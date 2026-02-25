¿Qué es el éxito para Cadillac en la F1 2026?

La llegada de Cadillac como el 11° equipo de la Fórmula 1 ha sido una de las historias más largas y comentadas de los últimos años, que se remonta mucho antes de que su entrada fuera aprobada formalmente en marzo de 2025.

El plan inicial era que el equipo estadounidense presentara una candidatura junto a Andretti Global, pero esa solicitud fue rechazada porque la Fórmula One Management consideró que no aportaría valor a la categoría.

Esto generó mayores tensiones entre la F1 y Michael Andretti debido a la agresiva campaña del hijo de Mario para revertir la decisión, antes de que finalmente diera un paso al costado del proyecto.

Entonces llegó una candidatura revisada, esta vez liderada por el grupo TWG de Dan Towriss, y finalmente se dio luz verde para que el Cadillac F1 Team ingresara en 2026.

Ahora que ha llegado el momento de su debut, tras las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin, ¿qué sería el éxito para la marca de General Motors este año?

"Ganarse el respeto" es clave

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Una rápida mirada a la historia muestra cuán grande es el desafío que enfrenta Cadillac para establecerse como equipo de F1. Si se observan los primeros años de la década de 2010, por ejemplo, Lotus/Caterham, Virgin/Marussia/Manor y HRT ingresaron, pero desaparecieron muy rápidamente tras sumar un total combinado de tres puntos, lo que generó preocupación dentro de la F1.

Si la F1 iba a permitir que un 11° equipo se sumara a la parrilla, debía mostrar señales de que podía mantenerse durante muchos años, y ese es el objetivo principal de Cadillac. Nadie debería esperar que luche en la parte delantera desde el inicio, ni siquiera en la zona media, dado que el campeonato es tan fuerte como nunca y cada equipo tiene al menos una década de experiencia.

"Es todo un desafío llegar y esperar vencer a la gente", dijo el jefe de equipo Graeme Lowdon. "Si fueras el propietario de uno de esos equipos y un equipo nuevo llegara y los venciera, estarías, como mínimo, furioso. Creo que la gente tiene que darse cuenta de que es un deporte realmente, realmente difícil".

Eso se evidenció en las pruebas de Bahréin, de las que Cadillac salió perfilándose para luchar contra Aston Martin por evitar el último lugar; no hubo un solo día en el que los problemas no parecieran golpear a alguno de los dos equipos, lo que limitó su rodaje.

Por el lado de Cadillac, su coche simplemente carece de carga aerodinámica general, aunque eso debería esperarse considerando que sus rivales llevan años de ventaja con sus herramientas de desarrollo. De todos modos, es una buena noticia que la apertura en Melbourne en marzo no sea lo que dicte el éxito este año, porque existe una creencia generalizada de que el desarrollo a mitad de temporada será de mayor importancia con los amplios cambios reglamentarios.

"Tenemos un proceso muy sólido para eso", dijo el consultor de ingeniería Pat Symonds cuando se le preguntó por el desarrollo del coche. "De hecho, algo muy impresionante del equipo es que tenemos el presupuesto para hacerlo.

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac de Fórmula 1, y Pat Symonds, consultor ejecutivo de ingeniería del equipo Cadillac de Fórmula 1 Photo by: Clive Mason/Getty Images

"Dentro del límite presupuestario sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos planificado un programa de desarrollo bastante agresivo. Incluso en Melbourne verán un auto razonablemente diferente a este en muchas áreas, al igual que en todo el pitlane. Así que estoy bastante seguro de que podemos cumplir con eso".

Lo que también ayuda al desarrollo de Cadillac es contar con dos veteranos ganadores de grandes premios como su dupla de pilotos: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos tienen experiencia participando en las fases de desarrollo de máquinas campeonas, y la expectativa es que aporten ese conocimiento a Cadillac.

"Lo genial es que estamos obteniendo comentarios precisos de inmediato", dijo Lowdon. "Estos chicos tienen tanta experiencia con múltiples equipos diferentes, trabajando con múltiples ingenieros y distintos coches, diferentes unidades de potencia, diferentes chasis.

"Y sí, sé que el coche de 2026 es muy diferente, pero cuando un piloto te da comentarios en particular sobre el manejo y todo lo demás, no estamos perdiendo tiempo en absoluto. Estamos recibiendo comentarios súper precisos, reflexivos y valiosos de inmediato. Eso era fundamentalmente lo que buscábamos".

Entonces, ¿qué piensan los pilotos? Checo Pérez cree que la clave es "desarrollar más que los equipos que tenemos delante", sabiendo que el inicio será difícil, pero eso plantea la pregunta de qué se considerará un buen trabajo cuando llegue el final en Abu Dhabi.

"Un año exitoso para nosotros como equipo es ver un progreso claro", dijo Bottas. "Realmente no se trata de desde dónde empezamos porque creo que el equipo ya ha hecho un trabajo increíble para estar aquí, tener un coche y estar rodando. Así que sí, no se trata de dónde comenzamos, sino de dónde terminamos.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ver ese progreso, hacer el coche más rápido, hacerlo más fiable, convertirnos en un mejor equipo, todas esas cosas, solo queremos mejorar cada vez más. Así que creo que ese es un buen punto de partida y un objetivo para este año".

