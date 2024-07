¿Qué piloto de F1 lideró el campeonato durante más tiempo?

Mientras que algunos pilotos se hacen con el título mucho antes de la ronda final -recientemente Max Verstappen selló los títulos de 2022 y 2023 a falta de varias carreras para el final-, otros pueden llegar a lo más alto de la tabla pero aun así nunca ganar la corona. Valtteri Bottas es uno de esos desafortunados pilotos, ya que lideró el campeonato durante 24 días en 2019 antes de que la temporada fuera finalmente ganada por Lewis Hamilton.



Sin embargo, algunos pilotos han sido capaces de conservar el liderato durante toda una temporada e incluso más tiempo. Aunque liderar el campeonato durante más tiempo es posiblemente el récord más impresionante que un piloto puede tener, la mayor cantidad de días consecutivos liderados también puede decirnos mucho sobre un piloto y las temporadas en las que ganaron el título.



Aquí están los pilotos que han liderado consecutivamente el campeonato durante el mayor número de días, con datos actualizados hasta la fecha de publicación de este artículo.

Pilotos de F1 que han liderado el campeonato de pilotos durante más días consecutivos

Las pausas invernales se han tenido en cuenta para el tiempo de liderazgo de cada piloto, incluyendo si un piloto perdió su racha en la primera carrera de la temporada. Esto hace que las cifras sean coherentes con los pilotos cuyas puntuaciones se han seguido acumulando de una temporada a otra.

Michael Schumacher - 896 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 37

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 2562

Total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 121

Michael Schumacher es el piloto de Fórmula 1 que más veces ha liderado el campeonato del mundo de pilotos. El alemán ostenta conjuntamente con Lewis Hamilton el récord de títulos, con siete, y el de campeonatos de pilotos consecutivos, con cinco entre 2000 y 2004.



Schumacher aparece dos veces entre los 10 pilotos que han liderado el campeonato durante más tiempo consecutivo, apareciendo en primera posición con 896 días y tercero con 630 días. Su período más largo al frente de la clasificación se produjo entre el Gran Premio de EE.UU. de 2000 y el GP de Australia de 2003, y constó de 37 carreras.



La temporada 2000 supuso la tercera corona de Schumacher en el campeonato de pilotos y la primera con Ferrari, tras unirse al equipo en 1996. Tras ganar cinco de las ocho primeras carreras del año, la mala suerte se cebó con él y sufrió tres abandonos consecutivos en los Grandes Premios de Francia, Austria y Alemania. Pero en las seis carreras siguientes no bajó del segundo puesto, y en el GP de Estados Unidos de 2000 Schumacher recuperó el liderato del campeonato de pilotos, antes de ganar las dos últimas carreras y hacerse con el título en el GP de Japón.



Schumacher continuó liderando el campeonato de pilotos durante todo el año 2001, ganando nueve carreras y consiguiendo cinco segundos puestos. Sólo tuvo dos abandonos y un cuarto puesto, en los GP de San Marino, Alemania e Italia respectivamente.



Consiguió su cuarto campeonato de pilotos en el GP de Hungría, a falta de cuatro carreras para el final. Entonces sólo se concedían 10 puntos por victoria y Schumacher llegó a la prueba con 37 puntos de ventaja sobre David Coulthard, que terminó la carrera en tercera posición, lo que dio el título a Schumacher. También se hizo con el récord de victorias, tras conseguir la 52º en el GP de Bélgica, superando el récord de Alain Prost de 1993.



En 2002, Schumacher se hizo con su quinto campeonato de pilotos e igualó el récord de Juan Manuel Fangio. Consiguió 11 de las 15 victorias de Ferrari ese año y se hizo con el título a falta de seis carreras, lo que supuso el récord de la temporada en la que un piloto se ha hecho con el campeonato más pronto.



Su racha de días consecutivos ostentando el campeonato de pilotos llegó a su fin durante el GP de Australia de 2003, la primera carrera de la temporada, cuando Schumacher terminó cuarto. El día de la carrera llovió mucho, pero la pista se secó rápidamente, lo que provocó un desgaste anormal de los neumáticos de los dos Ferrari. Más adelante en la carrera, Schumacher dañó los desviadores de flujo de su coche al pasar por encima de un bordillo y se le mostró una bandera negra y naranja, lo que le obligó a volver a boxes para ser reparado.



