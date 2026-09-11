¿Qué hay detrás de los comentarios crípticos de Alonso sobre su futuro en la F1?

Cada jueves, la jornada de prensa en el paddock comienza con una mesa redonda con Mike Krack y el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara. Además de las preguntas habituales sobre la facilidad de conducción de la unidad de potencia y posibles mejoras, hay un tema que vuelve cada fin de semana de carrera: ¿cuándo podemos esperar un anuncio sobre el futuro de Fernando Alonso?

Krack ya dijo en Monza que el equipo no tiene prisa, y Alonso reforzó ese mensaje en Madrid. Preguntado por cuándo se podían esperar noticias sobre su futuro, simplemente respondió: "No pronto." La pregunta de seguimiento sobre qué está causando exactamente el retraso fue esquivada por Alonso con una risa: "Porque creo que es bonito, ¿no?"

En un tono más serio, Alonso subraya que depende principalmente de una cuestión: ¿será más divertido conducir un Fórmula 1 el año que viene?

El bicampeón del mundo de F1 no ha ocultado que el reglamento actual deja mucho que desear. Alonso describió las curvas de alta velocidad de Silverstone y Spa como "estaciones de carga" y añadió que las normas actuales siempre premiarán pasar más despacio por una curva para que los pilotos tengan más energía disponible para desplegar en las rectas.

El grado en que eso cambie para 2027 es crucial para la decisión de Alonso sobre su futuro, incluso más que el panorama competitivo de Aston Martin.

"Creo que es cuestión de entender qué impacto tendrán, o no, las reglas del año que viene en las carreras y en la parte de la conducción", dijo.

"Creo que los coches actuales, como he dicho muchas veces, no son los mejores coches para conducir y disfrutar. Pero el año que viene hay un paso en la dirección correcta, creo.

"Pero al mismo tiempo, necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene y sentarme con el equipo: al volante o en otro rol, donde pueda ayudar más. Eso será lo más importante que decidamos juntos."

Alonso dijo durante la conferencia de prensa del jueves en Madrid que no se espera ningún anuncio sobre su futuro en el corto plazo. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Tras una larga discusión política, la FIA, la F1, los fabricantes y los equipos han acordado ajustar la proporción entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica en dos pasos hacia un reparto 60-40 en 2028. Para 2027, la proporción será 58-42, lograda en parte analizando el flujo de combustible.

Dado que Alonso está vinculando en gran medida su futuro al reglamento, la pregunta de seguimiento obvia es cómo ve actualmente el español los planes para 2027: ¿pueden los ajustes devolver realmente al piloto al centro de todo, o Alonso —en línea con Max Verstappen— cree que la generación actual de coches es simplemente "insensible" a las acciones del piloto?

"Creo que es un paso en la dirección correcta. Si es suficiente… Estos coches siempre premiarán cargar las baterías en las curvas de mayor velocidad y al final de las rectas, porque eso es lo óptimo para el tiempo por vuelta", dijo Alonso cuando Motorsport.com le preguntó por el reglamento de 2027.

"Por estas unidades de potencia, en algún punto de la vuelta necesitas cargar las baterías, y cargarás las baterías en los lugares más problemáticos para la diversión. Será en las curvas de alta velocidad y al final de las rectas. Eso va contra cualquier aportación del piloto o contra llevar el coche al límite.

"Pero, de alguna manera, todavía tengo cierta esperanza de que las reglas del año que viene aún tengan que retocarse de nuevo, de que esta no sea la versión final."

Esa cita final es la más críptica, pero también, con diferencia, la más interesante. Plantea de inmediato otra pregunta: ¿está Alonso insinuando más cambios antes del inicio de la temporada 2027, o durante 2027 si el nuevo producto aún demuestra no ser lo suficientemente bueno?

Cuando Motorsport.com se acercó a Alonso después de la rueda de prensa en Madrid para hacerle esa pregunta, aclaró que se refería a la primera opción; en otras palabras, que aún espera más cambios antes del inicio de la próxima temporada.

Más importante aún para Alonso que cuán competitivo será Aston Martin es si las reglas mejorarán de cara a 2027. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, preguntada por Motorsport.com, la FIA dice que actualmente no tiene constancia de ningún plan de ese tipo. Tal y como están las cosas, no hay más cambios previstos para el inicio de la próxima temporada.

No se puede descartar, sin embargo, que todo esto forme parte del juego político, y que al no comprometerse todavía para el año que viene, Alonso pueda ejercer cierta presión para intentar mejorar la categoría en su conjunto.

Que Alonso anuncie relativamente tarde en el año que no continuará no parecería lógico, ya que podría poner a Aston Martin en una posición difícil, más aún porque no quedan muchos pilotos disponibles en el mercado. Todos los asientos de los equipos punteros están cerrados, mientras que opciones potencialmente interesantes como Carlos Sainz también están ya fuera del mercado.

Por tanto, parece más que lógico que Alonso añada otro año a su larga carrera en la F1, aunque no hay necesidad de decirlo públicamente todavía, especialmente si Aston Martin ya conoce sus planes entre bastidores, con Krack habiendo indicado que se siente "cómodo" esperando el anuncio público.

No obstante, actualmente tampoco parece especialmente probable que se conceda el deseo de Alonso de que haya más cambios antes del inicio de 2027, por desafortunado que pueda ser. Para seguir encontrando ese disfrute, Alonso no descarta nuevas incursiones en otras categorías —como el Dakar y el WEC—, muy probablemente en combinación con la F1. Preguntado en Madrid si esa es una opción realista, la respuesta directa fue: "Sí."