Por lo tanto, todo se reduce a lo que el equipo y los pilotos consideren progreso. Desde afuera, uno o dos puntos —por ejemplo, Haas sumó 29 puntos en su año debut— serían un buen indicio de ello, aunque obviamente los puntos pueden llegar por suerte. Así que una mejora constante en los tiempos de clasificación será un gran indicador; sin embargo, incluso más importante que eso será cómo Cadillac sea visto por sus competidores.

"Una cosa que es realmente importante es que nos ganemos el respeto de los otros equipos", dijo Symonds. "Eso es particularmente importante para mí porque creo que merecemos ese respeto y eso no se relaciona solo con el coche, sino con toda nuestra operación.

"Fue muy gratificante en Barcelona que recibimos muchos elogios de otros equipos, solo por la disposición de nuestro garaje, cómo preparamos el coche y todo eso".

No es que las otras 10 escuderías hayan recibido de inmediato con los brazos abiertos la perspectiva de un 11° equipo —temiendo que redujera los ingresos—, por lo que el equipo estadounidense necesita llegar a un punto en el que sea visto como parte del mobiliario. Gran parte de eso se logra con su trabajo fuera de pista para presentarse como una organización profesional, no como muchos de sus predecesores que llegaron y se fueron rápidamente.

Pero Lowdon confía en lograr exactamente eso: "La forma en que hemos abordado la resolución de problemas como equipo ha sido realmente de una manera muy calmada. En el garaje se ve eso. Es muy fácil evaluarlo en el garaje, pero también en las reuniones de ingeniería.

Los mecánicos empujan el Cadillac en el pitlane Photo by: Kym Illman / Getty Images

"De hecho, es uno de los atributos del equipo que más noté, en primer lugar, en el shakedown en Silverstone. Entramos al garaje esa mañana y lo que vi fue un equipo de Fórmula 1 calmado y concentrado listo para ponerse a trabajar, y si tienes eso como plataforma, realmente puedes construir mucho.

"En cambio, si entras a un garaje y hay desorden y caos o lo que sea, tal vez aún puedas ir rápido o lo que sea, pero eventualmente alcanzarás un techo. Y siempre hemos dicho eso.

"Como equipo, tenemos una ambición audaz. Somos realistas y tenemos los pies sobre la tierra, y sabemos lo difícil que es este juego, pero no queríamos solo estar aquí. Realmente queremos intentar construir algo, y siento que lo tenemos. Creo que el coche refleja al equipo".

Sentar las bases para el próximo proyecto de fábrica

El futuro es exactamente aquello para lo que Cadillac está construyendo, y 2026 trata de sentar las bases para asegurar que los años venideros sean prometedores. Esto se debe a que todo está orientado hacia 2029, cuando pondrá fin a su condición de cliente de Ferrari con la introducción de unidades de potencia propias, y este deseo de independencia solo puede ser aplaudido.

Eso se debe a que le otorga a Cadillac el control total de su proyecto en la F1 y del potencial que puede alcanzar. Mientras tanto, el otro equipo estadounidense, Haas, ha adoptado un modelo de negocio contrastante que implica comprar más piezas de Ferrari que cualquier otro equipo cliente y, aunque eso ha demostrado ser sostenible, obviamente limita cuánto éxito puede lograr el pequeño constructor.

"La cosa que quizá hemos hecho un poco diferente a, digamos, el último equipo nuevo que llegó, es que creo que somos grandes creyentes en el hecho de que debemos estar a cargo de nuestro propio destino y que somos un equipo oficial —vamos camino a ser un equipo oficial—", dijo Symonds.

La nariz del coche de Haas para la F1 2026 Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Entonces, cuando miras nuestro coche, verás que no simplemente compramos todos los componentes que podíamos. Elegimos que, al tomar el motor Ferrari, tomaríamos también la caja de cambios Ferrari, pero no tomamos toda la parte trasera como otros pueden haber hecho. Sentimos que necesitábamos hacer nuestro propio soporte de caja de cambios, nuestra propia suspensión trasera, etc.

"Así que, aunque hay varias piezas que aún puedes tomar de manera totalmente legal, elegimos no hacerlo porque, como digo, creo que estar a cargo de tu propio destino, entender la filosofía detrás de tu diseño es muy, muy importante si quieres progresar. Es difícil progresar sobre el diseño filosófico de otra persona a menos que entiendas todos los matices que lo acompañan".

Esto, por lo tanto, hace que el trabajo fuera de pista sea aún más importante, porque no tiene sentido tener un año de debut espectacular si la operación no es sostenible en su conjunto. Así que todo vuelve al comentario anterior de Symonds sobre querer ganarse el respeto en 2026, y con Lowdon afirmando que "cumplimos con todos nuestros plazos" —algo que Aston y Williams no pudieron hacer—, las primeras señales son positivas de que pueden lograr exactamente eso.