La parada en boxes le costó a Schumacher un puesto en el podio, su primer no podio desde el GP de Italia de 2001. También fue la primera vez que un Ferrari no terminaba en el podio desde el GP de Europa de 1999 y puso fin a sus 53 podios consecutivos.



Max Verstappen - 797 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 51

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1049

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 66

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen lidera el mundial de pilotos desde el GP de España 2022 y se acerca rápidamente al récord que ostenta Michael Schumacher. El neerlandés tomó el primer lugar en el campeonato de 2022 seis carreras después de ganar cuatro de ellas, arrebatándole el liderato a Charles Leclerc.



Su camino a liderar el campeonato de pilotos se produjo pocos meses después de que Verstappen firmara una extensión de contrato de cinco años con Red Bull Racing para permanecer con el equipo hasta 2028. El ahora tricampeón del mundo ganó 15 carreras esa temporada, que comenzó con una acalorada batalla entre él y Leclerc, de Ferrari.



La cifra batió su anterior récord de 13 victorias en una temporada, que compartía con Michael Schumacher, en 2004, y Sebastian Vettel, en 2013. También sumó 454 puntos en el campeonato, lo que superó el récord anterior de Lewis Hamilton de 413, establecido en 2019.



Verstappen batió su propio récord de puntos en el campeonato en 2023, cuando continuó liderando el campeonato de pilotos. Sumó 575 puntos y consiguió 19 victorias en 23 carreras, batiendo también su propio récord de victorias en una temporada.



Ha liderado el campeonato mundial de pilotos durante un total de 1049 días y contando, lo que le sitúa en el séptimo puesto de los pilotos que más días han liderado de todos los tiempos, que seguirá aumentando en un futuro próximo.

Michael Schumacher - 630 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 27

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 2562

Total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 121

Foto de: Lyndon McNeil

Michael Schumacher es uno de los dos pilotos de este top 10 y aparece dos veces entre los tres primeros. Su segunda racha se produjo entre los GP de Canadá 2003 y Australia 2005, durante la conquista de sus cinco campeonatos de pilotos consecutivos.



En 2003 ganó seis de las 16 carreras y se hizo con el récord de campeonatos de pilotos al hacerse con el título por sexta vez, superando el récord de 46 años de Fangio de cinco campeonatos.



La nueva normativa y el nuevo sistema de puntos endurecieron la competición en la parrilla, y Schumacher se enfrentó a una reñida batalla con Kimi Raikkonen, de McLaren, y Juan Pablo Montoya, de Williams. Sólo necesitaba un punto para hacerse con la corona en la última carrera, y lo consiguió al terminar en octava posición (en aquella época sólo se concedían puntos a los ocho primeros pilotos).



Schumacher estableció un nuevo récord a principios de 2004, cuando ganó 12 de las 13 primeras carreras con el poderoso Ferrari F2004, con un único abandono debido a un accidente en el GP de Mónaco; mientras se encontraba bajo el coche de seguridad, Schumacher y Montoya chocaron en el túnel, dejando fuera de carrera al piloto de Ferrari.



Schumacher ganó las siete carreras siguientes y un segundo puesto en Spa le aseguró su última corona de F1. Tras un abandono en la carrera inaugural del GP de Australia de 2005, su racha de líder en el campeonato de pilotos llegó a su fin.

Ayrton Senna - 581 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 24

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1092

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 49

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El tricampeón del mundo Ayrton Senna tuvo su racha más larga liderando el campeonato del mundo durante sus dos últimos años de campeón con McLaren. El liderato comenzó en el GP de Alemania de 1990 tras seis podios al inicio de la temporada. Tras una reñida batalla con Prost en 1989, la lucha continuó cuando el francés pasó a Ferrari.



