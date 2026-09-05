¿Qué pasará tras el explosivo cuestionamiento de Briatore contra el juez de apelación de la FIA?

En los meses transcurridos desde el Gran de Mónaco, la polémica sobre la sanción impuesta al piloto de Alpine, Pierre Gasly, por exceso de velocidad en el pit lane ha adquirido el cariz de "Jarndyce contra Jarndyce", el famoso y interminable caso sucesorio que sirve de telón de fondo a la novela de Charles Dickens* Bleak House*. En la novela, el proceso se alarga tanto que los costes legales acaban consumiendo el valor de la herencia.

Ahora, el lío de Mónaco. Gasly, uno de los varios pilotos sancionados por exceso de velocidad en el pit lane de Mónaco, no cumplió sus dos sanciones separadas durante la carrera porque Alpine consideraba que las sanciones se habían aplicado incorrectamente. Como resultado, ganó posiciones en pista y terminó tercero en carrera, pero luego fue relegado al séptimo puesto cuando se le sumaron las dos sanciones de 5 segundos a su tiempo de carrera.

Tras la apelación, se restableció el tercer puesto de Gasly, ya que Alpine parecía haber construido con éxito un argumento basado en que las mediciones de los bucles de cronometraje del pit lane resultaron ser incorrectas. El fallo del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA del viernes revocó esa decisión, al considerar que sería injusto aplicar un conjunto de mediciones a los demás competidores y otro diferente a Alpine.

En ese momento, Alpine emitió un comunicado en el que reconocía el fallo, pero expresaba su decepción. Se da por hecho que nadie dentro del equipo se esperaba lo que ocurrió a continuación: el asesor ejecutivo Flavio Briatore aprovechó la rueda de prensa de la FIA del viernes para cuestionar públicamente la imparcialidad de uno de los cuatro jueces del ICA.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, también presente, estaba visiblemente furioso. Durante unos segundos, el acto, normalmente tranquilo, amenazó con degenerar en algo parecido a uno de esos programas de entrevistas diurnos de los años noventa, con subtítulos en pantalla del tipo" , sé que me estás engañando: ¡deja de echarle la culpa al perro!", mientras el personal de seguridad se afanaba en evitar que los invitados se arrancaran el pelo unos a otros.

"Lo que es injusto es que el juez estuviera vinculado a McLaren", continuó Briatore.

"Esto es injusto. Normalmente, el juez debería ser totalmente independiente, pero este juez, que se llama Filippo Marchino…

"Filippo Marchino es juez; se mostró muy desagradable durante la vista y actuó como fiscal. Y después descubrimos cuál es la razón por la que este tipo se comportó de forma tan desagradable: está muy vinculado a McLaren".

¿Cuáles son los "vínculos" con McLaren?

Andrea Stella, McLaren Foto de: Mark Sutton / Getty Images

Aunque es imposible evaluar si la conducta de Marchino fue "desagradable" sin tener acceso a la transcripción de las actuaciones, es justo decir que sus conexiones con McLaren parecen ser indirectas. Marchino es un abogado italoamericano y piloto de rallies que, desde 2018, ocupa el cargo de director ejecutivo de la Fundación One Drop, una organización benéfica fundada por el empresario del Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

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Briatore afirma que McLaren donó a la organización benéfica "dos o tres coches de McLaren". Se entiende que así fue, pero que los coches fueron regalos del difunto Mansour Ojjeh, un accionista clave del Grupo McLaren, a Laliberté con el fin de recaudar fondos para la organización benéfica a través de una subasta. Ojjeh falleció en 2021.

Briatore también se refirió a una fotografía en la que Marchino intervenía en un evento de McLaren Special Operations (MSO) celebrado en Beverly Hills en 2018. Esta imagen está disponible en Getty Images. Sin embargo, MSO es una división de McLaren Automotive, una entidad independiente del equipo de competición; por lo tanto, al igual que con los coches donados, la conexión es algo débil.

¿Qué pasará ahora?

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Inmediatamente después de la rueda de prensa se produjo un curioso juego de "pasa la pelota": Fuentes de la FIA sugirieron que se trataba realmente de un asunto que debían resolver entre sí McLaren y Alpine; fuentes de McLaren afirmaron que no tenía nada que ver con ellos; y el mensaje que se desprendía de Alpine era que no tenía nada que añadir a la declaración que emitió inmediatamente después de que se anunciara la sentencia del ICA.

En un comunicado oficial, la FIA dejó claro el procedimiento para la selección de candidatos: "La idoneidad de los candidatos para formar parte del tribunal internacional y del tribunal internacional de apelación (ICA) es verificada por el comité de evaluación de idoneidad, de conformidad con los estatutos de la FIA", señaló.

"Las normas judiciales y disciplinarias de la FIA establecen que, para cada caso que se presente ante el ICA, se constituya un tribunal compuesto por al menos tres jueces. Los miembros del tribunal son nombrados por el presidente del ICA".

Se entiende que el tribunal fue elegido seis semanas antes de la vista, momento en el que las partes del caso podrían haber presentado objeciones a los nombrados.

La FIA aún podría modificar su postura respecto a Briatore, dado el historial del presidente Mohammed Ben Sulayem de mostrarse muy protector con los voluntarios y los funcionarios. Su predecesor, Max Mosley, solía castigar a quienes consideraba que infringían el artículo 151[C] del Código Deportivo Internacional, una cláusula de alcance general relativa al descrédito del deporte.

Marchino también podría optar por responder a las acusaciones de Briatore, aunque por el momento no hay indicios de que tenga intención de emprender acciones legales. La legislación en materia de difamación varía considerablemente de una jurisdicción a otra, y cualquier posible demanda dependería del lugar en el que se iniciara el procedimiento, del significado exacto que se atribuyera a los comentarios de Briatore y de si Marchino pudiera demostrar el nivel requerido de daño a su reputación.

Por ahora, la cuestión es si el asunto queda zanjado con los comentarios de Briatore en la rueda de prensa o si da lugar a una respuesta por parte de la FIA o del propio Marchino.