en boxes, ponía neumáticos nuevos y ganaba el punto extra".

"Nunca le vi la utilidad, así que me alegro de que haya desaparecido", añadió Russell, mientras que el compañero de equipo de Sainz, Charles Leclerc, expresó una opinión similar.

Sergio Pérez en ruta hacia la vuelta rápida en el Gran Premio de Bélgica 2024, Red Bull Racing RB20. Foto: Erik Junius

"Hablamos de 24 puntos por temporada"

Sin embargo, no todos los pilotos están de acuerdo, ya que a Sergio Pérez le gusta bastante el elemento añadido al día de la carrera, especialmente la presión añadida sobre los pilotos y los equipos para perseguir la vuelta rápida al final de un gran premio.

"No estoy muy de acuerdo", dijo. "Ha dado mucho de sí. Hubo carreras, sobre todo cuando el campeonato está muy apretado entre equipos y pilotos, en las que eso podía marcar la diferencia. Estamos hablando de 24 puntos por temporada".

"No sé por qué cambió, simplemente sentía que era bastante bueno. Cuando vas a por ello, hay mucha presión para que los mecánicos hagan la parada correcta, para que tú hagas la vuelta correcta. No creo que fuera la mejor jugada".

Cuando se le preguntó si los puntos extra todavía tienen futuro en la F1, por ejemplo recompensando al autor de la pole position, Sainz se mostró más entusiasmado.

"Sí, estoy de acuerdo. La pole es algo a lo que, al menos en la Fórmula 1, se le da mucho valor", dijo. "Y, obviamente, como pilotos en la clasificación, nos gusta ser los más rápidos porque demuestra que quizás has hecho la vuelta más limpia, que quizás has tomado más riesgos... que has puesto todo de tu parte para conseguir la pole".

"En una serie en el que sólo un coche va a conseguir todas las poles, tiene menos sentido. Pero en el escenario ideal de un campo apretado, creo que podría tener más sentido que la vuelta más rápida de la carrera".