La racha del brasileño al frente de la clasificación de puntos continuó durante todo 1991, año en el que se convirtió en el tricampeón del mundo más joven a los 31 años, un récord que más tarde batió Sebastian Vettel en 2012 a la edad de 25 años. Senna consiguió siete victorias en 1991 y otros cinco podios, mientras que su principal competidor, Nigel Mansell, logró cinco victorias para Williams. Su liderato en el campeonato llegó a su fin durante la primera carrera de la temporada de 1992, en el GP de Sudáfrica, donde terminó tercero, dando a Mansell el liderato mientras Williams-Renault superaba finalmente a McLaren-Honda.





Alberto Ascari - 574 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 15

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 574

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 15

Alberto Ascari sólo estuvo una vez en lo más alto del campeonato del mundo de pilotos, pero tras mantener el liderato desde el GP de Bélgica de 1952 y durante todo 1953, entra en esta lista. Tras haber rozado la corona en 1951, el piloto de Ferrari ganó seis de los siete grandes premios de 1952, cuando el campeonato mundial pasó a regirse por el reglamento de la F2. La única carrera que no ganó fue la única en la que no compitió, el GP de Suiza de apertura de temporada, ya que estaba participando en la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis, que también daban puntos para la F1 esa temporada.



El italiano ganó las tres primeras carreras a principios de 1953 (excluyendo la Indy 500) y se adjudicó otras dos más adelante en el año para asegurarse su segundo campeonato de pilotos consecutivo.



Su etapa en la cima llegó a su fin al término de la temporada, después de que una disputa sobre su salario hiciera que el italiano dejara Ferrari por Lancia. Ascari sólo participó en cuatro de las nueve carreras de 1954, pero se retiró en todas ellas mientras Lancia luchaba por poner a punto su revolucionario D50.





Fernando Alonso - 560 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 33

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 959

Total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 52

El bicampeón del mundo Fernando Alonso mantuvo el liderato del campeonato de pilotos durante 560 días entre el GP de Malasia de 2005 y el GP de China de 2006. El español también ha pasado 959 días en total al frente de la clasificación, lo que lo sitúa en el 10º puesto de la general.



Después de terminar tercero en la carrera inaugural de la temporada 2005 en Australia, Alonso se hizo con la pole en el GP de Malasia y dominó la carrera, que inició su racha más larga como líder de la clasificación de pilotos. Los cambios reglamentarios de 2005 impedían a los equipos cambiar los neumáticos durante una carrera y los motores debían utilizarse durante dos carreras antes de poder cambiarlos. Esto dio lugar a un intenso duelo entre Alonso y Kimi Raikkonen en McLaren, pero finalmente el Renault demostró ser más fiable.





Su victoria en el campeonato de 2005 convirtió al español en el campeón de pilotos más joven del mundo, con 24 años y 57 días. Este récord fue batido posteriormente por Lewis Hamilton en 2008, con 23 años y 300 días, y por Sebastian Vettel en 2010, con 23 años y 133 días. Alonso permaneció con Renault durante la temporada 2006 y ganó seis de las nueve primeras carreras. Sin embargo, se avecinaban problemas para Alonso y Renault, ya que la FIA impuso una prohibición sobre el dispositivo de amortiguación de masas del equipo después del GP de Francia, lo que ayudó a Ferrari y Michael Schumacher a recortar distancias. Ambos mantuvieron una encarnizada lucha por el título en 2006, que Alonso lideró hasta la 15ª carrera de la temporada, el GP de Italia en Monza, donde un fallo en el motor lo obligó a retirarse, el segundo del año. Una victoria de Schumacher devolvió al alemán al liderato del campeonato. Ambos pilotos llegaron empatados a puntos a la penúltima carrera, en Suzuka, que ganó Alonso y en la que Schumacher se retiró por un fallo en el motor. El español sólo necesitaba un punto para hacerse con su segundo campeonato de pilotos al final de la temporada y, con la victoria en la carrera, se convirtió en el bicampeón del mundo más joven.





Lewis Hamilton - 546 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 25

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 2436

Total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 126

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A pesar de que Lewis Hamilton es el segundo en la lista de número total de días liderando el campeonato de pilotos, "solo" mantuvo el liderato de forma consecutiva durante 546 días. Esta racha comenzó en el GP de Singapur de 2014, arrebatándole el liderato a su compañero Nico Rosberg a falta de cinco carreras para el final de ese año. Hamilton ganó 11 de las 19 carreras, mientras que Rosberg ganó otras cinco para Mercedes.



