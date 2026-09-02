Qatar dice que es "seguro" y espera tener F1 y MotoGP pese al conflicto en Medio Oriente

Losail International Circuit y la Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) continúan los preparativos para los grandes premios de Qatar de Fórmula 1 y MotoGP, pese a la incertidumbre persistente en torno a la situación geopolítica en Oriente Medio.

El conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ya ha alterado considerablemente los calendarios de campeonatos internacionales. El WEC se vio obligado en particular a aplazar y luego cancelar los Qatar 1812 KM, que inicialmente estaban programados para febrero antes de ser reprogramados para octubre, y finalmente canceló el evento y trasladó su final de temporada a Monza.

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Por lo tanto, la situación sigue bajo estrecha vigilancia de cara al final de la temporada en varias disciplinas. La Fórmula 1 debe viajar a Qatar a finales de noviembre antes de concluir su campeonato en Abu Dhabi, mientras que MotoGP también tiene previsto celebrar su ronda de Qatar en Losail. El WRC, por su parte, debe viajar a Arabia Saudí para la última ronda de su temporada.

Aunque la situación regional sigue siendo fluida y las decisiones relativas a estos eventos tendrán que tomarse en función de cómo evolucione, Qatar afirma que, por el momento, tiene intención de continuar sus preparativos según lo previsto.

Al hablar cuando se anunció el regreso del Prólogo del WEC a Losail en 2027, Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai, presidente de la QMMF y de Losail International Circuit, confirmó que los grandes premios de F1 y MotoGP siguen por ahora en el calendario.

"El plan es celebrar la carrera", dijo. "Estamos plenamente operativos y nos estamos preparando para MotoGP, y lo mismo se aplica a nuestras conversaciones con la Fórmula 1.

"Por supuesto, algunas cosas son imposibles de predecir. Es difícil. No sabemos qué va a pasar. La situación ha sido muy fluida, aunque hasta ahora se ha mantenido muy tranquila. Dependerá de lo que ocurra durante los próximos dos meses aproximadamente.

"Por nuestra parte, no podemos detener los preparativos. Tenemos que estar listos. Estamos avanzando paso a paso para monitorear la situación y evaluarla. Pero por ahora, todo está bien. Todo sigue en pie."

MotoGP is also due to race under the lights Photo by: KTM Images

El presidente de la QMMF también subrayó que Qatar cree actualmente que puede volver a albergar eventos internacionales en condiciones normales.

"Tenemos que separar la geopolítica de las capacidades de Qatar a la hora de organizar eventos deportivos", añadieron. "Qatar ha demostrado que es capaz de albergar de forma segura grandes eventos deportivos internacionales y organizarlos con los más altos estándares. Los acontecimientos de 2026 no cambian nuestras capacidades ni nuestro compromiso.

"Qatar ha sido seguro durante varios meses ya. Nuestro aeropuerto opera al 100%, especialmente para vuelos de tránsito entre Asia y Europa. Si vienes a Qatar, verás que hemos vuelto a la vida normal. Así que tenemos muchas ganas de volver a recibir carreras muy pronto."