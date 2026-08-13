Qué hay detrás del sorpresivo cambio de jefe de equipo en Cadillac F1, y por qué pasó ahora

Más de una semana antes del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el mundo de la Fórmula 1 fue despertado abruptamente de su parón veraniego.

El miércoles, Cadillac decidió que era el momento adecuado para hacer un anuncio inesperado: Graeme Lowdon había sido reemplazado como jefe de equipo con efecto inmediato por Marcin Budkowski.

Dos elementos de esa noticia no son particularmente extraños en sí mismos. Para muchos en el paddock, hacía tiempo que ya estaba claro que, aunque el muy apreciado Lowdon había sido crucial durante la fase inicial de construcción del equipo, no seguiría siendo jefe de equipo a largo plazo.

Tampoco es particularmente sorprendente que Cadillac haya recurrido a alguien como Budkowski. El polaco formado en Francia ha adquirido experiencia en varias áreas diferentes de la F1: puestos técnicos en equipos como Prost, Ferrari y McLaren, el lado regulatorio durante su etapa en la FIA y, posteriormente, el liderazgo a través de su tiempo en Alpine.

Cadillac admite que llegó antes de lo previsto

La pregunta principal es el momento: ¿por qué ahora y por qué tan pronto?

Cadillac subrayó tanto en su comunicado de prensa como durante la posterior sesión con los medios que se trataba de una "transición planificada", pero aun así el momento es muy inusual. Llega en medio del parón veraniego y solo a mitad de la primera temporada de Cadillac en la F1; extremadamente temprano, en otras palabras.

"Siempre que hacemos una transición en la Fórmula 1, como ustedes saben, es muy difícil", dijo Towriss, concluyendo en la práctica que no hay un momento perfecto para una intervención así.

Dicho esto, el estadounidense de 54 años admite que la intención no era hacer el cambio tan pronto. Sí, reemplazar a Lowdon formaba parte del plan desde el principio, pero no necesariamente en este momento.

"Graeme y yo siempre hablamos de que habría una transición en algún momento", continuó. "Esta decisión fue mía. Y creo que hay una ventana de oportunidad muy estrecha.

"Cuando miras lo que estamos construyendo, existe una oportunidad de crear algo nuevo e innovador. Lo que no quería hacer era construir algo que ya se ha hecho, algo viejo, y luego intentar mejorarlo. Así que creo que el momento para ese cambio llegó antes de lo esperado".

Cadillac admite que no fue una decisión de mutuo acuerdo y que Lowdon solo fue informado la mañana del anuncio. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Eso plantea naturalmente la cuestión de cuándo había planeado inicialmente Cadillac reemplazar a Lowdon.

Sin embargo, cuando Motorsport.com preguntó si la idea original había sido hacer el cambio al final de la primera temporada del equipo, Towriss se negó a entrar en detalles: "No le pondría un calendario. Creo que iba a ser, ya sabes, algo de esperar y ver".

En la práctica, algunas partes del proceso se concretaron en el último minuto. Budkowski reveló durante la sesión con los medios que ni siquiera había tenido tiempo aún para una visita adecuada a la fábrica, mientras que Towriss explicó que Lowdon solo fue informado en la mañana poco antes del anuncio público.

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"Así que Graeme y yo hablamos esta mañana, por lo que creo que es una conversación muy reciente desde esa perspectiva", dijo Towriss, añadiendo que no había sido una decisión mutua.

Los resultados actuales no influyeron, según Cadillac. En cambio, una consideración fue que un nuevo jefe de equipo todavía puede influir activamente en el proyecto de 2027 en esta etapa, mientras que eso habría sido casi imposible con un cambio de liderazgo posterior.

IA, comunicación y GM: por qué se necesita el cambio

Aún más interesante que el momento es por qué Cadillac cree que necesita un tipo diferente de liderazgo para la próxima fase del equipo, y por qué ha elegido a Budkowski.

Aunque el panorama competitivo en pista es bastante alentador para un recién llegado —quizá incluso mejor de lo esperado—, hay áreas entre bastidores que necesitan mejorar. Estas incluyen la comunicación en la fábrica: evitar silos dentro del equipo y garantizar que los distintos departamentos trabajen juntos de la forma más eficaz posible.

Towriss sostiene que, en esta nueva etapa, el equipo estadounidense necesita un tipo de liderazgo diferente. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Towriss reconoce esos problemas y los identifica como puntos clave de enfoque de la nueva dirección de liderazgo del equipo.

"Muchos de esos problemas, que existen en distintos grados, creo que son problemas de crecimiento", consideró el CEO de F1 de Cadillac.

"Creo que en las organizaciones nuevas, la comunicación siempre va a ser un punto focal para mejorar, asegurarse de que las cosas estén organizadas correctamente, alineadas correctamente, y mantener la moral durante esa fase de construcción. Así que esos problemas son de esperar, y existen en diferentes grados".