El piloto británico dominó la temporada 2015, subiendo al podio 17 veces y consiguiendo 10 victorias. Los pilotos de Mercedes volvieron a enzarzarse en una feroz batalla por el campeonato de pilotos, que llegó a su punto álgido en el GP de Estados Unidos, donde Rosberg se salió de la pista, lo que provocó que Hamilton se pusiera en cabeza y, a su vez, se asegurara su tercer título de pilotos.



La racha consecutiva de Hamilton como líder del campeonato de pilotos llegó a su fin después de que el británico quedara segundo tras su compañero de equipo Nico Rosberg en el inicio de la temporada 2016, el GP de Australia.

Juan Manuel Fangio - 532 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 10

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1673

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 34

Juan Manuel Fangio es uno de los pilotos de Fórmula 1 que más días ha liderado el campeonato de pilotos: ocupa la cuarta posición con 1.673 días. El argentino comenzó su período consecutivo más largo al frente del campeonato en el GP de Alemania de 1956, la penúltima carrera de la temporada, donde arrebató el liderato del campeonato a su compañero de equipo en Ferrari Peter Collins.



En 1956, consiguió tres victorias y otros dos segundos puestos. Durante el final de la temporada en Italia, Collins tuvo la oportunidad de hacerse con la corona pero, a 15 vueltas del final, cedió su coche a Fangio tras un fallo en el brazo de dirección del D50 del argentino. El resultado fue que ambos compartieron los seis puntos de la segunda plaza, dando a Fangio su cuarto título mundial.



Fangio mantuvo el liderato durante toda la temporada de 1957 tras ganar cuatro carreras y conseguir dos segundos puestos en las dos últimas carreras, lo que le aseguró su último título.



Su racha en el campeonato llegó a su fin a principios de 1958 con el GP de Argentina.

Niki Lauda - 518 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 24

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1029

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 42

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Niki Lauda lideró el campeonato del mundo entre el GP de Bélgica de 1975 y el GP de Estados Unidos de 1976, durante su etapa con Ferrari. También es el séptimo piloto que más días ha liderado el campeonato de pilotos, con 1029.



Tras un comienzo lento en 1975, Lauda consiguió su primera victoria del año en el GP de Mónaco y fue la primera de las cinco que logró esa temporada, además de otros tres podios.



El austriaco se hizo con su primer título de campeón de pilotos en el GP de Italia de 1975, la penúltima carrera del año, tras imponerse a Emerson Fittipaldi, de McLaren. Junto a su compañero de equipo Clay Regazzoni, ambos consiguieron que Ferrari ganara su primer campeonato de constructores en 11 años. Lauda tuvo un buen comienzo en 1976 con cuatro victorias en las siete primeras carreras y subió al podio en las demás antes de retirarse en el GP de Francia por un fallo en el motor. Sin embargo, el GP de Alemania en Nurburgring casi le cuesta al austriaco no sólo la carrera, sino la vida. El circuito de Nurburgring era notoriamente peligroso en aquella época, y Lauda había instado a los demás pilotos a boicotear la carrera debido a la falta de recursos de seguridad, pero la mayoría votó a favor de que el GP siguiera adelante. En la segunda vuelta, Lauda se salió de la pista y chocó contra un terraplén, lo que provocó que su Ferrari estallara en llamas y, a continuación, fue golpeado por el Surtees de Brett Lunger.

El austriaco quedó atrapado dentro de su coche antes de ser sacado por el piloto de Wolf-Williams Arturo Merzario. Lauda llevaba un casco modificado que no le quedaba bien, exponiendo su cara al fuego, lo que le provocó graves quemaduras en la cabeza y las manos. A pesar del accidente, sólo se perdió dos carreras antes de regresar a la F1 en el Gran Premio de Italia, donde corrió con vendas sobre las quemaduras. El austriaco terminó cuarto en su regreso pero, tras ser octavo en Canadá y tercero en EE.UU., se retiró de la final del GP de Japón por una gran tormenta, y perdió el título ante James Hunt por un solo punto.

