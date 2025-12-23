Puntos de penalización de la Fórmula 1 2025: ¿Quién fue el mayor infractor?

A veces las cosas son extrañas en la Fórmula 1. En 2023, Kevin Magnussen tenía la hoja en blanco en cuanto a puntos de penalización, pero en 2024, el piloto de Haas fue el primer piloto en ser sancionado debido a un pleno de puntos.

Lo contrario ocurre con Fernando Alonso: el español comenzó la pasada temporada con el mayor número de puntos de todos los pilotos, pero empezará la nueva temporada 2026 completamente libre de cargas: No sumó ningún punto de penalización en 2025, uno de los cinco pilotos que lo consiguió.

En el otro extremo del espectro, sin embargo, es el sucesor de Magnussen en Haas quien, una vez más, tiene más de qué preocuparse. El debutante Oliver Bearman es el mayor infractor del año en la Fórmula 1.

El británico acumuló la friolera de diez puntos en su primer año completo en la Fórmula 1 y, por lo tanto, debe tener cuidado: durante seis carreras, estará a un máximo de dos puntos de penalización de la prohibición, que se impone por doce puntos en un año.

Dos faltas con banderas rojas

En Mónaco le dieron dos puntos por adelantar a Carlos Sainz en bandera roja, mientras que en Silverstone destrozó su Haas en el pit lane a pesar de que la sesión estaba neutralizada. Eso le valió incluso cuatro puntos.

Además, recibió dos puntos por una colisión con Sainz en Monza y un punto cada uno por no conducir adecuadamente en un duelo en Brasil y Abu Dhabi.

Yuki Tsunoda sumó ocho puntos de penalización (y, por tanto, el segundo piloto con más), incluyendo también una maniobra de adelantamiento bajo bandera roja. Nada nuevo para él: ya había encabezado la tabla de penalizaciones en 2021 con ocho puntos.

Los últimos "ganadores" de la tabla de penalizaciones

2024: Kevin Magnussen (Haas) - 12 puntos

2023: Sergio Pérez (Red Bull) - 7

2022: Pierre Gasly (AlphaTauri) - 10

2021: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 8

2020: Alexander Albon (Williams) - 7

2019: Sebastian Vettel (Ferrari) - 7

Sin embargo, es poco probable que la posición de Tsunoda importe mucho: Es el único piloto titular que no ha regresado a su cabina tras el parón invernal. Curiosamente, esto también supone un cambio completo respecto al año pasado, cuando no acumuló ni un solo punto de penalización.

El tercer puesto entre los infractores lo comparten Liam Lawson (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin).

Cinco pilotos sin puntos de penalización

Por otro lado, también hay cinco pilotos que han llegado al final de la temporada sin ningún punto de penalización: El campeón del mundo Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Nico Hülkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Alonso.

El número total de puntos de penalización concedidos en 2025 fue similar al del año pasado. En aquella ocasión, todos los pilotos sumaron un total de 67 puntos, esta vez la cifra descendió ligeramente a 62.

Las colisiones fueron la causa más frecuente de la concesión de puntos de penalización: 20 de ellas fueron sancionadas por los comisarios. Le siguieron los rebufos (5x), la conducción peligrosa (4x), las infracciones en rojo (3x) y cambiar de carril con demasiada frecuencia en un duelo (3x).

No hubo peligro en cuanto a advertencias en la temporada pasada. Por cinco infracciones (cuatro de las cuales deben ser de conducción), el reglamento obliga a un piloto a perder diez posiciones en la parrilla, lo que le ocurrió a Yuki Tsunoda en 2023, pero en 2025 Alexander Albon fue el piloto con más advertencias, con tres (pero una por una infracción no relacionada con la conducción).