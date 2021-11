Qatar no fue lo que esperaba Ferrari, pero salieron fortalecidos

La sensación fue de un paso atrás con respecto a las últimas carreras, pero Ferrari se acercó a su objetivo del tercer puesto en el campeonato de constructores en Qatar. Carlos Sainz y Charles Leclerc tuvieron que conformarse con la séptima y octava plaza, pero un pinchazo de Lando Norris en las últimas etapas permitió a los hombres de rojo aumentar el margen sobre McLaren hasta los 39.5 puntos, una diferencia envidiable a falta de dos carreras para el final de la temporada.

Pero no sólo por eso el vaso está medio lleno para el director del equipo, Mattia Binotto, que está satisfecho con el crecimiento visto en términos de gestión del desgaste de los neumáticos en comparación con el Gran Premio de Francia. También agradeció el trabajo realizado por todo el equipo, incluidos los pilotos, en una situación que no lucía sencilla al inicio del fin de semana en el circuito de Losail.

"No diría que ha sido un fin de semana por debajo de las expectativas, aunque está claro que el séptimo y el octavo puesto no es lo que queremos. Pero sabíamos que esta era una pista en la que íbamos a sufrir el desgaste de los neumáticos, como ocurrió en Paul Ricard. Pero creo que hemos aprendido a gestionarlo mejor que en Francia", dijo Binotto a los micrófonos de Sky Sport F1 Italia.

"Desde la primera vuelta pedimos a los pilotos que no presionaran para intentar ir a una estrategia de una parada. Realmente se contuvieron y nunca presionaron, tanto en la salida con el neumático medio como cuando les montamos el neumático duro después de la parada. Sólo lo hicieron a falta de diez vueltas, cuando estábamos seguros de poder llegar hasta el final. Si nos fijamos en otros que empujaron y luego pincharon, yo diría que funcionó. Está claro que el coche tiene un problema de desgaste, pero creo que el equipo lo ha gestionado y eso es bueno", añadió.

Hoy también hemos sido testigos de una doble parada en boxes, con los dos coches volviendo en la misma vuelta y el equipo lo gestionó bastante bien, según el director del equipo.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Supongo que hubo un problema de comunicación con Carlos, porque de lo contrario podría haber quedado por delante de Lance Stroll y tal vez incluso atacar a Esteban Ocon al final. Aparte de ese problema con la radio, los chicos también han manejado muy bien esta situación, después de tres carreras consecutivas y con cansancio, al que se le sumó un cambio de chasis anoche y esta mañana. Diría que el equipo y los pilotos han hecho un gran trabajo hoy, lo que falta ahora es un coche lo suficientemente rápido para competir por mejores posiciones".

Al final de la carrera, Leclerc había pedido un intercambio de posiciones con Sainz para intentar atacar a Stroll y Ocon, que estaban por delante de los dos coches de Maranello, pero Binotto explicó por qué no le dieron el visto bueno:

"Charles intentó pedirlo por radio, pero en realidad estábamos gestionando los neumáticos en ese momento para no encontrarnos en riesgo de una pinchadura como sí sufrieron otros”.

A pesar de ser sólo 13º en la parrilla, no cree que hubiera sido una ventaja montar una unidad de potencia nueva en el monegasco para afrontar el resto del calendario con una unidad de potencia más fresca.

"Hubiera sido irrelevante para nosotros. Presentamos esta novedad hace unas cuantas carreras. Es fiable y no degrada su rendimiento con el kilometraje, así que no había razón para sustituir la unidad de potencia. De hecho, si lo hubiéramos hecho, Charles no habría terminado octavo".

Binotto señaló que ahora la mira está puesta en el trazado de Arabia Saudí, una pista donde esperan una historia diferente.

"Será una pista muy rápida y conduciremos con poca carga, por lo que las velocidades máximas serán muy altas. Definitivamente será una pista diferente, muy difícil de interpretar y muy rápida, así que todos tenemos mucha curiosidad por ir allí", concluyó.