=10 Juan Manuel Fangio - 490 días

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 10

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1673

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 34



Juan Manuel Fangio hace una segunda aparición en el top 10 con una seguidilla entre el GP de Argentina de 1954 y el GP de Mónaco de 1955.



La victoria en la primera carrera de 1954 inició su racha como líder del campeonato del mundo y fue la primera de cuatro victorias en su GP de casa. Fangio ganó seis de las ocho carreras del campeonato de 1954 a pesar de empezar con Maserati y pasar a Mercedes tras dos victorias en la 250F.



El equipo Mercedes-Benz llegó a mitad de temporada con el W196 y, a pesar de que la versión aerodinámica del coche tenía fama de ser difícil de conducir, Fangio consiguió la victoria en el GP de Francia en su debut, aunque no lo hizo bien en Silverstone en la siguiente carrera. Mercedes introdujo entonces una versión de ruedas descubiertas del coche en el GP de Alemania, y Fangio consiguió ganar las tres carreras siguientes.



No fue una victoria fácil en Monza para Fangio, ya que luchó con el Ferrari del vigente campeón del mundo Alberto Ascari y con Stirling Moss en un Maserati privado. Parecía vulnerable hasta que Ascari tuvo problemas con el motor y el depósito de aceite de Moss se rompió, lo que provocó que Fangio se llevara la victoria.



Sus seis victorias y un tercer puesto más le aseguraron a Fangio su segundo campeonato de pilotos, después de conseguir el título en 1951 con Alfa Romeo. Fangio perdió su racha como líder del campeonato de pilotos en Mónaco 1955 tras liderar inicialmente la carrera y verse obligado a abandonar por problemas en la transmisión. Su retirada dejó a Fangio con un solo punto por la vuelta rápida y lo hizo caer al segundo puesto del campeonato de pilotos, por detrás de Maurice Trintignant, a un punto y un tercio.



A pesar de perder el liderato consecutivo en esta carrera, más tarde consiguió su tercer campeonato de pilotos y su segundo título consecutivo.

=10.Sebastian Vettel - 490

Número de carreras consecutivas liderando el campeonato de pilotos: 20

Total de días liderando el campeonato de pilotos: 1267

Número total de carreras liderando el campeonato de pilotos: 63

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images



Sebastian Vettel igualó el liderato consecutivo de pilotos de Juan Manuel Fangio con una racha de 490 días. La racha del alemán comenzó en el final de la temporada 2010 en Abu Dhabi, cuando comenzó la carrera en tercera posición en el campeonato de pilotos por detrás del líder Fernando Alonso y del compañero de Vettel en Red Bull , Mark Webber.



Vettel se clasificó en la primera posición de la parrilla y consiguió mantener el liderato durante la mayor parte de la carrera, aunque lo perdió brevemente tras una parada en boxes antes de recuperarlo de nuevo en la vuelta 40. Al cruzar la línea de meta, Vettel se convirtió en el campeón del mundo de F1 más joven e inició su racha consecutiva como líder.



Continuó su período al frente con Red Bull durante toda la temporada 2011, consiguiendo 11 victorias y otros seis podios durante el año de 19 carreras, lo que resultó en su segundo campeonato consecutivo.



La racha consecutiva de Vettel al frente del campeonato de pilotos llegó a su fin en el GP de Australia de 2012, tras ser incapaz de alcanzar al McLaren de Jenson Button. Tras clasificarse en sexta posición, fue capaz de colocarse tercero al final de la undécima vuelta, tras el abandono de Michael Schumacher. Gracias a una parada en boxes del coche de seguridad, pudo hacerse con la segunda plaza y logró mantener a raya al otro McLaren de Lewis Hamilton para conservar la posición.



A pesar de perder en favor de Button durante la primera carrera de la temporada 2012, Vettel pudo hacerse con el título en la final del GP de Brasil al terminar sexto.

Pilotos de F1 con más días liderando el campeonato

Además de liderar consecutivamente el campeonato durante el mayor número de días, muchos de los 10 primeros pilotos también se han asegurado su puesto en el número total de días manteniendo el liderato de los puntos.



Aquí están los 10 pilotos con el mayor número total de días liderando el campeonato: