Los cambios que presenta la pista para el GP de Qatar 2025 de F1

La Fórmula 1 ya está instalada para disputar este fin de semana la penúltima cita del calendario 2025, el Gran Premio de Qatar, segunda prueba del triplete final del año que comenzó en Las Vegas y concluirá en Abu Dhabi.

De acuerdo con las notas del evento presentadas el jueves, existen cambios a tener en cuenta en el Circuito Internacional de Losail para la Fórmula 1.

La pista de 5,4 km y 16 curvas se mantiene sin modificaciones, pero la FIA y los operadores del circuito realizaron diversas modificaciones con el objetivo de que los pilotos se mantengan dentro de los límites del trazado, dando continuidad a los cambios implementados en 2024, cuando se añadieron franjas de grava de dos metros detrás de los pianos en varias salidas y se redujo la altura de los pianos en varias curvas para limitar el desgaste sobre los monoplazas.

Para este fin de semana, se colocaron nuevas franjas de grava en la salida de la Curva 6, en el exterior de la Curva 10 y en la salida de la Curva 16, que conduce los coches hacia la recta principal. Además, la zona de grava en la Curva 14 también se ha extendido para que comience antes en la curva.

Todo está pensado para disuadir a los pilotos de exceder los límites de pista sin depender tanto de la supervisión de los comisarios deportivos ni del trabajo de las cámaras, colocadas especialmente en zonas críticas. De esta manera, será el propio circuito el que haga cumplir las reglas, ya que poner un neumático más allá de lo permitido implicará el riesgo de perder tiempo por vuelta.

Además de las modificaciones mencionadas, el Gran Premio de Qatar de F1 estará marcado por el límite de 25 vueltas por juego de neumáticos, tras las preocupaciones de Pirelli sobre el desgaste observado durante la carrera del año pasado, lo que obligará a que la carrera del domingo se complete necesariamente con dos detenciones en boxes.