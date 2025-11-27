Un nuevo campeón podría coronarse - Owen Bellwood

El Gran Premio de Qatar es la penúltima carrera de la temporada y, aunque el campeonato de constructores ya fue asegurado por un McLaren dominante, el título de pilotos sigue completamente abierto.

Lando Norris lidera, pero a solo 24 puntos están su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, de Red Bull. Aunque una desventaja de 24 puntos ya se ha revertido antes, con Sebastian Vettel logrando algo similar tan recientemente como en 2010, Norris puede asegurarse el título este fin de semana. El británico solo necesita superar a Piastri y a Verstappen por dos puntos a lo largo del fin de semana, que además incluye una carrera sprint el sábado.

Un podio el domingo casi garantizaría al piloto de McLaren su primer título mundial, siempre que esté respaldado por un buen resultado en la sprint. De la misma manera, Piastri y Verstappen buscarán una victoria para mantener vivas sus esperanzas de título. Todo se definirá al límite.

Lando Norris, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Podrá Piastri finalmente recuperarse? - Oleg Karpov

Han sido un par de meses complicados para Oscar Piastri. El australiano, que durante gran parte de la temporada parecía un piloto casi sin debilidades, ha caído repentinamente desde lo más alto de la clasificación del campeonato. Varios errores —incluyendo fallos tanto en la clasificación como en la carrera en Bakú, además de otro en la sprint de Sao Paulo— combinados con fines de semana difíciles en algunos circuitos, hicieron que perdiera el liderato en México. Luego cayó aún más atrás en Brasil y habría quedado a 30 puntos de Lando Norris si McLaren hubiese pasado la inspección posterior a la carrera en Las Vegas.

Irónicamente, la descalificación en Las Vegas incluso jugó a favor de Piastri. Sí, ahora está igualado en puntos con Max Verstappen, pero el fin de semana en la Ciudad del Pecado marcó la primera vez que Piastri no perdió terreno frente a Norris desde… ¡Zandvoort!

Qatar podría ofrecer a Piastri una oportunidad para finalmente revertir la tendencia. Lusail fue el escenario de su primera victoria en la Fórmula 1, después de todo, aunque haya sido en la sprint. ¿Puede recuperar su confianza este fin de semana?

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

¿Será Red Bull el coche más rápido otra vez? - Ronald Vording

Antes del Gran Premio de Sao Paulo, Andrea Stella dijo que había dos circuitos en el calendario próximo donde McLaren debería ser particularmente fuerte: Interlagos y el Circuito Internacional de Lusail. El trazado de Qatar tiene varias curvas de velocidad media, es especialmente exigente con los neumáticos y tiene pocas zonas de frenada fuerte.

Todo eso debería favorecer al MCL39, pero cuando esos comentarios fueron trasladados al asesor de Red Bull Helmut Marko en el paddock de Las Vegas, el austríaco se rió: "Cada semana escucho que vamos a un circuito para McLaren, pero Max ya ha ganado varias carreras después del receso de verano…" Tiene razón, y además Verstappen ganó en Qatar el año pasado.

La clave es si Red Bull logra colocar al RB21 en su ventana de rendimiento. Si lo consigue, el coche debería ser al menos competitivo tras las actualizaciones exitosas de la segunda mitad de la temporada. McLaren aún mantiene una ventaja en gestión de neumáticos con altas temperaturas, pero está por verse cuánto vale realmente eso con la longitud máxima de los stints impuesta por Pirelli.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Mercedes cerca de asegurar el segundo puesto en constructores - Oleg Karpov

La lucha por el segundo lugar en el campeonato de constructores podría decidirse en Qatar. La descalificación de McLaren dio a Mercedes un doble podio en Las Vegas, entregando un importante botín de puntos.

El equipo de Toto Wolff ahora parece cerca de asegurar el segundo puesto, con sus principales rivales teniendo dificultades para ofrecer desafíos consistentes. Aunque Red Bull ha ganado cuatro carreras desde el receso de verano, sigue siendo en la práctica una operación de un solo coche, con Yuki Tsunoda sin poder encontrar la velocidad o consistencia cuando importa. Y Ferrari… bueno, su rendimiento reciente habla por sí solo. No hace falta decir mucho más.

En Qatar, Mercedes solo necesita superar a Red Bull por cuatro puntos —suponiendo que Ferrari no haga nada extraordinario— para asegurar el segundo puesto y cerrar la temporada con una nota positiva. A esto se suma el optimismo de Wolff por el rendimiento reciente de Andrea Kimi Antonelli: el italiano finalmente comenzó a mostrar su potencial, logrando dos podios consecutivos. ¿Podrá extender esa racha este fin de semana en Qatar?

George Russell, Mercedes Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Las preocupaciones sobre el límite a los neumáticos pueden ser prematuras - Ed Hardy

Pase lo que pase este fin de semana, el gran premio seguirá siendo único porque Pirelli ha impuesto un límite de 25 vueltas por stint para los neumáticos, lo que efectivamente obliga a los equipos a una estrategia de dos paradas en la carrera de 57 vueltas.

Hay preocupaciones de que esto limite las opciones estratégicas; el jefe de Sauber, Jonathan Wheatley, afirmó que "solo va a ser un poco una procesión", pero ¿realmente es así? El director de automovilismo de Pirelli, Mario Isola, tenía razón al señalar que los equipos no están obligados a detenerse en la vuelta 24 y que todavía hay margen suficiente para la flexibilidad, como se vio en Las Vegas.

George Russell se detuvo en la vuelta 17, Lando Norris en la 22 y Max Verstappen dos vueltas después, y la pelea entre los tres primeros fue igualmente interesante. ¿Quién sabe qué puede pasar también en la salida de la carrera? Uno de los pilotos punteros podría verse obligado a una parada temprana y así intentar una estrategia diferente al resto. No hay nada de malo en imponer algo nuevo, especialmente si hay preocupaciones sobre el desgaste de los neumáticos en el circuito.