Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Qué dijo Flavio Briatore tras el abandono de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

El italiano lamentó los daños que sufrieron los dos Alpine en Austin, valoró el punto de Pierre Gasly y señaló el objetivo para México: sumar con ambos coches.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 26 oct 2026, 13:30

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Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Flavio Briatore hizo un balance negativo del Gran Premio de Estados Unidos para Alpine, después de una carrera en la que Franco Colapinto abandonó y Pierre Gasly rescató un punto pese a los daños en su monoplaza. El italiano consideró que la suerte tampoco acompañó al equipo en Austin y apuntó a una recuperación en México.

Colapinto había comenzado desde la 21ª posición por una penalización de diez lugares tras cambiar la electrónica de control de su unidad de potencia. El argentino apostó por una primera tanda larga con neumáticos duros, pero un contacto con Arvid Lindblad en la curva uno dañó el lateral y el piso de su A526 y terminó provocando su retirada.

"No fue realmente el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Creo que últimamente la suerte no ha estado precisamente de nuestro lado", expresó Briatore tras la competencia.

"Los dos coches sufrieron daños durante la carrera y, en el caso de Franco, fueron lo suficientemente importantes como para impedirle terminar".

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Después del gran premio, Colapinto había explicado que el incidente se produjo cuando intentaba mantener a Lindblad detrás para ayudar a Gasly, que salía de boxes. Los tres coches coincidieron en la disputa y el argentino terminó en trompo.

"Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado", señaló el piloto de Alpine al dar su versión de la maniobra.

Gasly también tuvo que afrontar una carrera condicionada por los daños. El francés sufrió un contacto con el Haas de Oliver Bearman que afectó el piso de su coche, aunque consiguió llegar décimo y sumar un punto.

Pierre Gasly, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Briatore destacó ese resultado por las dificultades que debió gestionar el francés y por su importancia en la batalla con Racing Bulls por la quinta posición del campeonato de constructores. Liam Lawson terminó noveno, justo por delante del Alpine.

"Teniendo en cuenta que Pierre también perdió carga aerodinámica por los daños en el piso tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al sumar un punto y terminar solo una posición por detrás del Racing Bulls que más puntos consiguió", sostuvo.

Alpine buscará cambiar su situación en el Gran Premio de México, la siguiente cita del campeonato. Para Briatore, la prioridad es mejorar el rendimiento y conseguir que los dos pilotos contribuyan a la cosecha del equipo.

"Vamos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y sumar puntos con ambos coches, que sigue siendo el objetivo en cada carrera hasta el final de la temporada", concluyó.

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