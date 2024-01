¿Qué hay detrás de la ruptura de Haas F1 con Steiner?

La noticia de la salida de Gunther Steiner del equipo Haas tomó por sorpresa a todo el mundo de la Fórmula 1. En otros casos similares siempre había habido advertencias (como entre Alpine y Otmar Szafnauer), pero la relación entre el italiano de 58 años y Haas nunca había visto una fisura.

El papel de Steiner en la historia de Haas en la Fórmula 1 va mucho más allá del de director de equipo, que ostentó oficialmente desde el debut de la escudería en el Gran Premio de Australia de 2016. El programa había comenzado dos años antes a partir de una idea que Steiner puso en conocimiento de Gene Haas, un proyecto destinado a aprovechar al máximo lo que permitía el reglamento de la época para minimizar la inversión inicial.

El equipo había tomado forma con una plantilla reducida gracias a la asociación con Ferrari, una colaboración que permitía a Haas comprar a Maranello la unidad de potencia y todas las piezas permitidas por el reglamento, delegando luego en Dallara la construcción de la carrocería y el resto de componentes fabricados por su propio departamento técnico. La idea funcionó tan bien que la FIA (presionada por muchos equipos) se vio obligada más tarde a establecer límites más estrictos para garantizar la propiedad intelectual de los diseños.

Además de la idea básica, Steiner asumió un papel protagonista en el día a día del equipo. El propietario Gene Haas nunca ha sido un visitante frecuente del paddock, limitando su presencia en la pista a unas pocas ocasiones y dejando así el timón al director del equipo. Año tras año, Gunther (ahora llamado por su nombre de pila por todo el mundo) se ha convertido en la cara del equipo Haas, y con el lanzamiento de la serie "Drive to Survive" de Netflix su personalidad franca y decididamente 'racing' ha llegado al gran público.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nada buscado ni construido, sino simplemente Gunther, capaz de admitir ante los micrófonos que había tenido un "mal fin de semana", o de criticar sin pelos en la lengua a uno de sus pilotos tras un error. Una actitud que rompió el molde de una Fórmula 1 muy políticamente correcta, calando entre el público.

La popularidad ha llevado a Steiner a ser Haas para todos, y probablemente este aspecto no sea ajeno a la decisión del propietario de no renovar el contrato con su jefe de equipo. Tras hacerse oficial la separación, los comentarios públicos en los perfiles sociales fueron unilaterales en defensa de Steiner, hasta el punto de que la escudería se vio obligada a borrar los más francos.

Sin embargo, además de los posibles celos entre el propietario del equipo y su principal empleado, probablemente haya algo más en el origen de la separación. El escenario aún no está del todo claro, pero es difícil imaginar que el balance deportivo de un decepcionante 2023 no haya desempeñado un papel.

Visto desde fuera, la historia de Haas se basa en una idea ganadora al principio, que, sin embargo, no se ha visto respaldada por la inversión necesaria en los últimos años. La Fórmula 1 ha entrado en la era del tope a los costes, el cual pone un freno al funcionamiento de los equipos, pero éstos, sin embargo, han seguido invirtiendo aprovechando la partida de 'CapEx', es decir, una parte del presupuesto extra de que dispone cada escudería (excluido del límite de gastos) destinado dinero a mejorar sus instalaciones.

Un frente, el del 'CapEx', que ha visto a equipos muy activos como Williams, AlphaTauri, Aston Martin, mientras que Haas ha continuado su actividad sin centrarse en inversiones extra. De las declaraciones de Gene Haas tras la noticia del cambio de director de equipo, se desprende que el propietario de la escudería no considera prioritario el refuerzo de la estructura técnica.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Gene Haas, propietario del equipo Haas de F1.

"No estoy aquí sentado diciendo que sea culpa de Gunther", dijo Haas, "pero simplemente creo que este era el momento adecuado para hacer un cambio y probar una dirección diferente, porque lo que hemos estado haciendo últimamente no ha funcionado. Tuvimos un final de temporada difícil, y no sé por qué, son preguntas que hay que hacerle a Gunther. Al final, es una cuestión de rendimiento. Ya no me interesa estar en último lugar".

No es difícil suponer una opinión diferente sobre la falta de resultados, y en parte se desprende de las palabras de Haas. El propietario del equipo considera que el modelo actual es suficiente para poder aspirar a mejores resultados, y no se puede descartar que la visión de Steiner fuera diferente.

También llamó la atención la diferente estrategia financiera de la escudería estadounidense en comparación con algunos equipos rivales. A lo largo de 2023, Alpine y Aston Martin se deshicieron de parte de sus acciones con el fin de asegurarse fondos para afrontar con holgura las inversiones que requiere el 'CapEx'.

El excelente estado de salud que atraviesa actualmente la Fórmula 1 ha llevado el valor de las escuderías a cifras inimaginables hace sólo tres años, con un nivel de entrada (para quienes deseen intentar comprar un equipo) a partir de 1.000 millones de dólares. Renunciar a un veinte por ciento de las acciones (como han hecho Alpine y Aston Martin) asegura sumas enormes con las que planificar inversiones sin complicaciones, pero en este frente Haas nunca se ha puesto en el mercado.

Un inmovilismo que destaca frente a la competencia, y que puede no ser ajeno a la ruptura de la relación entre Haas y Steiner, probablemente proyectada sobre una visión diferente a largo plazo.

Ahora comienza una nueva era para Haas. El reto de Gene es demostrar en la pista que tiene razón, pero pasar página no será fácil. Por mucho que el equipo se haya desprendido finalmente de un empleado, ha perdido a la persona que más lo representó a lo largo de ocho temporadas.

El nuevo director del equipo, Ayao Komatsu, tiene la ventaja de conocer el equipo a la perfección por haber ocupado el rol de jefe técnico hasta ahora, pero tendrá que asentarse en un nuevo papel que requerirá un necesario período de rodaje. No será fácil, pero como siempre en la Fórmula 1, todo se juzgará en última instancia por los resultados de las carreras.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!