Aparte del elemento humano, Towriss cree que todavía hay mucho potencial sin explotar dentro de General Motors. Eso se aplica, por ejemplo, a la inteligencia artificial y a las herramientas que GM tiene en esa área. Towriss también cree que Budkowski puede hacer un mayor uso de esos recursos de lo que Cadillac ha conseguido hasta ahora.

Preguntado por Motorsport.com sobre qué estaba considerando para la siguiente etapa, Towriss aclaró: "De cara al futuro, creo que buscamos un modelo con un jefe de equipo técnico muy fuerte. Y creo que si miras la trayectoria de Marcin, lo que ha logrado en la Fórmula 1, sin duda encaja en el perfil".

"Además, creo que el tiempo que Marcin ha pasado fuera de la Fórmula 1 le proporciona una perspectiva para observar tanto cómo ha evolucionado y se ha desarrollado la F1, como los recursos de General Motors y TWG, y realmente analizar cómo puede ser una visión de futuro de un equipo de Fórmula 1".

Y es precisamente en ese punto final donde entra en juego la IA: "El papel de la IA y ese tipo de cosas, creo que apenas hemos arañado la superficie del conjunto de herramientas que GM puede ofrecer en la F1 a través de Cadillac. Así que creo que hay más trabajo por hacer ahí".

La IA también fue uno de los puntos que Budkowski enfatizó durante su primera aparición ante los medios como jefe de equipo de Cadillac. En su opinión, el equipo de F1 del futuro será muy diferente de las escuderías actuales.

"Hay muchos cambios en la F1 y también se está produciendo un enorme cambio social, con la IA asumiendo muchas cosas", dijo.

"Y creo que está llegando a la F1, pero estamos en el comienzo, muy, muy al principio de eso. Pero sí creo que los equipos del futuro serán muy diferentes de cómo son ahora".

Towriss considera que las herramientas de GM no se han utilizado hasta ahora en todo su potencial. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La tarea de Budkowski es trabajar en ambos aspectos en paralelo: mejorar el rendimiento con el coche de 2026 y resolver los problemas de fiabilidad —algo que describió como "urgente"—, al mismo tiempo que prepara para el futuro a la escudería estadounidense y extrae más de la tecnología dentro de GM.

Esto encaja con la ambición de Cadillac de desplazar el centro de gravedad del equipo ligeramente más hacia Estados Unidos. No quitándole nada a la instalación de Silverstone, sino aprovechando otras tecnologías y experiencia en suelo estadounidense.

"Obviamente, con la concentración de talento de F1 en el Reino Unido, la mayor parte de nuestra contratación ha sido en el Reino Unido y está avanzando hacia una fase más centrada en EE. UU. de cara al futuro. Eso no se hace trasladando personas, sino continuando el crecimiento de la organización en otras ubicaciones", explicó Towriss.

"También estamos mirando capacidades de innovación de otras industrias. Marcin mencionó la aeroespacial y también hay algunas otras industrias. Y, de nuevo, una mayor integración del conjunto de herramientas disponible en GM. Analizaremos todas esas cosas, integrándolas en todas las ubicaciones".

Junto con los problemas de crecimiento en torno a la comunicación, esta será una de las tareas más importantes de Budkowski. Cadillac cree que, a pesar de que el equipo aún está en sus inicios, se ha dejado potencial sin aprovechar, y es precisamente ese potencial dentro de GM el que Budkowski necesita explotar a largo plazo.

Al mismo tiempo, el movimiento actual demuestra que nadie en la F1 tiene su puesto asegurado y que siempre hay necesidad de rendir, incluso cuando estás construyendo un equipo de F1 desde cero y podrías pensar que tienes el tiempo de tu lado.

Budkowski debe equilibrar sus tareas a corto plazo —en particular, resolver los problemas de fiabilidad de Cadillac— con la definición de una visión a largo plazo para el equipo. Photo by: Cadillac Communications

Budkowski afrontará la misma presión en su nuevo cargo: sí, su tarea principal es dar forma al equipo estadounidense a largo plazo, pero al mismo tiempo cada domingo es un examen en la F1.

"No siento que vaya a haber mucha presión sobre mí, pero estoy seguro de que habrá expectativas. Y eso es lógico y normal en este tipo de puesto. Pero esas expectativas no son irrazonables ni están completamente alejadas de la realidad de la Fórmula 1", dijo Budkowski.

"Creo que todo el mundo entiende la magnitud del desafío que tenemos por delante, pero existe el compromiso de afrontarlo. Y me incorporo a esto con la misma mentalidad".

El razonamiento de Cadillac no es del todo ilógico y encaja con una tendencia más amplia de los equipos de F1 a recurrir cada vez más a líderes técnicos —quizá en parte siguiendo ejemplos exitosos—, pero para un recién llegado, el momento sigue siendo llamativo.

Por encima de todo, muestra lo implacable que puede ser el mundo de la F1, incluso durante el parón veraniego y hasta para el equipo más nuevo de la parrilla.