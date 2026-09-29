¿Qué le depara el futuro a Williams tras los resultados dispares del coche B en Bakú?

Si hay una definición de "resultados dispares", eso es precisamente lo que supuso el fin de semana de Bakú para Williams. Se clasificó para la Q3 por primera vez en mucho tiempo, pero no salió desde allí debido a una penalización en la parrilla para Carlos Sainz. Sumó puntos por primera vez desde Mónaco, con algo de suerte, pero también vio cómo Alex Albon se salía de la pista.

Azerbaiyán era un fin de semana clave, marcado en rojo en el calendario de Williams, ya que por fin actualizó un FW48 que llevaba meses sin mejoras significativas. El equipo de The Grove presentó un chasis completamente nuevo, que por fin alcanzaba el peso requerido, así como un nuevo suelo y otros detalles aerodinámicos.

El jueves, el ritmo en las tandas largas del coche durante la FP2 parecía alentador, abriendo una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada hacia el grupo de la zona media, en el que se encuentran equipos como Haas, RB y Audi.

El viernes, Sainz se hizo con la novena posición en la parrilla, la primera clasificación para la Q3 del equipo esta temporada, aunque la penalización en la parrilla del español lo relegó a la 14.ª posición, por detrás de Albon. Desde el corazón del pelotón, parecía que la tan esperada oportunidad de sumar puntos se iba a esfumar hasta que Franco Colapinto sacó de la pista a Pierre Gasly y Lando Norris en una reanudación.

"Ha supuesto un esfuerzo titánico traer la actualización con la que contamos este fin de semana y es una satisfacción marcharnos con un punto", afirmó el director del equipo, James Vowles. "Se ve que no teníamos ritmo en esa primera tanda, y tenemos que analizarlo y entenderlo, porque fue una parte crucial de la carrera en la que no pudimos avanzar".

El punto por el décimo puesto fue una recompensa por todo el duro trabajo en la fábrica, pero ¿realmente rindió el Williams B-spec tanto como se esperaba? "Creo que es exactamente el paso adelante que esperábamos", insistió Albon. "Quizá no esperábamos llegar a la Q3, para ser sinceros. Pero sí, nos ha metido en la lucha por el medio de la tabla".



Sainz añadió: "Nuestra primera impresión es que el coche parece un poco más rápido. Pero estábamos tan lejos que, a pesar de haber incorporado una mejora tan importante, sigue pareciendo que estamos jugando a ponernos al día. Así que, tal y como prometimos, no ha habido grandes sorpresas en cuanto al ritmo, sino un buen paso adelante".

James Vowles, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Otro factor a tener en cuenta es que Bakú era un circuito ideal para Williams, algo que no se puede decir del " " de Sepang, en Malasia, ni del circuito urbano de Singapur, donde la carga aerodinámica cobrará mucha más importancia. Así pues, salir de aquí con un punto y un abandono (DNF) se percibe como, al menos, la mitad de una oportunidad perdida si eso significa que Williams volverá a retroceder en el resto de esta triple cita.



"Este circuito, incluso sin la mejora, nos habría favorecido", afirmó Albon. "Malasia será reveladora para ver dónde nos encontramos en un circuito mucho más centrado en la carga aerodinámica. Además, ahora tenemos unos días para comprender realmente el paquete.

"Si lo miramos en su conjunto, conseguiremos que el coche vaya más rápido en cuanto a la optimización de l . Pero seremos más lentos en comparación con el resto del pelotón, porque ese circuito no nos viene bien. Es de esperar que perdamos posiciones en Malasia, y quizá en Singapur podamos situarnos en un término medio".



En cuanto al accidente de Albon, que provocó la salida del coche de seguridad en la vuelta 31, asumió la responsabilidad por haber frenado demasiado tarde, pero consideró que también puso de manifiesto una debilidad clave de Williams que se ha mantenido a pesar de los cambios en el reglamento.

"Fue extraño", explicó. "Frené un poco más tarde, pero no mucho más tarde. Entonces nos dio una fuerte ráfaga de viento. Pensé que me iría un poco fuera de la trazada, pero nunca pensé que chocaría contra el muro.

"Estoy seguro de que tengo que asumir mi parte de culpa en esa situación, pero al mismo tiempo ya hemos tenido estos problemas antes. Sabemos que a nuestro coche le gusta levantar la rueda delantera y que nos quedamos en tres ruedas. Sabemos que, cuando frenamos un poco tarde, nos exponemos a quedarnos en tres ruedas. Y, a veces, cuando eso ocurre, la penalización por bloqueo de las delanteras es enorme en nuestro coche. Sucede.

"Sin duda, con la ráfaga de viento y el frenado tardío al mismo tiempo, eso es lo que lo lleva al límite. No fue una distancia enorme; fueron unos pocos metros, pero eso es demasiado".

Alexander Albon, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images



Es posible que los aficionados de Williams esperaran más de una mejora tan esperada en un circuito que, históricamente, se adaptaba bien al equipo. Pero 2026 ya es una temporada perdida para Williams, al menos en la pista, ya que languidece en novena posición en la clasificación.

Quizá sea más constructivo considerar el proceso de rediseño de su chasis, al tiempo que se mejora el rendimiento aerodinámico , como una prueba de resistencia para el equipo. Y una ronda de recopilación de datos para el director del equipo, James Vowles, que demuestre que la escudería con sede en Grove es ahora más capaz de introducir nuevas piezas que hace 12 meses, así como una forma de corregir el rumbo a medida que el proyecto del monoplaza de 2027 cobra impulso.

Dado que se espera que el último chasis se mantenga para la temporada de 2027, eso ya supone un gran obstáculo superado.



"Estoy seguro de que nos veréis dar un paso adelante ahora que ese gran cambio en el reglamento ya ha quedado atrás", declaró Vowles a Sky. "Hay un cambio aerodinámico para el año que viene, hay un cambio en la unidad de potencia para el año que viene. Pero es de menor envergadura, así que podemos absorberlo.

"Pero nos llevará un poco de tiempo ponernos al día tras el lío que se ha montado este invierno. Lo que realmente he aprendido de todo esto es que necesitamos mucha más inversión para poder, al menos, seguir el ritmo de los que van por delante. Y el límite de gastos nos impide hacerlo.



"[La mejora] va en la dirección correcta. Creo que, lo que es más importante, es la base que queríamos sentar de cara al año que viene. Reconocemos que este año nos hemos quedado un poco atrás, por desgracia, pero hay mucho por hacer de cara a 2027."